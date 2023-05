​Se presenta en FNAC San Agustín de Valencia la novela animalista «Mundo al revés: HISTORY»

El viernes 2 de junio a las 19:00 h. comenzamos la presentación de mi última novela editada animalista "Mundo al revés: HISTORY" (Ediciones Hades, 2023). La presentación contará con músicos que tocarán en directo.

El público podrá ver a Txus Bixquert (The Phantoms), interpretando la canción que compuso con letra mía, "La guerra del gato", que busca ser una buena canción de defensa de los gatos, pero su inspiración fue nacer como un himno. El músico la cantó en una manifestación de protesta por las agresiones a los gatos en Valencia y en dicha interpretación del tema hizo alarde de su gran calidad compositiva, su distinguida voz rockera única, de las de antes (de la época de oro de las voces únicas de rock) y tocará también un tema propio de su extenso elenco.

También tocará en directo Alfredo Pla, el tema "Clan Somos Clan", que compuso sobre una letra mía que pertenece al poemario "La Bella Revolución", un tema maravilloso que habla de una visión de la unión onírica, de justicia, de respeto absoluto que debería haber en esta tierra entre todos los seres, unió que no existe porque el humano insiste, pertinaz, en destruir a todos aquellos que no entiende y que señala, arbitraria, estúpida, cruelmente, como inferiores. Además el músico nos deleitará con algún tema suyo, de las muchas canciones que posee con marchamo de fuerza y romance, actuales y de siempre, de amor y de fuerza.

Y para la parte más metalera contaremos con uno de los hachas de Sylvania, Alberto Tramoyeres, principal compositor de toda la orquestal y canciones de su banda, quien asistirá para tocar en directo el metalero tema "Hijos de las estrellas", además de alguna sorpresa más.

Estamos convocando a público de todo tipo, entre ellos, a personas que dedican su vida al cuidado y defensa de los animales. Vendrán alimentadoras y alimentadores de gatos que sufren los rigores de la calle, activistas de protectoras y de otras asociaciones de defensa y de liberación animal, gente que realiza vigilias por los animales que son conducidos al matadero, camiones de gallinas hacinadas, de cerdos hacinados, ellas y ellos esperan a las puertas de los mataderos para darles a esos pobres desdichados agua, palabras de cariño, para que al menos en sus vidas tan funestas e infernales, puedan llevarse a la muerte al menos unos ojos con amor, una mirada de dulzura al fin en una vida de intenso dolor no entendida y una mano de afecto rozando sus cuerpos magullados y enfermizos hasta la extenuación.

Sobre todo será un acto profundamente hondo y esperamos que poderoso y bestia, tan Animal como debe ser. Para presentar un libro, "Mundo al revés: HISTORY", que es -yo creo- hasta ahora la novela más bestia que he escrito en el escenario del "mundo al revés" de los animales dominando el mundo y haciéndonos a los humanos todo lo que los humanos les hacemos a ellos. Incluso nos comen, guisándonos. Una ficción distópica necesaria, porque en derecho penal existe para los humanos agredidos la defensa propia, uno puede llegar al extremo más grande si se ve violentado. Sin embargo los animales no humanos no pueden ejercer de ninguna forma su derecho a la defensa propia, legítima y natural en todos los preceptos más obvios de subsistencia. Ahí estamos sus defensores. Para ejercer su derecho a la defensa propia ante cualquier molestia, abuso o agresión.

Claro, es un acto antiesclavista animal, un acto para que recordemos que no somos humanos, a secas, que eso es un constructo capcioso y vil para situarnos en la cúspide del privilegio y del terrorismo a la Tierra y a sus habitantes todos que no sean humanos. Porque han borrado lo que va antes de humano, deliberadamente: animales humanos somos. Somos animales, mamíferos; tan animales como los demás animales. Pero cree el humano que borrando su verdad animal va a ser superior a cada individuo de las demás especies.

Este acto, el evento del día 2 de junio en el Forum de Fnac San Agustín de Valencia, es uno más para demostrar que somos animales, que ser animal es nuestra verdad olvidada para comenzar a caer y destruirlo todo, y que desde lo animal se ve más, se respeta más y podemos llegar, quizá, a comprender cuán horribles nos hemos convertido, y cómo repararlo.

El evento está siendo apoyado y coordinado en buena medida por la asociación ASPAC amigos de los animales de Castellón.

"MUNDO AL REVÉS: HISTORY" EN LA CALLE

"Mundo al revés: HISTORY" puede adquirirse en librerías de España. A través de la web de la editorial: https://edicioneshades.com/. También en formato Kindle y, para todo el mundo, en papel a traves de Amazon.

SINOPSIS DE "MUNDO AL REVÉS: HISTORY":

En un mundo donde el cielo ya no es el cielo ni la tierra es ya la tierra, donde el tiempo como lo conocemos ha desaparecido, se ha gestado un nuevo Orden de supervivencia cuya máxima es "Mata o muere". Un lugar donde todos se sienten extraños entre extraños y los sentimientos son proscritos, excepto el odio.

La humanidad llevaba demasiado tiempo olvidando y ocultando el cambio climático y la inminente llegada de la sexta gran extinción. Pero algo mucho peor que lo esperado mutó la realidad desordenando la Tierra en un caos en el que la presa y el esclavo es el ser humano.

En este territorio en el que se señala y condena al diferente, dos seres nacidos en mundos opuestos se rebelan a su destino. Su juventud les lleva a creer que otro tipo de existencia es posible y, con la fuerza de sus inocencias, se adentran en lo más oscuro de todos los Dominios para responder a la eterna incógnita: ¿Podrá vencer algún día en nuestras vidas un afecto sin exclusiones?

PÚBLICO ASISTENTE

La entrada al acto es libre y el Forum de la FNAC San Agustín es bastante grande, así que no creo haya problema en que vengan cuantos quieran. No obstante hemos abierto un whatsapp para el sector de asistentes animalistas, en pos de generar sinergias y construir una más amplia difusión del evento entre el movimiento de defensa de los animales, además de para preparar aspectos estéticos de la presentación que complementarán esta desde el punto de vista más animalista de calle y activismo. Quien desee entrar en este whatsapp siendo de Valencia o de fuera con la pretensión de asistir al acto, puede escribir a poetanimales@hotmail.com. ¡Saludos y fuerza en la lucha!