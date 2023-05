Mojácar, un pueblo de la provincia de Almería que atrae por su diversidad cultural

Mojácar está ubicado en la zona costera de la provincia de Almería, España. Y se ha convertido en uno de los lugares más visitados tanto por turistas nacionales como también internacionales.

Adentrándonos a una de las curiosidades de este pueblo y de la zona, y que por supuesto llama la atención de los turistas, es el símbolo y la historia que representa el “Indalo”. Este se ha convertido en un objeto de decoración y de buena suerte. La leyenda cuenta que es un símbolo de superstición el cual trasmite algo superior, protegiendo el hogar, las personas y su entorno, a su vez para los amantes de la pintura rupestre y, como cuenta la leyenda, el Indalo fue representado en la cueva de los letreros en el municipio de Vélez Blanco, y es un atractivo turístico de la provincia de Almería.

Mojácar se caracteriza por ser un pueblo de casitas blancas en la cima de una montaña: algo curioso y que pocos conocen es el significado de la palabra “Mojácar”, que significa “Monte sagrado”. Al estar en lo alto de una montaña, la alcaldía decidió crear un proyecto donde tanto los residentes como los turistas tuvieran acceso a un ascensor público, debido a que sus calles son empinadas y de difícil acceso, por lo cual esto permite que se facilite la llegada al casco antiguo desde el parqueadero municipal.

Así mismo, este pueblo atrae a una infinidad de turistas, por su diversidad de actividades, tanto para un turismo más familiar, como para un grupo de amigos o de pareja e incluso para quienes se atreven a viajar solos.



Lo que llama la atención a los turistas que visitan Mojácar es su pintoresca arquitectura de casitas de color blanco, y sus calles que recrean un ambiente lleno de historia, arte y cultura. Además, tiene un mirador con vista al mediterráneo espectacular, donde se puede observar tanto el mar como la vista hacia la montaña.

Este municipio está dividido en dos zonas: Mojácar pueblo y Mojácar playa, estas dos alternativas las separa solo dos kilómetros y medio. Mojácar playa tiene 17 km de costa, y es una de las zonas más turísticas, tanto en temporada baja como en temporada alta, en la zona costera hay todo tipo de opciones para los turistas; en lo referente al alojamiento, las opciones son amplias, hay quienes prefieren rentar un apartamento, hay hoteles, hostales, e incluso hay espacios para quienes deseen llevar campers.

A nivel gastronómico, Mojácar tiene un sinfín de restaurantes, con gran variedad cultural, puedes encontrar todo tipo de comidas tanto locales como internacionales; de igual manera poseediferentes actividades naturales, para aquellos que aman conectar con la naturaleza: desde hacer deportes acuáticos, como hacer senderismo.Un lugar ideal para conectar con el paisaje es ir a la Torre del Pirulico, una torre antigua de vigía, donde se observa un acantilado que da hacia el mar.

Asimismo hay una gran variedad de vida nocturna, hay bares para todos los gustos como: Mándala Beach, Alma Beach Club, Pachamama Rock, entre otros. Cabe resaltar que la mayoría de estas actividades, abren sus puertas cuando empieza la temporada alta, como algunos bares, chiringuitos, restaurantes, etc. Pero, de igual forma en la temporada baja se encuentran turistas que quieren desconectarse de la rutina y prefieren conectar con la naturaleza.

Uno de los aspectos que hace que Mojácar sea un lugar con diversidad cultural, es precisamente poder sentir en un mismo lugar las diferentes culturas, a nivel lingüístico, pues no es raro escuchar personas que hablan en español, francés, alemán, e inglés; a su vez a nivel gastronómico, se encuentran restaurantes ingleses, franceses, italianos, asiáticos, etc.



Y no hay que olvidar las calas tan preciosas que tiene esta zona costera, para pasar unos días de verano encantador, o por qué no, disfrutar de los climas menos cálidos, dando un paseo por estas playas, unas de las playas más famosas son: la playa el Cantal, una opción muy concurrida por los turistas y los locales; la playa Macenas, ofrece un ambiente tranquilo; la cala del Peñón, una playa menos concurrida pero llena de encanto por la belleza del lugar.