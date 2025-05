​CEEI Valencia lidera la incubación de 20 proyectos tecnológicos en la segunda edición de Incibe Emprende

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han puesto en marcha la segunda edición del programa de Incubación de Incibe Emprende, una iniciativa de incubación intensiva que acompañará durante los próximos 100 días a una veintena de proyectos emprendedores con ideas innovadoras en ciberseguridad y tecnología aplicada.



Esta actividad es parte de la iniciativa ‘INCIBE Emprende’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU, que busca fortalecer el ecosistema empresarial en la Comunitat Valenciana, promoviendo la creación de negocios ciberseguros en la región. Para ello, ambas entidades quieren dar apoyo a ideas de negocio innovadoras y startups con soluciones tecnológicas de cualquier sector que quieran integrar la ciberseguridad en su día a día.

El programa está diseñado para guiar a las personas emprendedoras desde la concepción de sus ideas hasta el lanzamiento y constitución de sus empresas, ayudándoles a tomar las mejores decisiones en la creación de un negocio, guiados por reconocidos profesionales del ecosistema emprendedor. “Tenemos cien días para transformar ideas innovadoras en startups viables, con la ciberseguridad como motor transversal. Vamos a darles las herramientas, los conocimientos y el empuje necesario para que estas ideas innovadoras se conviertan en realidad. Desde el CEEI queremos ayudar a los fundadores a tomar las mejores decisiones tanto para crear una empresa como para acelerarla. Contamos con profesionales de referencia que guiarán el proceso”, explica Ramón Ferrandis, CEO del CEEI Valencia.

Formación de élite y asesoramiento estratégico

Durante esta edición, los 20 equipos seleccionados tendrán acceso a formación especializada, mentorías personalizadas, asesoramiento legal y fiscal, y encuentros con inversores y referentes del ecosistema startup. La metodología del programa ha sido diseñada por profesionales con sólida experiencia en el emprendimiento, la inversión y el crecimiento de startups.

“La selección se ha llevado a cabo siguiendo criterios como la base digital del proyecto, requerimiento de ciberseguridad, escalabilidad, potencial de crecimiento y proyección de mercado”, explica Ferrandis.

Entre el equipo de advisors y mentores destacan nombres como Paloma Mas (The Terminal Hub), José Luis de Cachavera (Startupxplore), Orfeo Balboa (First Drop VC), Llum Pinter (Plug and Play Spain), María Tatay (CASFID) o Fran Conejos, consultor en IA.

Los proyectos mejor valorados recibirán un premio económico de 5.000 euros, además de acceso preferente a futuros programas de aceleración y a la comunidad de INCIBE. Además de las formaciones y mentorizaciones con expertos, los participantes visitarán entidades del ecosistema valenciano y culminará con las presentaciones de sus proyectos en un Demo Day que se celebrará el 24 de julio.

Otro de los valores añadidos del programa es la calidad de la formación ofertada, que imparten expertos del sector. Tras la conclusión de la primera edición, las empresas participantes valoraron esta formación personalizada con “sobresaliente”, puntuando con un 9,6 sobre 10 al programa formativo diseñado por los advisors del CEEI.

Colaboran en el programa empresas con sólida y reconocida experiencia en el sector como Bit2me, Grupo Soluciones 480, S2 Grupo o AUNOA. Se desarrollará de manera híbrida: presencial las formaciones y online las mentorías.

Una generación de proyectos diversa, conectada y comprometida

La nueva edición de Incibe Emprende reúne iniciativas de alto valor en campos tan diversos como la inteligencia artificial, la inclusión social, la salud o las finanzas digitales. Varias de las propuestas giran en torno al uso avanzado de IA, con herramientas que automatizan tareas operativas en pymes, optimizan la atención al cliente y conectan usuarios con proveedores de servicios cotidianos a través de canales como WhatsApp o Telegram.

Otros participantes han desarrollado plataformas digitales orientadas a resolver desafíos sociales y mejorar la calidad de vida. Hay proyectos centrados en facilitar el acceso a servicios para inmigrantes o para personas desplazadas por conflictos bélicos, así como herramientas que promueven la conciliación y el empoderamiento femenino desde la esfera digital. También destacan soluciones para la búsqueda y organización de planes sociales, el intercambio de alojamiento entre runners o la contratación ágil de profesionales de confianza en múltiples sectores.

El ámbito educativo y de transformación personal también está representado con iniciativas que apuestan por la formación gamificada en finanzas, el acompañamiento digital a familias con hijos con trastornos del neurodesarrollo, o programas de desarrollo personal dirigidos a mujeres en etapa de reinvención.

La salud y el bienestar están presentes en dispositivos que aplican big data para adaptar entrenamientos físicos a ciclos hormonales, o en entornos online seguros que promueven comunidades exclusivas para mujeres. En paralelo, surgen propuestas tecnológicas como la digitalización de piezas arqueológicas mediante escaneo 3D, la mejora de la eficiencia en residencias geriátricas o la gestión inteligente de trámites administrativos.

En el plano económico, algunos proyectos exploran nuevas formas de financiación descentralizada para startups a través de plataformas DeFi, mientras que otros se enfocan en transformar los hábitos cotidianos en decisiones financieras inteligentes. También se incluyen soluciones digitales aplicadas al sector agroalimentario, con marketplaces que acortan la cadena entre productores y consumidores, y propuestas de entretenimiento que reimaginan clásicos como el ajedrez en clave contemporánea.

Compromiso con la ciberseguridad

Incibe Emprende no solo impulsa la creación de nuevas empresas, sino que también actúa como motor para la transformación digital segura, fomentando el desarrollo de startups con enfoque en la protección de datos, la confianza digital y la innovación tecnológica.

“Desde el CEEI Valencia invitamos a todas las personas emprendedoras a sumarse a esta comunidad que trabaja por un futuro empresarial más seguro y resiliente”, concluye Ramón Ferrandis.