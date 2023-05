Carta a mis alumnos

Con su permiso, aprovecho hoy un espacio de esta sección para despedirme de mis alumnos de 2º de Bachillerato a través del medio que más hemos analizado en clase: los artículos periodísticos.



De forma inopinada, a principios de febrero me diagnosticaron un proceso de ansiedad y de depresión que de la noche a la mañana me separó de ellos. A falta de tan solo dos semanas para su final y, pese a mi lenta mejoría, ya sé que no volveré a verlos en clase.

Por eso hoy, desde aquí, nuestro medio más trabajado, me despido de estas más de cincuenta personas que he tenido el placer de disfrutar durante los cinco primeros meses de clase.

Ojalá, queridos, tengáis mucha suerte en el futuro y la vida os sonría tanto como vuestros mensajes de cariño en este tiempo me han hecho sonreír a mí.

Disculpadme por no haber podido terminar el curso con vosotros, aunque no he dejado de pensaros ni un solo día. Sed buenos y felices, y recordad siempre que si se trabaja y se cree, ¡se puede!