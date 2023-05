¿Para cuándo un trampantojo de Belarra en Madrid?

¡Hay que ver cuánto indigente intelectual y patito feo de la política ha aterrizado en el escenario del politiqueo! Se dice que son los responsables de la degradación de la política y del propio Congreso de los Diputados. Aquella seriedad y rigor que nos infundía respeto y nos aportaba credibilidad se ha acabado. La han destrozado. No hay más que mirar a la calle para ver aberraciones como la lona gigante, cartelón o trampantojo con la cara de Tomás Díaz Ayuso y justo encima la frase textual del traidor, Pablo Casado. Nunca mejor quedó reflejado en un meme como el que presenta a Isabel Díaz Ayuso con la cabeza del «marquesito» Iglesias en una mano, y la de Pablo Casado, el innombrable, en otra. El texto del pie de la fotocomposición completa la intención del meme: «¿Hay algún Pablo más al que decapitar»?

Lo que no entiendo es por qué no se hacen carteles con la cara del corrupto y corrompido podemita, Pablo Echenique, en el que ponga, por ejemplo: "Condenado por defraudar a la Seguridad Social". Tampoco estaría de más la cara y frase alusiva de diversos condenados que tienen en sus filas. No hay duda de que el Gobierno actual es el más ruin, hipócrita y tramposo de toda la historia democrática. Si pierden las elecciones del 28M estarán viendo cómo pela la ciudadanía las barbas socialistas, por lo que han de poner las suyas a remojo, porque, llegado diciembre, habrán de desfilar arrojados de «su paraíso parasitario», al más frío invernal y allí donde no encontrarán ni oficio ni beneficio. Como a todos los cerdos, les habrá llegado su San Martín, festividad que celebraremos el común de los ciudadanos.

Estamos en muy malas manos con el socialismo corrupto y el comunismo corrompido. La siniestra comunista y el mafioso socialismo forman una tribu despersonalizada, carente de programa, y empeñado en dañar a la ciudadanía: ahí tienen la «joya» emponzoñada del «Sí es sí», hoy convertida en mofa para Podemos y en un auténtico peligro para las mujeres, aquienes el mal llamado activismo feminista ha desprotegido por completo. ¡¡Violadores y maltratadores al poder, acompañados de la prostitución pública, gratuita y de calidad que defienden y a la que aspiran tanto socialistas como comunistas y degenerados de buen vivir y poco trabajar, ni aportar!

Hemos comprobado que en los últimos años nos han troleado y han intentado gobernar verdaderos ineptos que quieren «regresar a casa solos y borrachos», donde la cabeza mal pensante es la de «la niña de la curva», al decir de los insignes Pablo Motos y Santiago Abascal. Nunca vi gobernar con irracionalidad permanente y desde los instintos más bajos y ruines, a los que se une el odio, la envidia y la venganza.

Pero a ello hay que unir toda una pléyade de gamberros de la información, que más bien es constante desinformación: analistas, periodistas, falsos sociólogos, mediocres politólogos y medios vendidos al poder a cambio de dinero y otras prebendas, sin que falten en las tertulias degenerados y chulos de patio de comunidad de vecinos. Son los instigadores del activismo, que no es periodismo, pero que actúan en nombre del represor Gobierno cuyo objetivo es igualar a todos por abajo, alcanzar la pobreza y someter a la ciudadanía a sus antojos. ¿Reconoce alguien a Podemos, PSOE, independentismo y golpismo en esas características? Pues yo sí, de sobra.

Entiendo que, aunque la Junta Electoral Central no pueda retirar la imagen del hermano de Ayuso, éste está obligado a pedir daños y perjuicios. Y si no lo hace él, lo harán dos organizaciones judiciales en su nombre. Es más, si Díaz Ayuso no acude a los tribunales, estaremos ante la nefasta continuidad de la «derechita cobarde». Ya está previsto un enorme trampantojo para poner frente a la sede podemita donde aparece la cara de las niñas destrozonas de la política: la marquesita y la niña de la curva. ¿Apostamos a que no gusta al mundo comunista más despreciable y degenerado? Todos hemos aceptado el jarabe democrático cuando nos ha tocado, pero los siniestros comunistas no lo soportan y enseguida enseñan el morro. Además, como el creyente bolivariano tiene un perfil mamerto, no conocido en España hasta la llegada de esta gente que nunca contribuyó al erario público, entienden menos que se los critica; piensan que aún tiene bula del «Gorila Rojo» o del cafre Stalin, para quien no tuvo nula ni la gallina a la que desplumó en vivo y con sufrimiento extremo. Donde las dan, las toman. Nunca está de más recordar cómo llegaron ahí y por qué, así como comprobar que su falta de preparación y formación ha sido el hilo conductor de su nefasta y negligente política, junto con la del arlequín de la carne y las macrogranjas. Y si a ello unen al corrompido Echenique, tienen ahí un cóctel donde se mezcla el desprecio, la desinformación, el odio y el daño permanente.

Hay que ser muy ruines y «alfalfabetos» (burros) para poner en un cartelón de lona la imagen de un particular con fines públicos sin ser Tomás Díaz Ayuso una figura pública. En el caso del señor Díaz Ayuso, cualquier otra persona hubiera dado caña a esos comunistas de abrevadero y dornajo fácil: leña al mono hasta que aprenda el catecismo.

En fin, sabido es que el hilo conductor del PSOE es más sencillo: prostitución por catálogo, compra de votos y polvo de Ángel pagado con dinero público.