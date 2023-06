​La Gran Vía de Madrid estrena la primera 'pop-up store' del mundo con objetos rescatados del mar

Un ordenador portátil, un tambor de lavadora, una figura de Darth Vader… Son objetos cuyos dueños decidieron un día arrojar al océano para desprenderse de ellos. Ahora que han sido rescatados del fondo del océano, EDP muestra una selección de 13 de ellos en la Gran Vía madrileña, en la primera pop up store del mundo que reúne estos “objetos que nadie quiere”, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de actuar para proteger el planeta y luchar contra el cambio climático.



Cada objeto expuesto tiene un valor asociado, como una etiqueta de precio. Sin embargo, ese valor no indica el coste del objeto para el cliente, sino su coste para el planeta, es decir, el número de años que le cuesta descomponerse en la Tierra: por ejemplo, tanto el ordenador portátil como el tambor de la lavadora tardarían más de 500 años en desintegrarse.

Las piezas de la muestra – integrada en este proyecto que toma el nombre de "Backwash" (asociado al movimiento de las mareas) -, también pueden visitarse online (https://www.edp.com/es/acerca-de-nosotros/backwash), así como los valores asociados se pueden convertir en donativos con fines solidarios. El importe total recaudado será destinado a la ONG The Ocean Clean Up, una organización que desarrolla y utiliza tecnologías avanzadas para eliminar los residuos plásticos de los océanos de todo el mundo. Cada año se vierten a los océanos, hogar de alrededor del 80% de toda la vida del mundo, unos 12 millones de toneladas de plásticos, el equivalente a más de 100.000 ballenas azules.

La pop-up store, que puede visitarse de forma gratuita en el número 66 de la Gran Vía hasta el próximo 30 de junio, se compone íntegramente de objetos rescatados del fondo del Océano Atlántico en Sesimbra (Portugal), tras realizar la mayor limpieza subacuática del mundo: 597 buzos en 12 horas, tal y como indica el registro de esta actuación en los Récord Guinness. Una acción organizada por la ONG Oceanum Liberandum y que fue apoyada por EDP.

Los buzos que realizaron esa limpieza recuperaron tres toneladas de basura, entre las que había, entre otras cosas, ordenadores portátiles, calzado, electrodomésticos y todo tipo de utensilios, algunos poco usuales, como un “Darth Vader” (que ahora se llama ‘Dirty Vader’) o un “Yellow Submarine Truck Ride-On” de juguete. Estos objetos son totalmente reconocibles pese al paso del tiempo y los signos de haber permanecido bajo el agua.

Durante la inauguración de la pop-up store, Nacho Dean, líder de la organización La España Azul, encargada de numerosas actividades relacionadas con el cuidado de los océanos, ha realizado una visita guiada explicando el impacto que tiene para el océano que este tipo de objetos terminen en nuestras costas.

Además, durante las últimas semanas han tenido lugar diferentes iniciativas relacionadas con la protección de los océanos junto a organizaciones comprometidas con este fin, y que también se explicarán a los asistentes. Es el caso del Proyecto Libera, con el que EDP también colabora este año en una nueva acción de limpieza marítima desarrollada en más de 30 localidades de España, bajo el lema “Escoger el océano es escoger la tierra”.

En esta misma línea, EDP ha apoyado el pasado mayo la segunda edición de la jornada de limpieza subacuática en Sesimbra (Portugal), que volvió a batir el récord Guinness: 842 buzos en 24 horas. En este periodo se pudieron recoger otras siete toneladas de basura del fondo marino.

Además, el próximo 22 de junio EDP organiza en el teatro EDP Gran Vía, junto a la pop-up store, la conferencia internacional ‘We Choose Earth Tour’, que contará con la presencia de reconocidos ponentes como Amal Clooney, Céline Cousteau o Macaco, entre otros. En ella, se debatirá sobre cómo salvar el planeta y se profundizará en la protección de los océanos. Además, el importe recaudado con la venta de entradas (https://www.edp.com/en/about-us/we-choose-earth-tour) se destinará a entidades que actúan en diferentes ámbitos relacionados con el cuidado ambiental, la transición energética y la concienciación de la sociedad como son ECODES, La España Azul y Ecomar.

A través de estas iniciativas, EDP refuerza su compromiso con la sociedad y la acción por el clima, en línea con el posicionamiento de la empresa y su claim: "We choose Earth". Los océanos son aquí un punto central en la visión y la estrategia de la empresa -que invierte en proyectos de energía eólica marina y energía solar marina flotante en diversas partes del mundo-, lo que refleja un claro enfoque en la sostenibilidad de este recurso vital para garantizar la transición energética. EDP espera así contribuir a mitigar el impacto del cambio climático en los océanos y concienciar sobre la urgencia de proteger la vida marina.