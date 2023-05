​El infierno frente al matadero de Torrent

El pasado viernes estuvimos a las puertas de un matadero situado en Torrent (Valencia) en el que pudimos documentar la verdadera cara de la industria cárnica. Las vigilias son actividades que se hacen hace años a nivel internacional y en este caso, València Animal Save, organizaba una a las puertas de un matadero de cerdos. El olor a muerte de estos apartados y ocultos lugares, lo dice todo.



Durante la actividad a la que acudí como activista del colectivo, documentamos vídeos e imágenes gráficas claras en las que se ve como estos animales llegan sin comida ni agua para que bajen más rápido, amontonados como si del camión de basura se tratara, completamente angustiados e incluso se documentan heridas clarísimas puesto que los animales reciben un trato miserable desde su primer aliento hasta el último en este lugar en el que la sangre chorrea por todo el interior.

ACUDIR A ESTOS SITIOS POR PRIMERA VEZ

"No hay palabras para describir todo esto, es muy duro ver a los animales aterrorizados mordiendo los barrotes. No puedo entender que se siga haciendo esto hoy en día", cuenta Neus en estado de shock frente a los camiones de cerdos tras participar por primera vez en una vigilia.



La activista, decidió hace un tiempo hacerse vegana gracias a una persona que se lo fue comentando y al ver que cada vez hay más alternativas vegetales mediante las cuales, no te privas de nada.

Durante las entrevistas a las personas activistas, un camión lleno de cerdos entraba al mugriento lugar mientras otros camiones pasan un montón de tiempo fuera.

"He asistido a 1 vigilia de pollos en Algemesí con rescate incluido de unos animales que se salvaron y 2 de cerdos. Esto me recuerda porque llevo casi 5 años siendo vegano e intentando concienciar a más personas", comenta Pablo Barragán de 23 años frente al matadero de Torrent.

CHOCARSE CON LA REALIDAD DEL ACTIVISMO EN LAS CALLES

"Fue al ver una actividad de este colectivo el Día de los Derechos de los Animales, cuando empecé a darme cuenta que queremos a unos, pero me estaba comiendo a otros mientras tanto. Considero que no era coherente y me empecé a plantear el dejar la carne haciéndolo el mismo día in situ y cada vez voy buscando información para no financiar el holocausto animal en cualquiera de sus formas", explica Valería Estrada de 17 de años que confiesa que hay que verlo de frente para conocer mejor todo esto e incluso a nivel de salud puesto que no nos paramos a pensarlo.

LA IMPORTANCIA DE LA REALIDAD VISUAL

"Choca mucho ver a estos animales sabiendo donde van a acabar y parte de la sociedad no quiere aceptarlo. Llevo 7 años siendo vegano impulsado por querer abrir los ojos viendo la realidad de los animales que por suerte, cada vez hay más información y vídeos que muestran su horrible, injusta e innecesaria situación", explica Daniel Ángel de 26 años que también asistió a documentar la situación de estos animales en sus últimos momentos de vida.

"Creo que es importante venir a las vigilias para recordar por quién estamos luchando, aunque seamos veganos hace tiempo y sepamos la dureza de verlo y no poder hacer nada. Esto refuerza las ganas de hacer hacer activismo y crear conciencia en la gente ya que es necesario visibilizar la realidad para poder concienciar a la población", comenta Guillermo Martínez, uno de los coordinadores de València Animal Save.

SABES QUE VAN A MORIR Y NO PUEDES HACER NADA

Jose Ferrer, otra de las personas coordinadoras de València Animal Save explica: "Aunque hemos venido muchas veces, uno nunca se acostumbra a verlos encerrados. A ver sus ojos, sus orejas con crotal y sus heridas. Tampoco al hedor que sale de los camiones ni a los chillidos de dolor fruto de su hacinamiento. Se pisan, se muerden, se orinan y tú sabes que no puedes hacer nada más que mirar y grabar para mostrárselo a tu entorno y esperar que alguien más abra los ojos".

LA EDUCACIÓN ESPECISTA A LA INFANCIA

M. Jesús Puertes, también coordinadora de València Animal Save añade: "Por desgracia, muchas veces se nos olvida la importancia que tiene transmitir los valores de respeto, cariño y cuidados hacia los animales a los niños y niñas.

Yo como la mayoría de la gente, he crecido comiendo carne, pescado, huevos y lácteos; yo he visitado zoológicos y acuarios; he asistido a circos con animales y a ver Bous al Carrer. Para mí era tan normal todo ello y ni siquiera se me pasaba por la cabeza que los animales pudieran sufrir", explica.

"Ahora llevo 5 años como vegana y soy madre de una niña de 10 que también es vegana desde entonces. Considero necesario que se le haga saber a la infancia toda la violencia que sufren los animales y se les muestre una vida en la que no se use a los animales para ningún fin".

Concluye explicando: "Si a los niños se les mostrase la realidad seguramente no querrían comer animales ni vestir con plumas así como tampoco montar a caballo o participar en ninguna actividad que implique lastimar a un animal.

La infancia vegana es compatible con la salud y es vital para los animales que se eduque a los niños y a las niñas en el respeto por la vida y la libertad de los animales sin distinción de especies".

EL VEGANISMO ES MUY FÁCIL, SER LA VÍCTIMA NO

La academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, son algunas de las voces expertas que hablan de los beneficios de este tipo de alimentación en cualquier etapa de la vida. Cada vez, las alternativas vegetales crecen más pudiendo disfrutar incluso de un producto exactamente calcado al original, pero evitando toda la injusta y violenta situación además de sabores nuevos.

Para mantener a estas industrias, se necesitan también un montón de recursos y de agua por lo que a nivel medioambiental, estamos hablando de las industrias más contaminantes y que fomentan el hambre en el mundo por alimentar con recursos vegetales a millones de animales más que humanos.

Respecto a la salud, las mismas fuentes expertas indican que previene un montón de enfermedades. Las víctimas de la industria láctea o del huevo, acaban en el mismo oscuro lugar y también tenemos alternativas más que de sobra para disfrutar de una tortilla de patatas o cualquier receta de toda la vida.

En definitiva, nadie quiere ver lo que estuvimos viendo el viernes porque se sabe de sobra que es injusto y por eso, es más cómodo apartar la mirada, pero eso nos convierte en los máximos responsables de una injusticia.

En Facebook e Instagram, se pueden seguir las actividades en "València Animal Save". Respecto a la pesca, esos animales mueren por una asfixia lenta y angustiosa suponiendo las redes el 46% de plástico en el mar.

Tú puedes dejar de ser partícipe de la angustia, la injusticia diaria, destrozar el planeta, fomentar el hambre en el mundo y problemas de salud. Recuerda que hoy en día puedes disfrutar de absolutamente todo de manera compasiva por lo que simplemente, busca ayudar a los animales en la alimentación, experimentación, entretenimiento o vestimenta.



Las víctimas protagonistas de este artículo están hoy en diferentes supermercados sin consideración alguna por sus vidas y derechos. ¿Te imaginas estar en su lugar?