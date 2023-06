'Negro después del negro': así es el nuevo thriller psicológico del escritor Cristian Torres

Una bella historia que refleja la crudeza vital con una atmósfera de misterio y suspense que deslumbrará a los lectores El escritor Cristian Torres regresa al panorama literario con 'Negro después del negro', un thriller psicológico que cautivará a los amantes del género.

La exquisita narración del autor está acompañada de una estructura in media res, en la que se van dando detalles de la historia para que los propios lectores sean los que la ordenen y se asomen a ella desde una perspectiva muy original e intrigante.

"Siempre me han gustado las historias desordenadas. Creo que son más interesantes y originales. Al fin y al cabo, los recuerdos de nuestra vida son así: un remolino de vivencias que no estamos seguros de si realmente ocurrieron de esa manera".

La obra narra la historia de James, un exboxeador que pierde el control ante situaciones tensas que terminan en tragedia y tras las que no recuerda nada. Cuando esta extraña condición le cuesta el título de campeón, termina convirtiéndose en policía. Pero sus delirios se descontrolan cada vez más. Y cuando alguien entra en su vida y lo desconcierta, James librará una batalla interior en la que se jugará incluso su propia vida.

El autor explora con un gran dominio del juego psicológico y el suspense temas como la superación personal, de la mano de Micky, el entrenador de James; el amor, que este conoce gracias a Linda, una enfermera que lo atiende tras uno de sus combates; el miedo, en especial a uno mismo y la ambición de poder. Un cóctel explosivo que permite sumergirse en un relato crudo, incierto y desgarrador para experimentar las emociones del protagonista en primera persona.

"No creo que James sea el mejor ejemplo para sacar a relucir lo que las artes marciales ofrecen. No obstante, si él sobrevive a sus propios demonios, es por lo que aprendió del boxeo".

La maestría con la que el escritor construye la trama se refleja en la lucha entre la luz y la oscuridad en su afán por ser el foco principal y el reflejo de la dificultad para tomar decisiones en los momentos más complicados de la vida.

El título de la novela recuerda a esas antiguas y oscuras etapas que se van superponiendo sobre otras hasta llegar a un profundo vacío. Un vacío que se deberá completar hasta resolver un enigma ficticio que supera la realidad, donde la razón y el corazón comparten un mismo drama.

Con su segundo libro, Cristian Torres no solo logrará atrapar a los lectores, sino que también les enseñará que a veces no se debe olvidar quién se es para poder avanzar.

"Permanecemos en el pasado y podemos cambiar el presente. Hasta que la memoria y la consciencia exista, esto será así. Un trauma del pasado nos marcó, y, por lo tanto, permanecemos allí. Pero tras el proceso necesario, podemos cambiar nuestra identidad sin olvidar el motivo inicial".

Sin duda, una historia que sorprenderá y se quedará para siempre en la memoria de todo aquel que la lea.

'Negro después del negro' ya está disponible en Amazon.