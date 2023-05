Thomasson y Bropleh meten al Betis en un lío (85-91)

El Betis Baloncesto falló en el momento clave. O, mejor dicho, un Covirán Granada guerrero y voluntarioso le hizo fallar, hasta el punto de meterlo en un lío del que probablemente no vaya a salir. Los granadinos, que perdían hasta por nueve puntos a menos de cuarto y medio para el final, se repusieron hasta el punto de lograr una victoria que le deja con más vida aún de lo que ya parece.

La victoria del Covirán por 85-91 solo deja la pequeña pega en clave visitante de no haber podido remontar el "average" particular con los béticos pero, estando ambos empatados a diez triunfos, los de Luis Casimiro, aunque siguen dependiendo de sí mismos, deberán ganar ni más ni menos que al Real Madrid en el WiZink Center... o encomendarse al Joventut para que, venciendo en Granada -cosa ahora mismo poco probable-, les libre del que sería su tercer descenso, el segundo consumado.

Clave fue para lo de anoche en primer lugar la capacidad de resistencia de los de Pablo Pin cuando peor pintaban las cosas; y en segundo lugar, la actuación de dos jugadores con motivaciones bien diferentes: Joe Thomasson y Thomas Bropleh.

El primero de ellos justificó de sobras su reciente y fugaz fichaje de hace un par de jornadas firmando anoche 28 puntos, 12 de ellos en un último cuarto en el que veía el aro casi como una piscina. Su caso no llega a los extremos de Pops Mensah-Bonsu, aquel ala-pívot británico que el equipo antecesor de éste, el clásico CB Granada, fichó en 2008 exclusivamente para el último partido, pero se le acerca bastante.

Aquel fue decisivo, sellando la permanencia entonces del CB Granada; y éste le ha dado media salvación al equipo heredero, el Fundación CB Granada, que deberá sellar venciendo el próximo día 24 al Joventut y esperando la más que probable derrota bética en Madrid.

Thomasson... y las cuentas pendientes de Bropleh

Claro que el carácter decisivo de Thomasson lo fue porque antes hubo otro compañero como Bropleh que empezó a poner los clavos en el ataúd verdiblanco. El alero norteamericano -de pasaporte cotonou- fue, junto a su compañero Lluís Costa, pieza clave del Betis cuando los verdiblancos militaron en la LEB Oro (temporada 18-19), pero al año siguiente no se le proporcionó la ocasión de jugar en la ACB.

Y anoche Bropleh se tomó cumplida revancha firmando 20 puntos, 7 rebotes y 20 de valoración; apareciendo en el momento más crítico para su equipo. Porque avanzado el tercer cuarto, como decíamos, una canasta de Maronka -que pareció triple- estableció la máxima renta (66-57) para un Betis que parecía muy cerca de dar la puntilla a su rival. Pero entonces apareció el neoyorquino para firmar 13 puntos (3 triples y 2 canastas de 2) y liderar el parcial de 1-17 con el que el signo del partido viró espectacularmente (67-74, min 33).

Fue el momento en el que el Covirán soñó incluso con superar el "average" particular de diez puntos (71-80, min 35), porque a Bropleh le tomó el relevo el recién llegado, Thomasson. La labor de éste, anotando de dos, de tres, y casi desde cualquier postura, sirvió, no obstante, para contener los arreones finales de un Betis que no se rindió.

Una canasta de Montero, de nuevo anoche el mejor de los suyos, colocó el 83-85 a poco más de un minuto para el final, pero Thomasson, quién si no, clavó en la siguiente jugada el triple que acababa con las esperanzas verdiblancas y terminaba de abrir definitivamente las granadinas.

Hasta entonces, el encuentro había seguido los cauces deseados por un Betis en racha -cinco triunfos en los últimos siete partidos- y que, además, salió muy fuerte (11-2 de salida, min 3). El tiempo muerto de Pablo Pin despertó a los suyos que llegaron a equilibrar el marcador (18-18) con el primer triple de un todavía intermitente Thomasson.

Pero durante el segundo cuarto y la mitad del tercero el Betis fue progresivamente mejor, con Montero haciendo diabluras, con Gerun y Tyson Pérez haciendo una buena labor en las zonas, y con un Maronka con buena mano. Así se llegó al 66-57 antes comentado... y al espectacular vuelco posterior, creando el delirio de los 300 aficionados visitantes bien presentes en las gradas... y también alguno que otro "infiltrado" en la zona de prensa con acreditación de redactor, pero con actitud de hincha.

De tal manera que el Betis sigue dependiendo de sí mismo, claro; pero para no bajar deberá acometer lo que hoy en día parece poco menos que un imposible para ellos: "asaltar" el WiZink Center ante un Madrid que llegará con la resaca de la Euroliga, pero que podría estar jugándose el segundo puesto.

Eso... o confiar en lo que parece igualmente improbable: que un Joventut que puede que no se juegue nada de nada sea capaz de vencer en la caldera nazarí a un Covirán que los recibirá con la moral por las nubes. Todo ello es lo que pesa, y mucho, en Sevilla... y lo que hace soñar, y con razones bien propias, a Granada para seguir un año más en la élite del baloncesto español.

85 - BETIS BALONCESTO: Pargo (6), Bertans (2), BJ Johnson (17), Tyson Pérez (10), Gerun (10) -cinco inicial-, Cvetkovic (8), Montero (19), Maronka (8), Báez (1), Fischer (-) y Pasecniks (4). 91 - COVIRÁN GRANADA: Thomasson (28), Renfroe (1), Tomàs (8), Maye (12), Ndoye (10) -cinco inicial-, Bropleh (20), C. Díaz (-), Costa (2), Iriarte (4), Caicedo (2) y J. Díaz (4). PARCIALES: 22-20, 24-21, 21-26 y 18-24. ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Castillo y Araña. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 32ª jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 7242 espectadores, lleno absoluto, con unos 300 procedentes de Granada.