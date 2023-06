Las integrantes del equipo Girls Only de Giti Tire Motorsport superaron con éxito varios problemas técnicos Los neumáticos GitiCompete GTR1 "rindieron de manera brillante" en las 24 horas de Nürburgring; es la conclusión de Stefan Brohs, el Director de Marketing para Europa de Giti Tire.

Los cuatro vehículos de Giti Tire Motorsport by WS Racing terminaron la 51.ª carrera de resistencia ADAC TotalEnergies de 24 horas de Nürburgring y el equipo "Girls Only" lo hizo con una enorme demostración de camaradería, determinación y espíritu de superación, al terminar la prueba superando algunos problemas técnicos, y tras verse involucrado en un choque provocado por otro equipo.

Para comenzar el fin de semana por todo lo alto, las pilotos Célia Martin, Fabienne Wohlwend, Pippa Mann y Beitzke Visser a bordo de su nuevo BMW M4 GT4 de la serie G82 con equipos de gerencia y boxes compuestos exclusivamente por mujeres, comenzaron en la parte trasera de la parrilla de salida por una polémica falta técnica.

Los problemas continuaron y el transpondedor para la medición del tiempo se rompió repentinamente y requirió un cambio inmediato que consumió mucho tiempo. Posteriormente, y después de haber luchado duro para avanzar dos vueltas perdidas y conseguir liderar la clase SP8T, a primera hora del domingo por la mañana se vieron involucradas en un accidente provocado por terceros rompió el eje trasero de su vehículo.

Con el apoyo del público dándole impulso, el equipo femenino llevó a cabo largas y complejas reparaciones para que su coche pudiera volver a la pista y, por fin sin más problemas, las pilotos completaron la carrera logrando buenos tiempos por vuelta.

Los cuatro automóviles de Giti Tire Motorsport by WS Racing fueron llegando hasta a la bandera de cuadros y tras todo el fin de semana de competición con los neumáticos GitiCompete GTR1, el equipo técnico del fabricante de neumáticos no informó absolutamente de ningún problema.

Thorsten Willems, director del equipo, dijo: "Para poder implementar un proyecto tan completo en la carrera automovilística más dura del mundo, WS Racing cuenta con el apoyo de socios técnicos muy fuertes. Giti Tire ha estado suministrando el neumático de carreras GitiCompete GTR1 durante años, que ofrece un gran rendimiento. Además, para brindar el servicio de neumáticos perfecto, nos respalda con el conocimiento de su propio equipo técnico europeo que cuenta con una gran experiencia. Tenemos que dar las gracias también al socio de neumáticos para camiones y autobuses de Giti, Boxenstop24, que ha estado muy involucrado durante todo el fin de semana".

Aunque la acción en la pista resultó desafiante, el fin de semana en sí fue un gran éxito para la marca Giti con un impulso masivo de contenido digital que llegó a una audiencia global. Junto al circuito, la firma desarrolló un gran evento para clientes y distribuidores europeos, a la vez que creó un área específica de animación para fans del equipo y para familias.

Stefan Brohs, director de marketing de Giti Tire para Europa, dijo: "¡Qué fin de semana! Las carreras brindaron todo lo que esperas de una competición que es líder de resistencia en el mundo, y fuimos capaces de llevar todas esas emociones desde el Nürburgring Nordschleife a la gente presente en el circuito y a los fans de todo el mundo".

"Además de promocionar la marca Giti, disfrutamos de nuestro primer gran evento con nuestros socios de marca Sparco®. El eslogan Giti – Powered by Sparco® fue promocionado durante todo el fin de semana".

"Pero el trabajo no se detiene ahí, los neumáticos GitiCompete GTR1 se desempeñaron de manera brillante durante todo el fin de semana y los detalles técnicos serán examinados minuciosamente por nuestro Centro Europeo de I+D en Hannover, Alemania, y se compartirán con los otros Centros de I+D de Giti en todo el mundo para que podamos trasladar las mejoras logradas desde la pista de competición a la carretera".

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.