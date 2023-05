​La SEPAR advierte que casi el 30 % de los españoles en 2022 eran fumadores, un número muy superior al esperado

Entre un 20 y un 30 % de los españoles eran fumadores en 2022, una cifra muy superior a lo esperado, especialmente en comparación con países de nuestro entorno. Este ha sido el principal mensaje que se ha querido transmitir desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que, en el marco de una jornada previa a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, ha querido compartir los datos de la situación actual del tabaquismo en España. Estos se recogen en una monografía publicada en la revista “Prevención de Tabaquismo” realizada por el Foro Autonómico de Tabaquismo, constituido por los representantes en tabaquismo de cada una de las sociedades autonómicas de Neumología.



“Por otro lado, se recogen también los primeros datos de consumo de cigarrillos electrónicos en distintas comunidades autónomas, existiendo un aumento del porcentaje de consumidores, fundamentalmente en adolescentes”, ha explicado la Dra. Eva de Higes, directora de la revista, quien ha detallado también que algunas autonomías que han adoptado medidas contra el tabaquismo durante la pandemia de covid-19 que se han mantenido en el tiempo, como la prohibición de fumar en terrazas o iniciativas como las playas sin humo. “Aunque es importante resaltar la presión de la industria tabaquera en determinadas comunidades autónomas, como las Islas Canarias, promoviendo sus dispositivos de tabaco calentado o la construcción de una industria de fabricación de tabaco en los últimos meses”, ha añadido.

También se ha destacado como algunas comunidades, como Navarra, están financiando la terapia sustitutiva con nicotina o que Andalucía ha desarrollado el Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía (PITA) que consiste en una serie de medidas que pretenden abordar de forma específica este problema.

No hay que olvidar que el tabaco es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en todo el mundo. La exposición a su humo aumenta el riesgo de padecer entre otras patologías la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la bronquitis crónica o el cáncer de pulmón. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, se estima que el tabaco causa alrededor de 60.000 muertes al año en España, lo que equivale a aproximadamente 164 muertes al día. Es por ese motivo que se dedican muchos esfuerzos a intentar concienciar sobre sus peligros y promover políticas eficaces para reducir su consumo e impedir que las nuevas generaciones se inicien y caigan en la adicción a la nicotina, siendo uno de los días más significativos en este sentido el 31 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial Sin Tabaco.

Por su parte, el Dr. Carlos Rábade, coordinador del área de Tabaquismo de SEPAR ha comentado la evolución de la cesación tabáquica entre el año 2010 y el 2022, así como el impacto que la pandemia de covid-19 tuvo por la necesidad de suspender los servicios de cesación tabáquica, pese a que han vuelto a aumentar en el último año. “Desde el 2010 se han duplicado el número de unidades y consultas de tabaquismo acreditadas por SEPAR, existiendo en el momento actual 42. En cualquier caso, hay importantes carencias todavía, y la mayoría de ellas están limitadas a un día semanal y disponen de pocos profesionales implicados”, ha destacado el Dr. Rábade.

Impacto ambiental del tabaco

“Necesitamos alimentos, no tabaco” es el lema que se ha escogido para el Día Mundial Sin Tabaco de este año y ha sido el tema que ha centrado la primera de las mesas de la jornada. El Dr. Carlos Rábade, ha explicado cómo se están abandonando cultivos tradicionales por tabaco, sobre todo en países menos desarrollados. “Esto tiene importantes efectos en estas regiones, empobreciendo todavía más a estos países y con un importante impacto ambiental por la deforestación que se está llevando a cabo”, ha señalado el experto.

La mesa ha contado también con Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, que destacó la necesidad de platear una estrategia a nivel nacional y europeo encaminada a conseguir que la tasa de fumadores se sitúe por debajo del 5%, lo que pasa por evitar la entrada al consumo de las nuevas generaciones mediante una abolición progresiva de la venta de tabaco y nicotina. En ese sentido explicó la iniciativa ciudadana europea (ECI), que recoge firmas en la web de la Comisión Europea a través del enlace Nofumadores.org/firma, para conseguir un entorno libre de colillas y la primera generación libre de tabaco con el objeto de lograr erradicar de aquí a 2030 la pandemia del tabaquismo. Mariano Pastor, presidente de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), aportó el punto de vista de los pacientes y la necesidad de dar una solución al tabaquismo, una enfermedad per se y que necesita de tratamientos, subrayando la necesidad de facilitar el acceso a los mismos.

La reunión se cerrará esta misma tarde a las 18.00 horas con la celebración del webinar debate sobre las perspectivas futuras de la terapia sustitutiva con nicotina, en la que intervendrán el Dr. Carlos Rábade, el Dr. José Ignacio de Granda, el Dr. Carlos Andrés Jiménez, la Dra. Paz Vaquero, la Dra. Eva de Higes, el Dr. Segismundo Solano, el Dr. José Luis Maroto y el Dr. Raúl de Simón, todos ellos grandes expertos reconocidos y con una importante trayectoria en el tabaquismo. Durante el webinar también se abordará la necesidad de que la terapia sustitutiva con nicotina, que ya ha demostrado su eficacia para dejar de fumar desde hace décadas, un tratamiento financiado y facilitar el acceso a la misma de una forma eficaz y segura.