Cita Santiago Posteguillo, en su obra “YO, JULIA”, un texto de The Portrait (Robert Graves), que masculinizado de forma liberal nos indicaría fielmente la figura de nuestro ínclito vecino de la Moncloa: “Ella siempre habla con su propia voz, incluso a los extraños; pero esas otras mujeres ejercitan sus voces prestadas, o falsas, incluso con sus hijos e hijas”.

Protagonista: “Ella” (JULIA DOMNA).................Copia histórica: “Pedro Sánchez” Actores Secundarios: “Otras mujeres”.................. Copia histórica: “Socialistas “

Dice el glorioso “Imperator Caesar “Petrus” Augustus”, que Bildu proponga 44 exterroristas de ETA para las elecciones Autonómicas y Municipales del 28 de mayo de 2023, incluso con sus apodos de matarifes: “Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes”. Olvida que las reglas sobre la “decencia” las imponen los LEGISLADORES y su estricto cumplimiento es RESPONSABILIDAD del poder EJECUTIVO.

Estos conceptos son meridianamente claros y no es necesario llevar a cabo Masters de política, ni de sociología; SÍ que es necesario tener MORAL como políticos, como gobernantes, como representantes del pueblo, pero eso no es tan fácil, porque, como en todas las oposiciones políticas, lo “sustantivo” es GANAR para PROSPERAR; todo lo demás, la honradez, el equilibrio, el sentido común, el sentido de Estado, la ética social son conceptos “dependientes” de lo que en economía se conoce con el nombre de “RESULTADOS”.

Cuando en un Estado aparecen cosas INDECENTES, cosa natural en los hombres, lo que hay que hacer es coger la escoba y barrer; tan sencillo como convocar a las fuerzas políticas y llevar a cabo “ACUERDOS de ESTADO DECENTES”, corrigiendo leyes e instrumentando las mismas ipso facto. Todo lo demás “Imperator Caesar “Petrus” Augustus” es palabrería; es volver a los años “JULIA DOMNA”, la siria casada con Septimio Severo “Imperator”, cuya meta era llegar a conseguir todo el poder y crear su propia DINASTIA romana; ¿cómo?, era secundario (guerras, separatismos, golpes de Estado, engañar al pueblo, enriquecer a los míos, rodearme de fieles bien pagados y alimentados...), daba igual, lo importante era la DINASTIA ,“Imperator Caesar “Petrus” Augustus”.

Estos símiles, son retratos de nuestro presidente actual. Don Pedro Sánchez, en política no se dan “CASALUIDADES”; las metas se preparan... los laureles se reparten en el camino... al final, las llamada “casualidades” se convierten en “CAUSA...LIDADES” de las METAS, de los SUEÑOS, de los EGOS.... porque en política, repito, NO EXISTEN LAS CASUALIDADES.

Nuestros antiguos, nuestros abuelos nos ponían firmes, pero, primero, ellos mismos se CUADRABAN.... En tu caso, “Imperator Caesar “Petrus” Augustus”, primero TÚ te coronas con la ruina de los demás... de la mano de los “legiones pistoleras”, fieles a tu idiosincracia

¡PREOCÚPATE!... otro vendrá que cortará tu cabeza, tu ego y tu historia..., porque ésta se REPITE. ¡Así es la vida!