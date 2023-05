La Sexta y los gatos

Quienes acaban con millones de animales por crueldad, diversión y por una foto de M. son algunos humanos, no los gatos. Flaco favor le hacéis a la verdad con este programa, Equipo de Investigación de La Sexta. Los cazadores, que sí representan lo más dañino de nuestra especie para otras, esos que animan públicamente a matar gatos ferales (lo que incluye a los de colonias controladas) y a menudo lo hacen jactándose de ello sin esconderse, os aplauden por él.

Normalmente los escopeteros os ponen de vuelta y media (por decirlo finamente) en sus publicaciones, pero esta vez exhiben exultantes la parte de odio hacia los gatos que vuestra emisión ha generado y por un día no os llaman La Secta, como suelen hacer.



Aun sabiendo que lo que habéis hecho va a provocar la muerte atroz (e ilegal) de todavía más gatos seguramente no rectificaréis tan sangrante error de información, convirtiendo así en cierta la frase de Roger Wolfe: «Periodismo: lanza la mierda y lávate las manos».

Allá con vuestra conciencia, que la realidad de la Ciencia seguirá poniendo ética en conocimientos y actos de gran parte de la sociedad allí donde parece haberse perdido la vuestra profesional.