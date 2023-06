La inocencia perdida (y 2)

“Somos lo que pensamos”. Siendo varios los autores de esta frase, el más coherente es quien se ve libre de esa pretendida sumisión y enajenación.



Un artículo de Javier Lozano titulado: “Asfixiados por el adoctrinamiento”, lo prologa con la visión de George Orwel a mediados del siglo pasado, sobre una sociedad distópica para el siguiente siglo, en la que el adoctrinamiento alcanzaría su cénit, transformando totalmente la sociedad.

El ensayo en estos tres años, nos despeja su objetivo y sistema operativo para el próximo curso escolar: “Hay un programa completo que responde a una agenda que pretenden imponernos y que supondría el debilitamiento de los seres humanos, con su reducción en número y en fortaleza”. Personas sin referentes y familias frágiles crean sociedades moldeables y permeables al adoctrinamiento propio de las ideologías (teoría de género, transexualidad, feminismo, trans-humanismo, animalismo, abortismo, eutanasia.)”.

La filósofa Mariona Gúmpert, en su libro: “Infodemics, posverdad y la sociedad que viene”, define ese adoctrinamiento como: “Nueva moral” basada en luchas identitarias y victimismos. A su juicio, esta nueva arremetida se destaca por: “La redefinición total que se quiere hacer sobre la sexualidad y el mal llamado género. Así se explica la ofensiva trans dirigida a los menores de edad o la omnipresencia del contenido LGTBI en todos los ámbitos”.

Pedagogías desnaturalizadas y psicoimpactantes para el pudor de los niños y adolescentes, al banalizar la sexualidad, distorsionando el sentir, a favor de conductas psicoafectivas desviadas, que hasta hoy “inoculaban” por medio de series televisivas y letras de canciones rosas y la psicomagia del cine Disney.

En entrevista al Dr. Benigno Blanco:¿Considera que existe una participación de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar ideologías de género?….contestaba: También el Banco Mundial, el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde que en 1.968 el gobierno de EEUU diseñó las políticas de control de la población mundial, no por instrumentos coercitivos como la esterilización y aborto obligatorios etc, sino “vendiendo” una forma de pensar que hiciese que fueran las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Ejecutan la orden como hoy se viene demostrando, para que algunas gentes elijan la ideología de género como gran anticonceptivo mundial…..“Ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo” . (Presidenta del Fondo de Población).

La máxima del filósofo Antistenes: “La clave del aprendizaje en la vida está en desaprender lo que es falso”, es el antídoto a lo que de manera reiterativa e impuesta, la ideología niega a la biología. Para nuestros jóvenes, la psicología seductiva a la filosofía. Imposible no emocionarnos con lo que escuchamos al final de la entrevista al Dr. Blanco: “Eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla; podemos empujar el muro de la ideología de género...…y caerá”

Su objetivo, vaciarnos de las memorias contenidas en la Semilla cósmica, que traíamos como Pan bajo el brazo antes de que nuestra madre biológica nos concibiera. Vaciado de esa Energía espiritual, a través de la sexualidad, al ser el único componente creador que disponemos los humanos en nuestra biología (células creadoras de vida) y garantiza nuestra existencia futura, al desarrollar saber y Sentir, multiplicando Talentos para sembrar en buena Tierra-madre.

Siembra, y su fruto de expansión micelar, aún nos sirven como caldo de cultivo para despertar más y más raíces. La vimos nacer como bosque animado, que al ir sumando visiones en estos años de disidencia activa, nos hicieron confiar en conseguir no volver nunca más a aquella “normalidad” dominante, sino a un creciente amanecer espiritual, un cambio de verdad…. ¿En qué va quedando? De la “hiedra” desparramada en ese bosque animado, Mariona Gúnpert dice: “Lo que me produce más extrañeza es la capacidad que ha tenido este veneno de ir calando en nuestra mentalidad. Su clave es que no se ha desparramado de golpe, sino que han ido impregnándolo todo gota a gota, de forma que no hemos podido ver cómo la esponja hinchaba de manera paulatina, casi imperceptible, como la fábula de la rana en el cazo del agua hirviendo”….

Los de la agenda marcan fases de arranque y parada, también a la disidencia, pues a cada parón se desconecta gente que ya no están al siguiente arranque. Sabían por los signos de los tiempos, de que, en las primeras décadas de este siglo se daría el despertar en nuestras vidas, como principio y final del proceso evolutivo que esperaba la humanidad, y… pretenden enfriar, detener y asfixiar. Ante ese gran poder de acoso y ahogo al Árbol universal y humano, al modo de hacer de la hiedra y las hienas, ¿qué hacer? Mejor ¿qué dejar de hacer? para poder caminar animados y ligeros de equipaje, en esta larga travesía selvática.

La clave de la sabiduría aplicada al arte de vivir, exige ser dueños de nuestros pensamientos. Máxima de autosuficiencia que les lleva a controlar la educación “Es el medio más eficaz de adoctrinamiento de los futuros ciudadanos”. Así, es imprescindible contrarrestar esa corriente antipedagógica, desde el trabajo social. “La única forma de evitar que la enseñanza sea el Caballo de Troya de las ideologías dominantes, es fortalecer la pluralidad de redes, aumentar la variedad de ofertas mediante una mayor autonomía de los centros educativos, repensar el modelo de financiación y blindar la libertad de las familias de elegir centro que quieren para sus hijos”. Claves de la Fundación Educatio Servanda.

Siendo las redes sociales un barómetro de compromiso activo de las personas, hoy desde la única ventana a la que asomo (Telegram) observo que la falta de respuesta a propuestas de acción, es muestra de desactivación generalizada. Justo se da, en el momento que requiere integración, más que en cualquier otro tiempo pasado que también han ido a por los niños……para el nuevo curso.

En un repaso sincero y de reflexiones prácticas titulado INTEGRACIÓN, Angel Hidalgo nos presenta un abanico de diagnósticos, que nos permite subrayar a cada cual, nuestra posición en el aquí y ahora como disidencia: “Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de formar una masa crítica suficiente que sirva de detonante para un cambio de consciencia de la humanidad, es la gran dispersión de propósitos. Esto es así porque a pesar de que muchos quisieran cambiar este sistema de control y manipulación, cada individuo o grupo tiene su propia intención y propósito que responden a fines distintos aunque parezcan iguales. Unas veces guiados por intereses ocultos y otras contaminados por el propio ego enredado en otra ilusión.

Las confluencias apenas se encuentran, e incluso se da la circunstancia que discuten y batallan unos con otros, cuando si trabajaran unidos, su fuerza sería mayor y determinante. La diferencia la marca el nivel de consciencia, pero es tal vez el grado de manipulación y control al que hemos estado sometidos, que cuesta horrores avanzar; que cada pasito hay que arrancarlo a fuerza de tirones, como si tuviéramos que ir sacando clavos por largo tiempo incrustados que nos mantienen anclados a la ilusión, y no son pocos los que arrancaron unos cuantos, pero su soberbia no les permite ver más.

Es manifiesto que hay una mayoría que quiere un cambio, pero esto no significa que estemos de acuerdo en la forma de hacerlo. Es más, hay quien quiere cambiar en determinadas parcelas pero no un cambio de verdad. Otros quieren cambiar el sistema pero cada cual tiene sus propias creencias, ideas y formas de hacerlo, convirtiéndose a nivel global en una dispersión en la que cada uno tira para un lado, incluso a veces hacen de contrapeso unos de otros.

Sin embargo los que gobiernan en la sombra esta realidad, si trabajan unidos, pues terminan asumiendo una sola directriz ya que todos se benefician de la continuidad del sistema. Cuando toman decisiones y ejecutan, lo hacen de manera coordinada, como maquinaria bien engrasada; si le sumamos que disponen de una cantidad de recursos con lo cual todo lo tienen copado con los medios de comunicación como puerta de entrada, salida y censura a la carta pagado por las elites mundiales, ¡cómo va a ser fácil un cambio de verdad!

No serán las buenas intenciones las que traigan el cambio, ni confrontando nuestras verdades para ver quien tiene razón. No serán las meditaciones individuales ni grupales enviando amor, quienes cambiarán el mundo. No mientras sigamos dependientes de nuestros egos, envueltos en nuestro orgullo y soberbia, alentando nuestro ansiado protagonismo, porque este, nuestro ego, continuamente sabotea la octava proyectiva. No mientras esa intención inicial, no esté respaldada por la acción consciente y el beneficio general en lugar de intereses particulares, grupales y partidistas. No mientras no exista una continuidad, una constancia que sostenga por el tiempo necesario el propósito final. No mientras un suficiente número de verdaderos humanos no den un paso juntos para tomar lo que es suyo por derecho conquistado.

Todo pasa por la consciencia; también por la responsabilidad, la de asumir cada uno hacerse cargo de su vida y dejar de culpar a otros por sus males.

Todo pasa por la consciencia pero también por la unión. Por dejar de dar importancia a nuestras aparentes diferencias y luchar por el bien común y por dejar de discutir por baratijas mientras nos roban la libertad. Todo pasa por la consciencia, pero también por la acción, sabiendo que hasta los más pequeños detalles hacen la diferencia”………..Una oportunidad de examinarnos.