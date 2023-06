Schneider Electric lanza dos nuevos controladores SCADAPack Smart RTU con Linux integrado

Las robustas unidades terminales remotas (RTU, por sus siglas en inglés) cuentan con la flexibilidad de Linux para proporcionar una plataforma adaptable y ampliable Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos controladores SCADAPack 470i y 474i Smart RTU con una plataforma de edge computing integrada.

Los SCADAPack 470i y 474i combinan de una forma innovadora una RTU robusta y probada, con la flexibilidad de un sistema operativo Linux de código abierto, lo que ofrece múltiples ventajas:

Simplicidad : Permite utilizar elementos claves de las RTU, como el IEC 61131-3, el registro de datos y un ordenador de flujo electrónico, con protocolos de telemetría de estándar abierto como Modbus, DNP3 e IEC 60870-5-104 con funcionalidades Edge.



Flexibilidad : Resuelven los retos habituales de las operaciones en remoto utilizando una amplia variedad de enfoques, como C/C++, Python, Node-RED, contenedores API REST, etc. Emplean protocolos de comunicación seguros por diseño, como MQTT, Sparkplug B y OPC UA.



Ciberseguridad : Cumplen las normas IEC 62443 SL1 y ayudan a proteger las comunicaciones mediante tecnologías como DNP3 SAv2, cortafuegos IP, NAT y TLS. Sus comunicaciones IP reforzadas han sido testeadas para cumplir el nivel 2 de Achilles.



Eficacia : Permiten aprovechar los conocimientos, la formación y el código de automatización Linux ya existentes, y sacar partido al amplio ecosistema de bibliotecas, herramientas y formularios Linux integrados.



Legacy: Proporcionan rutas de actualización para las RTU SCADAPack existentes, incluidas las aplicaciones C/C++.

Durabilidad: Construidas para soportar entornos difíciles, estas soluciones pueden operar a temperaturas exteriores extremas (de -40⁰ a 70⁰ Celsius). Los SCADAPack 470i y 474i incluyen certificaciones norteamericanas de Clase I, División 2, y ATEX/IECEx Zona 2 para zonas peligrosas.

Los SCADAPack 470i y 474i incluyen un servidor web para que las empresas industriales puedan implementar sus propias aplicaciones web personalizadas para crear interfaces de usuario de navegador web que cumplan sus requisitos particulares.

"Hemos diseñado los SCADAPack 470i y 474i para satisfacer todas las necesidades de operaciones en remoto de nuestros clientes, en un solo dispositivo seguro", afirma John Cavalenes, leader of Schneider Electric’s Remote Operations portfolio. "Schneider Electric está a la vanguardia en digitalización, y esta última solución está diseñada para facilitar la convergencia entre IT y OT con una plataforma edge integrada y para ayudar a muchos sectores industriales a equipar a su próxima generación de ingenieros con las herramientas más avanzadas".