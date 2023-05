¿Qué tener en cuenta al someterse a una cirugía plástica y estética en Málaga?

En los últimos años, las cirugías estéticas o cirugías plásticas, como también se le dice, viven una popularidad sin precedentes. La financiación, profesionales cada vez más capaces y con metodologías más seguras, por ejemplo, son algunas de las razones. La posibilidad de verse y sentirse bien, claro, también es una de las importantes razones.

A pesar de todo eso, que ya hace que pasar por las manos de un excelente cirujano plástico en Málaga sea siempre una buena idea, las decisiones no son tan sencillas de tomar o al menos se recomienda que no lo sean, sino que, por el contrario, se deban tener en cuenta una serie de factores que pueden conducir a que la experiencia sea de las mejores que se hayan experimentado, y por ende, que se quiera repetir o recomendar. Es lo ideal.

Al mejor profesional posible

Como ya se ha dicho, si algo ha caracterizado a esta popularidad efervescente de las cirugías estéticas es que cada vez hay más profesionales con alto grado de preparación, con décadas de experiencia en sus espaldas, y con un compromiso por la formación continua y la innovación sin ningún tipo de objeción.

Por citar un caso se pudiera nombrar a la Dra. Ruiz Ruiz, que tiene más de 20 años de experiencia, que ha trabajado en los principales hospitales del país en calidad de cirujano, y que ahora atiende pacientes para cirugía plástica en Málaga.

A pesar del caso concreto, la finalidad es la misma: buscar al mejor profesional posible es la mejor garantía de resultados y de seguridad.

Financiación

Uno de los aspectos que no deberían pasarse por alto en prácticamente ningún tratamiento de salud moderno es el de la financiación. Muchos tratamientos hoy pueden financiarse, y las cirugías estéticas no son la excepción. Sin embargo, no será igual en todos lados y es algo que se debe sopesar:



La cantidad de cuotas mensuales, mientras más mejor, pero con un balance óptimo para no extender demasiado la deuda.

El precio final del tratamiento dependerá de la cantidad inicial exigida y de la cantidad de cuotas. Lo ideal es, de nuevo, encontrar un equilibrio para que sea cómodo de pagar y a la vez más barato que en otros lugares.



Aunque se tenga la posibilidad de pagar el tratamiento de contado, se recomienda aprovechar las bondades de la financiación que ofrecen las clínicas de cirugía estética, ya que hacen que el gasto sea más llevadero.

Dejarse asesorar

Basta ver la cantidad de tratamientos e intervenciones quirúrgicas que cirujanos estéticos especializados, como la citada Dra. Ruiz Ruiz, pueden llevar a cabo, para darse cuenta de que las posibilidades son prácticamente infinitas.

A pesar de que todas las cirugías tienen que ver con el objetivo de verse mejor, en ocasiones no se necesitan algunas o no la que se creía. El papel del profesional en asesorar, en brindar recomendaciones y hasta en evaluar cada caso antes de tomar el bisturí, será casi tan importante como la elección de la cirugía en sí misma.

Una buena asesoría puede evitar una gran cantidad de problemas de salud, de dinero y de malas decisiones. La calidad y la valoración profesional del cirujano tendrán una gran incidencia en ello.

Hoy es mucho más fácil conseguir la cirugía estética deseada

O la necesaria, al menos. Cirugías faciales como la rinoplastia o el lifting facial; corporales como la liposucción o la abdominoplastia; y sobre todo las cirugías de pecho, que figuran siempre entre las más demandadas por las mujeres, pueden hoy encontrarse en la mayoría de los centros estéticos especializados.



Eso no quiere decir, sin embargo, que las cirugías sean la solución mágica para todos los problemas, pero algo pueden ayudar en casos muy específicos. Por ende, encontrar al profesional ideal, buscar asesoría y la evaluación de cada caso, y a partir de allí considerar la financiación y elegir la forma de proceder, es lo recomendable.