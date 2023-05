El Cermi centrará la conmemoración del 3 de mayo en la participación política de las personas con discapacidad

El movimiento Cermi centrará mañana, 3 de mayo, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, en la participación política de todas las personas con discapacidad, señalando que es un momento propicio para reforzar la presencia activa de estas personas en los asuntos públicos ante las elecciones de los próximos meses y la Presidencia española de la Unión Europea el segundo semestre.

Así lo reivindica en su manifiesto por el Día Nacional de la Convención, que este año llevará por lema 'Los asuntos públicos también son nuestros'.

Con este mensaje quiere poner el foco en garantizar la efectividad de la participación pública y política en igualdad de condiciones y reiterar que la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben construirse “en conjunto” y contando con ellas, tal como señala la Convención en su artículo 29 y la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 23., recordando que en muchos países de la Unión Europea no se cumple el mandato de la Convención de que el voto sea para todas las personas con discapacidad.

“Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender y utilizar”, reza el documento, y agrega que “se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona”.

En el manifiesto se especifica que “las personas con discapacidad siguen invisibilizadas en términos de participación política. Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por la falta de recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con discapacidad”.

El movimiento Cermi destaca que “una sociedad democrática tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo”. En el manifiesto también exige que la accesibilidad universal de la información y la comunicación de programas electorales sea tan importante como la accesibilidad de los espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía.

También afirma en su manifiesto que “las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la intersección entre diferentes factores de exclusión”, ya que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa.

Por todo ello, reclama que “se reitere su demanda a las formaciones políticas para garantizar la accesibilidad universal a los programas y campañas electorales”, y que “las medidas sean específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad, y con un compromiso firme para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas”. Esta efeméride se celebra cada 3 de mayo desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de ministros en 2019, a propuesta del propio Cermi.

El manifiesto se puede leer en 'https://cermi.es/novedad/manifiesto-del-cermi-3-de-mayo-de-2023-dia-nacional-en-espana-de-la-convencion-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad'.