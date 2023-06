Julep desembarca en España para profesionalizar y monetizar el boom del podcast

Javier Huertas: "Muchos creadores no son conscientes de que pueden generar ingresos extras con su podcast" Julep, startup referente en Europa de servicios de podcast marketing, ha inicia do recientemente sus operaciones en España y se marca como principal objetivo profesionalizar el auge del formato podcast registrado en España. Y es que Julep considera que el boom del podcast en el país es una gran oportunidad para explorar nuevas estrategias de publicidad y alinear los intereses de los anunciantes y podcasters, como ya ha conseguido en los principales mercados en los que ha estado operando hasta el momento (Alemania, Austria, Suiza). Según datos de Reuters Institute y la Universidad de Oxford, el índice de penetración de los podcast en España es del 41% (superior al 36% de Noruega, el 32% de Italia, el 26% de Francia o el 24% de Alemania) lo que significa 16 millones de usuarios únicos.

"Muchos de los creadores de podcasts en España no son conscientes que con el nivel de escuchas que tienen, pueden generar más ingresos, y las grandes marcas tampoco conocen a fondo las posibilidades publicitarias de un formato nativo que llega directamente al consumidor final y que goza de una altísima credibilidad en sus contenidos", asegura Javier Huertas, que después de su paso por Ht pool liderando la estrategia de Spotify for Brands como Partner Director en 26 países y Tik Tok liderando la apertura de 4 mercados, ha sido nombrado Country Director para España.

Julep es una plataforma que ofrece servicios de podcast marketing y tecnología (AdTech) tanto para podcasters como para anunciantes. Para un creador de podcast, Julep facilita todo tipo de estrategia para monetizar un podcast ganando dinero con los contenidos generados (Por ejemplo: un podcast con más de 40.000 escuchas mensuales puede llegar a ganar más de 1.400 € de media y algunos artistas superan ya los 4.000 euros mensuales). Y por su parte, las marcas y anunciantes pueden acceder a una estrategia de publicidad de acuerdo con su target y diseñar todo tipo de campañas adaptadas 100% al formato nativo (menciones) de los podcast.

Julep Media es una startup referente en Europa en servicios de podcast marketing a través de su plataforma abierta www.julep.de. Fundada en Alemania, actualmente opera también en Austria, Suiza, Centro de Europa y España. En solo 3 años desde su fundación, Julep ha crecido rápidamente en el mercado alemán, monetizando más de 500 podcast, que superan los 50 mil episodios, distribuyendo más de 45 millones de descargas mensuales y ofreciendo soluciones de publicidad a más de 300 marcas y agencias.

En octubre de 2022 la plataforma de hosting y monetización de podcast líder en el mercado norteamericano, Libsyn anunció la adquisición de Julep para expandirse de forma más rápida en el continente europeo. La suma de Lybsin y Julep permitirá a las dos plataformas contar con más de 3.000 creadores y 750 anunciantes interesados en aprovechar el creci miento exponencial del mercado del podcast.

"La plataforma huye de las exclusividades", insiste Javier Huertas, "y lo que busca es democratizar el sector y ofrecer el servicio más personalizado posible". Además, se trata de un "sector joven" del que muchas marcas "desconocen su enorme potencial", asegura el nuevo country director España de Julep.

Sobre Julep Media

Julep Media es una startup referente europea en servicios de podcast marketing a través de su plataforma abierta www.julep.de Fundada en Alemania, actualmente opera también en Austria, Suiza, Centro de Europa y España. Julep forma parte del ecosistema empresarial de la plataforma americana Libsyn que permite alojar, distribuir, monetizar, amplificar y editar contenidos de audio en formato podcast. Para más información: libsyn.com