Caminando por los senderos de la vida eterna y del universo

Un consuelo es una esperanza, como la de Sísifo, como también de Penélope, entre otras (os) que, incesantemente lucharon y lucharon hasta lograr sus objetivos. De tal suerte, la esperanza, es lo último que se debe perder, porque sino, nuestra mente podría colapsar, desembocar en una obsesión, o frustración bien marcada, es mucho mejor buscar la ascensión de la vida mientras tanto. Incluso, no hay que permitir que el consuelo, se metamorfosee en desconsuelo.

Ahora bien, la Vida Eterna desde el punto Bíblico existe para el futuro como una gracia de Dios para todo el que se la merece. Pero. Aquí en la tierra, la Eternidad existe, siempre ha existido mientras estemos y haya vida. Mientras exista el tiempo, hay vida estaremos gozando de Vida Eterno temporal, mientras viene la Vida Eterna Divina, y aunque estemos muertos, la Eternidad continúa en la muerte, de tal suerte, perdurará, en la vida y la muerte y, lo que no vemos pero percibimos como unidad indivisible de la mente, ese es Dios.

Fijémonos bien. En razón de la Eternidad, esta es el estadio dentro del tiempo, pues, ahí, se siguen cumpliendo los sueños. Existe un adagio popular que dice así: “estamos muertos, pero no enterrados”. Entonces. Todo cambio, en esta ala de la realidad es una conversación más de la maestría de la vida. Siendo nuestro testimonio de prodigios, de lo que hemos ido cultivando, sembrando. De tal manera, Vida Eterna no significa estar muerto, es la vida misma, es el tiempo predicado como un descanso que está en nuestro ser todo el tiempo. Esa experiencia, es un viaje en la Tierra, en el Cosmos, seguido de una caminata por todo el Universo. La Eternidad es universal y para todos. El futuro es de todos, siempre y cuando supere el buen comportamiento, en todos lados.

Siendo la Eternidad un “futuro logrado en todos los tiempos e instantes del tiempo”. Empero. Hay que estar claro: la Eternidad, es la duración del tiempo, que tiene principio con Dios, no tiene fin, perdura siempre y en todos los tiempos y “ámbitos-por doquier-. Ese es el consuelo, esperanza, que queda para seguir viviendo la Eternidad en esta vida. Y aún después de muerto cuando venga VIDA ETERNA” que nos arguye, nos va a regalar Dios ante un nuevo tipo de Gobierno Estado de cosas, primero seremos juzgados y después los sentenciado al Infierno, esa será su Vida Eterna hasta la consumación de los siglos, es decir nunca saldrán de ese nuevo estado de cosas, y los privilegiados por su buen comportamiento, arrepentimiento de corazón gozarán del nuevo gobierno de Dios la Vida Eterna, el Nuevo Paraíso. Es decir a cada cuál lo suyo. Reitero, ciertos irán al nuevo Paraíso y otros al Infierno.

Es importante, tener presente en la mente que, esto no es una prosa, o estrofa, y que cuando el lector termina de leer una línea o verso sabe que en la siguiente continúa o se hace una suspensión literaria, o cualquier otra alternativa letrística, a su gusto. Estoy seguro que, ahora sopesa mucho mejor el gran auditorio, lectorado. En el entendido que, todo, en este mundo, lleva un mensaje profundo, social, político, humanista, crítico y letrístico, entre otras cosas. Así, es la Eternidad de la Cultura de las artes, en todos los tiempos ha estado latente.

En consecuencia, a todo este sistema de cosas, hay que, ponerle, el que guste, su rima, métrica, musicalidad, matices, aunque en el mundo actual, el imperio de la cultura de las artes, como: pohesía, teatro, narrativa, música, danza y etcéteras, desembocan en su propia libertad por antonomasia, con la diferencia que, el creador de artes hace sus híbridos dentro del género letrístico, artístico que más domine o le guste, como: modernismo, ultraísmo, simbolismo, interiorismo, exteriorismo, realismo, y demás, que desemboca siempre en su realismo creativo, ya que, todo lo que es arte, es realismo diseñado con los usos mentales del artista y, esa es su realidad que, no se le puede arrebatar. Ejemplo. Una obra cualesquiera que sea, siempre tendrá insertado un realismo, imaginación, ficción, esa es la realidad vista del artista en su mundo. Así es la cultura de las artes, que es de dónde nace todo lo que es cultura, arte.

La esperanza, es lo último que se debería perder. Y. Con el consuelo, hay que evitar se metamorfosee en desconsuelo. Ánimo. El Mundo, Cosmos, Universo, seguirá siendo, y la Eternidad seguirá siendo Eternidad, por eso siempre ha existido, desde el inicio, y aún antes. Por tanto. Estamos viviendo y viviremos en Eternidad de los Tiempos…! En espera del Gobierno de Dios y sus buenas cosas que tiene preparadas.