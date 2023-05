Aumentan un 36% los diagnósticos de celiaquía en España, desde 2014

La celiaquía no deja de aumentar en España. Concretamente, en los últimos 8 años los diagnósticos han aumentado un 36,33%. Esta es la principal conclusión que Cegedim Health Data España, la consultora europea de Real World Data y Real World Evidence, ha dado a conocer con motivo del Día Internacional de la Celiaquía (16 de mayo). Un día, en el que ha compartido un análisis de cómo han evolucionado los diagnósticos de esta enfermedad y sus potenciales implicaciones en la aparición de otras enfermedades en nuestro país.



Esta enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes de los alimentos, se caracteriza por generar una intolerancia al gluten entre los enfermos que la padecen. Por ello, cuando las personas afectadas toman alimentos elaborados con trigo, avena, cebada o centeno, su organismo provoca una respuesta inmunitaria que es la que produce el daño en la mucosa del intestino y que, de no controlarse, puede acabar generando problemas de malnutrición o la aparición de otras enfermedades más graves. Su prevalencia estimada en España, según datos del Ministerio de Sanidad, oscila entre 1 de cada 71 personas en la población infantil y 1 de cada 357 en la población adulta.

Entre los principales resultados, la consultora constata que es más prevalente en personas del género femenino, ya que la cifra de diagnóstico en mujeres es prácticamente dos veces superior que la de hombres. Es más, del total de casos analizados, dos terceras partes son diagnósticos realizados a mujeres.

“Dado que nos encontramos frente a una patología autoinmune, no es de extrañar que la población femenina sea más sensible a ella, pues en general, este tipo de enfermedades son más prevalentes en ellas que en ellos. Asimismo, en relación con los grupos de edad, hay dos picos de diagnósticos, uno en edad infantil de 0 a 14 años y otro en adultos entre los 30 y los 44 años”, comenta el Dr. Carlos Iglesias, director médico de Cegedim Health Data España. Y es que, entre esas dos franjas de edad de diagnóstico, se aglutinan cerca del 60% del total de diagnósticos: el 35% se produce en la etapa infantil, y el 23% restante en esa etapa de la edad adulta. Igualmente, la franja de los 0 a los 4 años se posiciona como la más prevalente, en la que se diagnostican el 15% de los casos analizados.