Aquí no está Dios

En esta democracia liberal, fruto de la Revolución de Mayo del 68 en la Sorbona, Paris, no está Dios y esta es la causa del caos total en el que estamos sumergidos. Esto no se soluciona con votaciones políticas, porque la causa es moral, espiritual, y para que la sociedad recobre su identidad, hablo de España, la Iglesia Católica, que era el cimiento y la base de la España Católica, tiene que pedir perdón por que han hecho una Iglesia mundanizada y desacralizada, con lo cual, la sociedad que se apoyaba en aquella Iglesia que con su doctrina en la cual lo Sagrado, lo Divino, era su sustento, la nueva Iglesia trastocó el orden, y en lugar de poner en primer lugar a Dios han puesto al hombre.

Queda un resto que permanece fiel que es coherente y con sus obras es testigo de su fe. Pero si la Iglesia Católica, no recupera el culto divino y sagrado, ese resto será insuficiente, y el estado de la sociedad no cambiará, es preciso una conversión general y eso no se consigue con elecciones, se consigue con creyentes coherentes y estos no se producen con una Iglesia de saldo, sino con el Amor a la Cruz y al Sagrario. Soy anciano y prefiero perder la vida antes que la fe que recibí en mi niñez y he mantenido toda mi vida. Elecciones sí, pero serán inútiles y servirán para mantener al Dragón si no hay previamente una CONVERSION.