La ciberseguridad en la era de la IA, eje central de la V edición de CISO Day

La quinta edición de CISO Day, que se celebrará el próximo jueves 15 de junio de 2023 en el Palacio de Hielo de Madrid, tendrá como eje vertebrador la ciberseguridad en la era de la IA. El evento de referencia en ciberseguridad enfocado en la figura del CISO contará con la participación de representantes del Centro Criptológico Nacional CCN-CERT, el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, y de empresas como Banco Santander, Solaria, Grupo Hospitalario Recoletas, Microsoft, Wizink Bank, Coren, LETI Pharma y Banco Sabadell.



El jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptologico Nacional, Javier Candau, estará a cargo de la apertura institucional de CISO Day, que se llevará a cabo en formato híbrido. La agenda multidisciplinar abordará las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los responsables de ciberseguridad, como son ciberinteligencia, Hacking, Cyberinnovacion, Inteligencia Artificial, prevención de ataques o retención del talento.

La primera mesa redonda tratará sobre un tema de rabiosa actualidad como es el de la inteligencia artificial. Destacados expertos, como Luis Ballesteros, CISO de Wizink Bank, Fernando Rubio, director de Seguridad en Microsoft en el área de Customer Success o David González, responsable de seguridad de la Información de Coren, analizarán cómo estas tecnologías han transformado la forma en que se interactúa con los clientes y se gestionan las operaciones, y cómo enfrentar los nuevos desafíos que plantean.

La segunda mesa redonda abordará las claves fundamentales para una estrategia efectiva de prevención de ciberataques. Con el objetivo de proteger los activos digitales y la información confidencial, expertos como Sergio Pedroche, country manager de Qualys; Sara Soleto, CISO en proyectos de innovación tecnológica en Banco Santander; y Josep Bardaló, director de TI & CISO en Grupo Hospitalario Recoletas, compartirán su experiencia y conocimientos sobre cómo implementar una estrategia sólida de prevención de ataques.

La tercera mesa redonda se centrará en un desafío clave en el panorama empresarial actual: la guerra por el talento en entornos altamente competitivos. En este contexto, analizaremos las razones detrás de la escasez de talento y cómo las organizaciones pueden posicionarse para atraer y retener a los profesionales más cualificados. Contaremos con la participación de expertos como Alberto Lopez, global head of IT and Cybersecurity en SOLARIA, Sergio Padilla, director de la Cátedra de Ciberseguridad en EIP International Business School y Toni Garcia, CISO en LETI Pharma.

El cierre de CISO Day estará a cargo de Alberto Redondo Sánchez, comandante jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, que hablará sobre las tendencias y desafíos del mundo de cibercrimen en la actualidad. CISO Day 2023 cuenta con el patrocinio de Darktrace, Everbridge, Orca Security, Qualys, Global Suite, Nuub, y Redtrust, y la colaboración del Centro de Ciberseguridad Industrial, Business Plus, ClickCiber, Cyber Madrid, Vinopremier, con Axicom como la agencia de comunicación oficial.