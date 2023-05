La empresa Bostezos ofrece algunos consejos para encontrar un colchón cómodo

Comenzar el día con energía y vitalidad depende en gran medida de una buena noche de sueño. Para lograrlo, es importante contar con el colchón perfecto que ofrezca comodidad y descanso Sin embargo, con tantos modelos disponibles en el mercado, elegir el colchón ideal puede resultar abrumador. Pero no se preocupe, Bostezos venta de colchones en Barcelona, ofrece en este artículo algunos consejos para elegir el mejor colchón y garantizar que sus noches sean de absoluto confort y relajación.

Entre colchones de látex, neropur, DTX, espumaciones fría, muelles ensacados, viscoelástica, es fácil perderse.

Además, hay que tener en cuenta la firmeza del colchón, así como el tamaño y el grosor. El objetivo es elegir un colchón que se adapte perfectamente a su cuerpo y ofrecer un confort óptimo.

En este artículo encontrará todo lo que se necesita saber antes de comprar un nuevo colchón:

¿Qué firmeza de colchón elegir?

Uno de los criterios más importantes paraelegir un colchón es que se adapte a su morfología.

Cada colchón ofrece diferentes niveles de firmeza. La firmeza es un factor determinante a la hora de evaluar la comodidad del colchón.

Según su tipo de cuerpo y sus preferencias, se puede elegir entre un soporte firme, medio o blando:

- El colchón firme

Este tipo de colchón es adecuado para personas con tendencia a sufrir dolores de espalda y también esta indicado para personas que suelen dormir boca arriba y boca abajo.

Estos colchones están equipados con una tecnología que mantiene la alineación de la columna vertebral. Los colchones con soporte firme son especialmente populares entre los deportistas.

- El colchón de firmeza media

El colchón de firmeza media no es ni demasiado firme ni demasiado blando. Es un colchón muy adecuado para personas de complexión media y también están indicados para personas que suelen dormir de lado, ya que disminuye la presión en hombros y cadera. Consiguiendo un descanso reparador.

- El colchón blando

Los colchones blandos son ideales para personas pequeñas. Las personas de estatura media y que no superen los 50 kg se sentirán perfectamente cómodas con este tipo de colchón.

¿Qué tecnología de soporte elegir?

La tecnología de soporte de un colchón hace referencia a los materiales de los que está fabricado, así como a su tipo de suspensión.

Para encontrar el colchón adecuado, primero debe distinguir entre los distintos tipos de suspensión disponibles en el mercado:

- El colchón de espuma de poliuretano

Este colchón ofrece un buen nivel de confort. De hecho, la espuma de poliuretano es una tecnología que confiere al colchón una gran flexibilidad y una gran resistencia. El punto fuerte de este colchón es su capacidad para moldear su superficie adaptándose a los puntos de presión del cuerpo.

Sin embargo, la espuma de poliuretano absorbe menos peso que la espuma viscoelástica. Esta tecnología es especialmente adecuada para las personas que sufren dolores de espalda.

- El colchón de espuma viscoelástica

Este colchón tiene la ventaja de adaptarse a la forma del cuerpo. Está fabricado con espuma viscoelástica que se estira y encoge en contacto con el calor corporal. Gracias a la memoria de forma, el colchón se adapta a la silueta del durmiente.

- Colchones de muelles ensacados

Los colchones de muelles han evolucionado considerablemente y actualmente se encuentran entre los colchones más populares en Europa. Los colchones de muelles ensacados garantizan una buena ventilación y una mejor calidad del sueño.

Su buena ventilación garantiza un confort óptimo a las personas que tienen tendencia a transpirar mientras duerme.

- Colchones de látex

Estos colchones son hipoalergénicos, ya sean de látex natural o sintético. Al igual que los modelos de muelles ensacados, estos colchones están bien ventilados y mejoran considerablemente la calidad del sueño.

Al optar por un colchón de látex, se recomienda elegir el látex natural en lugar del sintético, ya que los materiales naturales ofrecen siempre las mejores propiedades.

¿Qué colchón ofrece la mejor independencia para dormir?

La independencia a la hora de dormir es una característica importante a la hora de elegir un colchón, especialmente si se duerme con otra persona. La independencia de descanso es la capacidad del colchón para absorber los movimientos durante el sueño. Así, si su pareja cambia de posición mientras duerme, no molestará.

Los colchones de espuma con memoria son ideales. La espuma envuelve y se amolda a la forma del cuerpo y garantiza una buena alineación de la columna vertebral. La flexibilidad del colchón de espuma viscoelástica reduce las vibraciones provocadas por los movimientos del durmiente.

¿Qué tamaño y grosor elegir?

El tamaño

Ya sea para una pareja o para una sola persona, las medidas de los colchones varían de pequeñas a grandes. Para elegir la talla adecuada, hay que tener en cuenta varios parámetros:

Su estatura y el de su pareja

El tamaño del somier

El tamaño de la ropa de cama

El espacio del dormitorio. Para un solo durmiente se suelen utilizar las medidas individuales que van desde los 80 hasta los 105 cms, a la altura del colchón dependerá del durmiente si superas los 185cm de altura se recomienda dormir en los 200 cms de largo.

Por otro lado para dos durmientes se recomienda empezar mínimo en 135cms, aunque la tendencia de las últimas décadas es ir aumentando la medida a 150, 160 o incluso llegando a los dos 180 o 200cms de ancho.

Grosor

La elección del grosor dependerá del peso de la persona, el relleno del colchón y la tecnología del soporte del colchón.

Los colchones de látex y espuma suelen tener entre 15 y 25 cm de grosor.

Los colchones de muelles tienen un relleno mayor, con un grosor de entre 20 cm y 30 cm. En general, no hay recomendaciones específicas. Dependiendo de las necesidades individuales, los colchones varían de gruesos a finos. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre firmeza y comodidad.