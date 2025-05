Especialistas en dolor analizan el papel de la estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la fibromialgia y la fatiga crónica

Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, que se celebra el 12 de mayo, los doctores Rubén Álvarez y Fernando Torre Mollinedo, especialistas en tratamiento del dolor en Quirónsalud Bizkaia y Quirónsalud Vitoria, abordan el papel que desempeña la estimulación magnética transcraneal como herramienta terapéutica en pacientes con dolor crónico resistente, dentro del enfoque multidisciplinar para estas dos patologías La estimulación magnética transcraneal es una aatécnica no invasiva que consiste en la aplicación de pulsos magnéticos sobre áreas específicas del cerebro. Su objetivo es modular la actividad neuronal y favorecer la plasticidad cerebral, lo que puede contribuir a modificar la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor.

"Esta técnica permite crear nuevas vías para que la información sensorial viaje sin activar las zonas cerebrales implicadas en la percepción del dolor crónico", explica el doctor Rubén Álvarez.

El tratamiento habitual consta de 20 sesiones de aproximadamente 20 minutos cada una, pautadas de forma individualizada en función del caso clínico. La técnica está especialmente indicada en pacientes con dolor crónico que no han respondido adecuadamente a otras intervenciones terapéuticas.

"En algunas personas con fibromialgia o fatiga crónica, puede ser útil para disminuir la intensidad del dolor y mejorar su calidad de vida", añade el doctor Fernando Torre Mollinedo, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Bizkaia.

Según la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (SEFIFAC), la estimulación transcraneal no invasiva ha ganado relevancia en las dos últimas décadas como parte del tratamiento del dolor en estas patologías, y también se utiliza en otros contextos neurológicos como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, el tinnitus o algunos cuadros depresivos.

Fibromialgia y fatiga crónica: patologías con síntomas persistentes y diagnóstico complejo

La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica afectan a entre el 2 % y el 4 % de la población vasca, y se presentan mayoritariamente en mujeres. Comparten como uno de sus síntomas principales la fatiga, aunque cada una tiene manifestaciones específicas.

La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado , acompañado de trastornos del sueño , alteraciones del estado de ánimo y dificultades cognitivas .

se caracteriza por , acompañado de , y . El síndrome de fatiga crónica se manifiesta con un cansancio extremo que no mejora con el descanso, además de dolores musculares, cefaleas y problemas de concentración. "Cuando las personas llegan a consulta, preguntamos qué prevalece más: si el dolor o la fatiga. Ambas dimensiones tienen un impacto importante en la vida diaria", señala el doctor Torre Mollinedo.

Evaluación integral y tratamiento personalizado

El diagnóstico de estas patologías es complejo, ya que no existe una prueba específica que las confirme. "Muchos pacientes recorren un largo camino antes de obtener un diagnóstico. En ese proceso se enfrentan con frecuencia a la incomprensión, tanto social como médica", indica el doctor Álvarez.

"Algo tan cotidiano como el contacto con una sábana puede generar una respuesta dolorosa exagerada. Esto condiciona su autonomía y bienestar", explica el doctor Torre Mollinedo.

Desde las unidades del dolor se realiza una historia clínica completa, se descartan otras enfermedades con síntomas similares, y se establece una estrategia terapéutica adaptada a cada persona. El abordaje suele incluir:

Fármacos neuromoduladores (antidepresivos, anticonvulsivantes)

Analgésicos y relajantes musculares

Educación terapéutica y ejercicio físico adaptado

Técnicas de relajación En algunos casos se valoran también tratamientos endovenosos, como la lidocaína o el magnesio, que resultan especialmente útiles frente a la hipersensibilidad al roce, un síntoma que puede limitar de forma importante el desarrollo de actividades cotidianas.

