Chollos Sánchez

Hay veces en las que siento la obligación de escribir para advertir a las personas sanas de espíritu y confiadas en exceso, acerca del peligro que supone dilapidar el voto (uno de los derechos más importantes que existen en democracia) inclinándose por un determinado candidato político que basa toda su ciencia política en la mentira, el embrollo y el incumplimiento de los deberes principales de un gobernante.

Ya saben en el mundo entero, que el mayor embustero y traidor de los gobernantes que ha tenido España en toda su historia, es sin duda Pedro Sánchez, de quien se pueden esperar toda clase de traiciones en perjuicio de nuestra nación. Sin olvidar los fallos e incumplimientos desde que formó gobierno y que nos tiene a la cola de Europa, fíjense en las propuestas que está haciendo en la actualidad, todas inviables económicamente e irrealizables materialmente y sin sonrojarse siquiera.

Pero no se preocupen, como Tezanos le habrá dicho la verdad de las encuestas (que nada tienen que ver con lo que publican), está inventándose todos los días un chollo para engañar a gentes demasiado confiadas. No me extrañaría nada que este charlatán de pacotilla prometiese que para ganar tiempo y paliar la carencia de algunos profesionales, las carreras universitarias, incluidas medicina, económicas, derecho y todas las ingenierías se cursarían en el plazo improrrogable de dos años, con una condición o exigencia a los profesores: al que dé un suspenso se le expulsará por no haber alcanzado los objetivos.

No le importaría prometer hacer en los próximos cuatro años, ocho pantanos y agrandar el cauce de los grandes ríos para que nos sobre agua hasta para vender. Tampoco le importaría decir que la culpa de que los trenes no quepan por túneles de Cantabria la tienen las montañas, pero que en menosde seis meses, ese problema quedará solucionado porque los chinos le van a prestar unas máquinas para demoler esas estúpidas piedras. Para los jóvenes parados entre 30 y 50 años, a lo peor se le ocurre poner supermercados públicosque tendrán los precios más bajos del mundo. Conclusión: Si quieres vivir a gusto, ¡reflexiona!



P.D. Les recuerdo que a Sánchez “lo pilló” su propio partido (el antiguo PSOE) haciendo trampas con una urna detrás de una cortina y lo tuvieron que largar. Y que presentó una tesis plagiada que le valió para ser “doctor”, título que deberían anular. Y también el que ascendió a Tezanos cuyo apelativo cariñoso dejo para cada cual.