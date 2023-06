IAG, Santander y Soltec, las acciones más negociadas por los inversores catalanes

XTB presenta las conclusiones de su informe, que analiza los hábitos de inversión en Cataluña y las principales diferencias con los inversores a nivel nacional Hombre, con una edad media de 42 años y una clara tendencia a invertir en acciones y fondos cotizados. Este es el perfil tipo del inversor en Cataluña. Así se desprende del informe elaborado por el bróker XTB con el objetivo de determinar los patrones de inversión en los mercados de los catalanes durante 2022, así como las principales diferencias entre provincias y con el resto del país.

El estudio pone de manifiesto que las cinco acciones más negociadas por los inversores catalanes son IAG, Santander, Soltec, Berkeley e Inditex, siguiendo una tendencia bastante similar al resto de España, donde se colocan en las cinco primeras posiciones IAG, Santander, Sabadell, Inditex y BBVA.

Atendiendo a las diferencias que los catalanes muestran a la hora de invertir dependiendo de la provincia en la que viven, y haciendo referencia a las acciones más populares, en Barcelona se colocan en las primeras posiciones IAG, Santander, Soltec, Berkeley y Tonix Pharma. En Lérida, por su parte, destacan Amadeus, Palantir, IAG, Sabadell y SoFi Technologies. En Girona ocupan los primeros puestos IAG, Tesla, DSD (ETF inverso del Dax alemán), Grifols y NIO. Por su parte, los tarraconenses prefieren colocar su dinero en Coinbase, EGLN (ETF del oro físico), Inditex, Repsol y ADX Renovables.

Las acciones donde más han invertido los catalanes en 2022 son Sabadell, IAG, Santander, Inditex y Grifols. En el caso de Sabadell, la acción, es la cuarta más invertida en el resto de España.

Llama la atención, por tanto, que entre los valores más populares por número de ordenes entre los catalanes destacan varias compañías del sector energético, una clara diferencia de esta comunidad con el resto de inversores españoles, donde no se observa esta tendencia.

Otra de las principales diferencias de inversión en Cataluña frente al resto de España se relaciona con los grandes valores tecnológicos. Así, compañías como Netflix, Google, Tesla, Apple o Alibaba no están entre los más populares para los inversores catalanes. Sin embargo, llama especialmente la atención el hecho de que los que invierten en ellos lo hacen con importes mucho más elevados que la media nacional. De hecho, en promedio, los inversores catalanes destinan a estos valores más del doble que en el resto del país.

Si se hace referencia a la media de inversión por orden en acciones y ETFs, los catalanes destinaron 907 euros, una cifra inferior a la media nacional, donde se colocan 1.300 euros en promedio. Estas cantidades, sin embargo, varían sobremanera dependiendo de la provincia que analicemos. Los gerundenses son los que destinan más dinero, por encima incluso de la media nacional: 1.768 euros. Le siguen los leridanos, con 1.030 euros; los barceloneses, con 920 euros; y los tarraconenses, con 594 euros.

El informe se centra también en las diferencias a la hora de colocar el dinero según las edades de los inversores. Pese a la existencia de marcadas diferencias entre las diferentes generaciones, existe un denominador común, y es que todos invierten en aquellos valores en los que consideran que tienen una mayor información. De esta forma, los jóvenes catalanes pertenecientes a la Generación Z y Millenial se decanten por empresas como Amazon, Tesla, Coinbase o Meta. Por el contrario, los inversores con edades de 43 años en adelante concentran su capital en valores nacionales, principalmente en compañías con una extensa trayectoria bursátil como Banco Santander, BBVA, IAG, OHL o Grifols.

Inversión a largo plazo – tendencias para el ahorro

Con respecto a la inversión a largo plazo, los inversores catalanes siguen la misma tendencia generalizada en el resto del país, con una fuerte demanda por los fondos cotizados o ETFs, activos que permiten replicar el comportamiento de un índice, sector o temática de inversión a un bajo coste., atributos que lo están convirtiendo en una opción cada vez más popular entre los inversores para concentrar su ahorro.

Entre los preferidos por los catalanes, y en lo que a renta variable se refiere, destacan fondos que replican el comportamiento del Standard and Poor's 500 y del oro. El informe pone también de manifiesto cómo el inversor catalán ajusta su cartera en función de la coyuntura económica y social, incrementando recientemente su exposición a fondos ligados al precio del gas natural, por el conflicto en Ucrania, y a los bonos norteamericanos tras el aumento de rentabilidad por las subidas de tipos de la Reserva Federal.

Primer trimestre de 2023

El informe detalla también algunas diferencias durante el primer trimestre de 2023, periodo en el que se puede apreciar una notable reducción en los volúmenes medios de inversión, derivados principalmente de la poca volatilidad de los mercados en comparación con el anterior. Así, el volumen medio nacional de compra se sitúa en 1.100 euros, un 15% menos, mientras que en Cataluña se reduce solo un 4%, hasta situarse en 868 euros. De nuevo Girona vuelve a destacar por encima, puesto que no solo no reduce el importe medio de compra, sino que se incrementa un 7%, hasta los 1.891€.

Además, se puede apreciar también una creciente tendencia por parte de los inversores catalanes a incrementar su apuesta por compañías locales como Sabadell, Caixabank, Grifols o Cellnex, algo que contrasta con la reducción generalizada que se está dando sobre el conjunto de los activos disponibles. Más aún, la inversión media que los catalanes están realizando en estos valores locales es un 49% superior a la que realizan de media el resto de los inversores nacionales.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 600.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.