Afganistán bajo el control de los talibanes, una nueva crisis para Irán

Para la República Islámica de Irán, cuyas fronteras orientales siempre han sido testigos de conflictos, violencia y un sistema inestable, ha estado en el punto de inflexión de la atención estratégica. Desde el período de la Yihad, el gobierno de los muyahidin, el período de la primera resistencia, la república bajo el apoyo de los Estados Unidos de América y recientemente el dominio del grupo talibán, la política de la República Islámica de Irán contra Afganistán ha sido tranquilo, multifacético y contradictorio, junto con una estrategia pragmática. En particular, la opinión de los gobernantes de la República Islámica de Irán en los veinte años de la república ha sido el apoyo a Kabul y la flexibilidad ideológica frente a los talibanes.

Con el dominio de los talibanes en Afganistán, esta política se ha convertido en un camino de protección estratégica. Es decir, la República Islámica de Irán debería, por un lado, considerar la interacción con los talibanes como una realidad política para evitar que la inestabilidad se propague a las áreas circundantes de Afganistán y, por otro lado, este tema ha desafiado la voluntad de Irán. Seguridad de la identidad. Porque no hay garantía de que Afganistán no se convierta en un lugar de reunión para los extremistas religiosos. Porque la presencia de grupos terroristas extranjeros en las filas de los talibanes y el creciente crecimiento de ISIS en Afganistán demuestra que Afganistán tiene la capacidad de convertirse en el principal centro de estos terroristas y puede atraer fuerzas extremistas. Este problema ha provocado que la República Islámica de Irán utilice sus fuerzas de reserva y de representación de los campos de Siria e Irak de manera activa. Ahora, la República Islámica de Irán enfrenta dos grandes desafíos contra el gobierno de los talibanes, mientras que debe interactuar con este grupo por necesidad. Primero, se debe actuar sobre el tema del agua a partir del decreto de 1351, y segundo, sobre el tema del crecimiento y consistencia de los fundamentos intelectuales del terrorismo, que no tiene compromiso con esta república. Según las experiencias de los últimos veinte meses, los talibanes han ofendido a Irán en ambos casos, mientras que la generosidad de Irán hacia los talibanes al entregar la embajada afgana en Teherán a los talibanes, el apoyo profesional y financiero, numerosos viajes de funcionarios iraníes a Afganistán, y la apertura de la embajada de Irán en Kabul ha sido contraria a la práctica habitual de otros países.

En una situación tal que Irán se enfrenta a numerosos desafíos políticos, económicos y de seguridad y al cerco de seguridad de potencias hostiles, separatismo, transformación religiosa sunita, inestabilidad política, impacto del coronavirus, competencia asimétrica con las ricas potencias árabes, Estados Unidos e Israel, la competencia en el Medio Oriente y el enorme gasto de dinero para apoderados en Medio Oriente, la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, pueden causar otro impacto en la seguridad y la dinámica política de la región. Este choque apunta directamente a la seguridad nacional de Irán y plantea serias amenazas territoriales y fronterizas. Al mismo tiempo, el surgimiento de poderosos actores terroristas no gubernamentales y organizaciones separatistas baluchis y sunitas descontentos en Irán y sus alrededores ha hecho sonar serias alarmas en este país.

Por otro lado, el tema de la tensión entre los talibanes e Irán es un tema nuevo a nivel de seguridad regional que no tiene antecedentes. Es decir, en los últimos veinte años, el gobierno de la república bajo el apoyo de América evitó enfrentar tal situación. Ahora, este problema ha provocado que la región se divida entre los talibanes e Irán. En este sentido, todos los movimientos militares de los talibanes a lo largo de la frontera con Irán son una fuente de tensión externa, y esta fuente de tensión externa en realidad encenderá una nueva crisis de seguridad en la región.

En el caso más reciente, los talibanes trasladaron decenas de vehículos blindados al puerto de Islam Qala, cerca de la frontera con Irán. Según las fuentes, este nuevo movimiento militar comenzó cuando la parte iraní intentó construir una valla e instalar alambre de púas y los talibanes se lo impidieron. La autenticidad de esta afirmación no se puede confirmar ni negar. Es posible que la parte iraní haya tomado tal medida para evitar las acciones más hostiles de los talibanes contra ellos. Pero la idea principal y el foco principal de la discusión es el tema de las provocaciones impuestas a los talibanes desde el exterior y las usan contra Irán.

Los talibanes han anunciado que se ha cortado la electricidad de Herat, que se exportaba desde Irán, y esta noticia muestra muchas especulaciones sobre las contramedidas de Irán contra los talibanes. Ahora no se sabe si la verdadera razón de este corte de energía es una acción de represalia por parte de Irán o si la crisis de escasez de agua realmente obligó a Irán a tomar tal decisión.

Sin duda, esta acción de Irán contra los talibanes, que enfrentan muchos problemas económicos, políticos y de seguridad y no han obtenido la legitimidad necesaria para gobernar, es una de las herramientas de presión. Teniendo en cuenta la situación actual, las reacciones de los talibanes y los recientes enfrentamientos fronterizos entre el ejército iraní y los talibanes, Irán utilizará cualquiera de esos medios. Porque este país está muy preocupado por los posibles peligros que el régimen talibán pueda crear para él. Irán no puede permanecer indiferente ante los problemas de Afganistán. En este sentido, desde el inicio de la presencia de los talibanes en el poder, se ha beneficiado de la política de protección estratégica frente a este grupo y ha seguido enfrentándose tácticamente con este grupo.

Irán entiende que Afganistán bajo el control de los talibanes es una seria amenaza a la seguridad de la autoridad religiosa de Irán y de todo el sistema político de los talibanes. Porque la composición de los grupos terroristas que siempre han estado presentes en las filas de los talibanes es tal que la mayoría de ellos son grupos radicales suníes que se oponen al régimen iraní. Según la forma de pensar iraní, que se basa en la geopolítica chiíta y el intento de hegemonía regional de Irán, estos grupos, los talibanes y sus aliados, no pueden tolerarlo. De la misma manera, Irán como hegemonía regional no es aceptable para Estados Unidos y Estados Unidos está tratando de crear serios desafíos de seguridad para Irán a través de grupos islámicos.

Por otro lado, debemos darnos cuenta de que el tema del tratado de agua de Hirmand es un tema altamente politizado y no es el foco principal del conflicto entre los talibanes e Irán. Porque el principal problema y la mayor preocupación de Irán desde Afganistán bajo el control de los talibanes es el refugio de los separatistas baluchis, cuya presencia en Afganistán es una amenaza directa para la seguridad nacional de Irán, y existe la posibilidad de que con el tiempo, serios movimientos militares y la guerra de los separatistas baluchi, JundaAllah y otros grupos opuestos al régimen iraní, que son capaces de combatir, se incrementará y causará serios dolores de cabeza a Irán tanto en el frente oriental como en el frente occidental (Oriente Medio).

La percepción general es que estos movimientos y reacciones de los iraníes y las acciones sin precedentes de los talibanes tienen desencadenantes externos. Irán es muy consciente de este problema y tiene una serie de preparativos para los próximos escenarios. De la misma manera, este país está tratando de cambiar sus políticas contra los talibanes y de la política de protección estratégica e interacción táctica con los talibanes a la política de equilibrio de poder y multilateralismo, que se basa en la interacción y el consenso regional y la participación de grandes potencias como China, Rusia y Pakistán forman, aprovechan y, a través de su influencia, impiden nuevos movimientos de los talibanes en sus fronteras orientales.