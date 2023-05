El día después

Todos andan diciendo que Tezanos no da una, que falla en todas las encuestas, que P. Sánchez no lo cesa etc. Yo pienso que todo eso ocurre, no por casualidad, sino porque Tezanos hace público los datos que el presidente le dice que haga, pero a él le da los valores reales, por lo tanto ha podido pergeñar su propia estrategia en caso de salir en las elecciones pasadas lo que ha salido.

P. Sánchez no da puntada sin hilo y de la noche a la mañana no se programa ni planifica un día tan peculiar y anómalo para unas elecciones generales, claro está, no para él, porque tiene estudiado hasta el último detalle. En medio de las vacaciones, con lo que habrá muchos votos por correo, con todo lo que eso significa de poder manipular, varios puentes en diversas comunidades autónomas, se habla de ello y no del varapalo recibido, etc.

Es tan grande el engreimiento que tiene que le resulta imposible soportar una derrota como la obtenida, aun no siendo total sino parcial, porque no han sido elecciones generales, e incluso dentro del PSOE, están en desacuerdo muchos afiliados y los llamados barones. Sabe que para seguir en el poder tiene que unirse a los partidos de izquierdas en toda su extensión, a los que con esta decisión les obliga a unirse, y como todos ellos votan en manada, le salen las cuentas. Piensen que alrededor de esa fecha tiene varios actos en el extranjero importantes, incluida la presidencia de la Unión Europea. Esto quiere decir que ya tiene preparada hasta la campaña próxima.

En varios ayuntamientos el PP tendrá que aliarse con otros partidos, si lo hace con VOX que es lo que debe hacer y lo que se espera de ellos porque de momento es un partido complementario, el mantra lo tiene claro el gobierno, “o nosotros que somos el progreso, o la extrema derecha fascista del retroceso”, es decir, todo lo contrario de la realidad.

A VOX le han colgado el San Benito de extrema derecha, sin embargo a BILDU es un partido regenerado al que hay que respetar. Tenemos unos mimbres un tanto retorcidos para poder hacer una cesta debidamente honesta y eficaz. La derecha debe dejarse de pamplinas y ser lo suficientemente inteligente para poder cambiar el declive y camino al precipicio que lleva el país, pues ya vamos por la mitad. Así que o se espabilan y se ponen las pilas en este corto periodo de tiempo o nos despeñamos por completo.

¿Siguen pensando ustedes que la fecha elegida ha sido improvisada en una noche?