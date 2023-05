Activistas del colectivo antiespecista València Animal Save, estuvieron en el pasado domingo realizando voluntariado en el refugio antiespecista "El Rebrot de la vida" que está situado en Catarroja (Valencia). Dicho refugio no solamente alberga a perros o gatos, ya que amplía su compasión hacia todas las especies de animales y por ello, defiende la filosofía ética vegana siendo la única forma de respetar realmente a todos los animales.



Patos, gallinas, cabras o ovejas entre otros animales considerados de granja, tienen aquí una vida en paz lejos de esta sociedad especista que les considera un producto sin ningún derecho desde que nace hasta que muere cuya vida es de auténtica vergüenza y miseria.

Cada vez más alternativas vegetales aparecen por todos los lados e incluso imitando el sabor y la textura de los productos de origen animal.

¿Porque escoger un producto cruel cuando se puede disfrutar sin toda la violencia animal, impacto medioambiental, problemas de salud y sin fomentar el hambre en el mundo por criar masivamente animales que hay que alimentarlos superando a los humanos en millones?

EL VOLUNTARIADO EN EL REFUGIO

València Animal Save es un grupo dedicado al activismo antiespecista a pie de calle o a las puertas de mataderos como ya explicaremos más adelante. Las personas activistas del colectivo, dedican su tiempo voluntario a tareas de mantenimiento, limpieza y alimentación en lugares como este donde los animales son tratados como lo que son: seres vivos que sienten y sufren al igual que los humanos.

"Empecé a conocer estos lugares en Pollets de la terreta el cuál alberga todo tipo de aves que han podido salvarse en la industria. Cualquier persona con una mínima sensibilidad empatizaría en estos sitios con los animales", declara emocionada Cristina Morano que también participó en la jornada de voluntariado en el Rebrot de la vida el pasado domingo. Explica sorprendida que los animales no tenían ningún miedo a los humanos en este lugar caminando tranquilamente por todo el entorno. La voluntaria opina que esto se debe a que los animales notan un trato diferente ya que en otras circunstancias, tienden a huir de los humanos.

"En la industria esas aves son criadas con una vida miserable y sin ni siquiera ver la luz del sol. Estos lugares despiertan la empatía con los animales qué hay detrás de la carne y otras industrias cuya información está tan oculta" indica.

En una conversación, Cristina relata la manipulación que hay detrás de todo el sistema de explotación animal con un fin meramente económico. Sin embargo, reconoce que poco a poco va saliendo todo esto a la luz y por ello, cada vez más personas buscan alternativas vegetales. La activista también corrobora que hoy en día incluso los sabores están calcados y después de 10 años siendo principalmente vegetariana, hoy en día es vegana completamente desde hace casi 1 año lo que quiere decir que nada de procedencia animal.

Realmente, las víctimas lácteas y del huevo también acaban en el mugriento matadero al finalizar su vida miserable y tanto pollitos machos como terneros, mueren al principio por no servir para la producción. Igualmente, a pesar de que los vegetarianos sí lo hacen, tampoco consumía leche de vaca y compraba bebidas vegetales. La vida de las vacas mal llamadas lecheras es un infierno de hacinamiento, separar a las madres de sus bebés, manipulación genética e inseminaciones forzadas constantes hasta que ya no sirven tanto y al matadero.

Respecto a la industria del huevo, hacen agonizar nada más nacer a los pollitos machos por no servir para la producción y a las gallinas se les tiene en jaulas o naves industriales entre sus propios excrementos en las que no pueden mover las alas o ver la luz del sol hasta su camino infernal durante sus últimos momentos de vida. Las tortillas de patata veganas se hacen por ejemplo, con harina de garbanzo y están buenísimas ahorrando dinero, colesterol y crueldad.

Para concluir, la voluntaria Cristina indica indica: "Dentro de las posibilidades de cada persona, espero que la gente se informe, siga a estos lugares y a páginas veganas. También que visiten santuarios ya que la experiencia es única y te hace entender todo".

¿QUÉ PASA CON LA LANA?

El veganismo se opone a todo uso animal ya que evidentemente, todo conlleva sufrimiento, explotación y miseria. De la lana no se suele conocer la realidad y la diferencia entre las ovejas a las que las personas voluntarias cuidan y dan todo tipo de cariño y libertad en estos lugares o las que son víctimas de la industria de lana que probablemente hoy te estés enterando de cómo funciona la misma.

La industria de la lana está llena de sufrimiento, crianza selectiva y crueldad absoluta como denuncian entidades como Animanaturalis cuya información aparece detallada en este artículo: https://www.animanaturalis.org/p/624/La-lana-tormento-animal .

LIBERACIÓN ANIMAL

Habiendo llegado hasta el final, yo creo que tienes interés en el tema y vas a intentarlo para crear un mundo más justo para los animales ya que la vida de los animales puede ser muy diferente en un sitio y en otro.

Hemos visto testimonios relevantes como la persona que participa en este artículo contando su experiencia respecto a los refugios antiespecistas o voces expertas como la asociación española de pediatría junto a la academia americana de nutrición dietética o muchas otras que avalan el veganismo en cualquier etapa de la vida e indican los múltiples beneficios que tiene si se planifica bien.

Rosa Más como bióloga a menudo ha participado en mis artículos de opinión concluyendo que no hay ningún motivo para seguir usando a los animales y todos para dejar de hacerlo.

Hasta el hambre en el mundo se podría evitar destinando recursos vegetales directamente a los humanos y a las imitaciones veganas ya que hay que tener en cuenta que estamos criando masivamente animales y alimentándoles superando en millones a los humanos lo que carece de sentido alguno y es lo que verdaderamente tiene responsabilidad en la muerte de niños del tercer mundo que suelen utilizar para decir que no nos preocupamos de ellos. Igual responsabilidad tiene en las niñas y niños de aquí o cualquier persona que pasa hambre hoy en día.

Estos días veo a la gente supuestamente preocupada por la sequía, pero la industria láctea o cárnica, son de las que más agua gastan a pesar de las alternativas vegetales que tenemos y en cuanto al impacto medioambiental, es brutal en cualquier explotación animal e incluso la pesca, cuyos animales marinos mueren con una tremenda angustia por asfixia y suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar.

Tenemos ya incluso en la mayoría de supermercados, atún vegano, varitas de merluza e incluso salmón vegano que me compraba ayer en Aldi que acaba de traerlo según reconocen, a petición de una clientela cada vez más consciente. La misma cajera del supermercado me reconocería el éxito en ventas y que el sabor llega a sorprender. El ministerio de consumo podía haber hecho muchísimo más respecto a este tema.

LA DECISIÓN ES TUYA



En resumen, puedes contribuir a que los animales vivan tranquilamente sus vidas con los cuidados que necesitan, puedes evitar destrozar el planeta, tu salud y el hambre en el mundo. Encima, cualquier receta dulce o salada de toda la vida, la puedes veganizar disfrutando igual de forma más saludable. También existe el seitán, soja texturizada, embutidos o "carnes" con el mismo sabor y textura que algunas cosas son más caras y otras más baratas puesto que con la soja texturizada ahorras un montón de dinero con un producto que imita perfectamente a la carne picada y es súper nutritivo.

De todas formas para mí no tiene precio la vida de un animal y por eso la priorizo a un sabor aunque no me dieran la alternativa vegetal. ¿Porque disfrutar de un sabor de manera cruel si puedes hacerlo sin víctimas?

Respecto a València Animal Save que es el colectivo antiespecista que organizó la jornada de voluntariado en El Rebrot de la vida, tiene actividades próximas como una vigilia de cerdos a las puertas del matadero de Torrent en las que se documenta la angustia, se conecta con los animales y se muestra el verdadero rostro de la industria cárnica.

Todo esto puedes seguirlo mediante las redes sociales "València Animal Save" y al refugio en las redes sociales "El Rebrot de la vida".

Yo creo que todo el mundo nacemos con empatía, pero el sistema se encarga de manipularnos y por eso, en los colegios se oculta lo que es el especismo (discriminación por especie). No conozco a ninguna niña o niño que haya sabido todo esto porque se le ha dicho la verdad y quiera seguir engullendo violencia y por eso jamás se les cuenta la verdad no vaya a ser que generen empatía y quieran alimentarse de forma saludable, ética y sostenible como corrobora la asociación española de pediatría.

En fin, te has cruzado hoy con mi artículo por algo, y por ello, hoy puede ser el comienzo de una vida más compasiva hacia los animales, el medio ambiente o el tercer mundo.

Los animales son utilizados en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación animal que cada vez más empresas sacan alternativas siendo ya una gran mayoría que puedes mirar cuando hagas la compra de cosmética, geles y otros productos. Piensa en todos los animales que están sufriendo o agonizando en los minutos que tú tranquilamente te leías mi artículo y valora si todo esto es justo para un momento de placer que incluso lo puedes obtener en versión ética.

Yo, evidentemente, abogo porque los animales vivan como en este y todos los refugios antiespecistas o santuarios sin ser maltratados, explotados y asesinados. Para mí esto es una cuestión de respeto y la mejor decisión que he podido tomar en mi vida hace 3 años al ser consciente y empatizar con los demás animales.



Veganismo es justicia.