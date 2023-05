La moderna Sierra Morena 5G

Como Sierra Morena, famosa por sus bandoleros de película, hoy tenemos la fronteriza Melilla y la mediterránea Mojácar haciendo pinitos de bandolerismo electoral. Ladronzuelos de poca monta, salvo lo que de trasfondo lleva consigo el “engaño a las urnas democráticas de todo un Estado”.

Lo primero y fundamental en todo esto son los escasos comentarios de la persona o personas que, por sus cargos institucionales o políticos, deberían estar permanentemente CACAREANDO, unos por vergüenza, otros por lo que toca a su partido y UNO, Pedro Sánchez, por ser PRESIDENTE DE TODA ESPAÑA, de TODOS SUS INTERESES.

El silencio, sin embargo, ha rodeado la nueva “Sierra Morena”. Simplemente está sirviendo para llenar mañanas tertulianas y noches atrincheradas en las televisiones de turno.

La única virtud que tiene la palabra DEMOCRACIA es que lleva consigo, en su ADN, la otra palabra llamada LIBERTAD y que de ésta nace el RESPETO AL PENSAMIENTO Y DECISIÓN de cada uno de nosotros.

Quizás, MORIR MATANDO sea un eslogan publicitario de carácter desesperado, quizás, pero llama la atención que se convierta en pandemia política “reubicada” en zonas super influenciadas por las numerosas y sustanciosas ayudas recibidas por el que OLVIDÓ durante casi 5 años que no era “imperator Augustus” sino SERVIDOR DE TODOS PARA BIEN DE UN ESTADO. Por eso ese eslogan tiene mucho sentido cuando se piensa que “si me van ahorcar, qué importa matar”.

Detrás de todo, no olvidemos, está la frontera marroquí... No seamos tan niños de San Judas que cantando pensemos que estamos en las puertas del cielo... En este caso, mejor sería aprender a ser espía y conocer todos los secretos que nuestro “Imperator Augustus” Pedro Sánchez nos oculta.