El Betis no pudo con el líder (77-85)

El Betis Baloncesto ha caído esta tarde en San Pablo ante el Barça, cuya victoria le sirve para mantener el liderato de la liga ACB justo antes de desplazarse a Kaunas para intentar certificar su clasificación para la "Final Four" de la Euroliga.

Los verdiblancos, muy laxos y endebles durante la primera mitad, han "llegado" al choque con mucho retraso y, cuando han despertado, ya era demasiado tarde para intentar apretar de verdad. Pese a ello las derrotas previas de sus principales rivales directos, sobre todo el Covirán Granada, le sirve al Betis para seguir fuera de los puestos de descenso antes de los cuatro últimos partidos.

Más concretamente antes de una semana clave con tres partidos como la visita, el próximo sábado, del Surne Bilbao, el viaje del martes siguiente a Girona y la final de las finales que se supone que será el decisivo duelo del siguiente fin de semana ante los granadinos, equipo que empata con el Betis en la penúltima plaza de la tabla aunque por "average" general continúa por detrás de los sevillanos.

Por su parte el Barça, inmerso de lleno en la lucha europea, salió dispuesto a sentenciar... y sestear posteriormente. Y a fe que, al menos durante un buen rato, bien que lo lograron, contando con la ayuda, eso sí, de un Betis tan impreciso con el balón en su poder como tremendamente laxo en su defensa.

Triples sin oposición Ello lo aprovechó el Barça para firmar un letal 7 de 12 en triples durante el primer cuarto, con dos de Laprovittola, otros dos de Kalinic, más los de Satoransky, Sanli y Sergi Martínez. Y en el Betis, Tyson Pérez... y nadie más. Ni siquiera el público apretaba; el que se dio cita en un San Pablo que en otros tiempos estaba a reventar en un partido como este pero que hoy, con la permanencia en juego para su equipo, apenas si presentaba una media entrada.

Así el Barça se fue en el marcador de forma tremendamente fácil, llegando a estar hasta 20 puntos arriba ya en el primer cuarto (8-28, min 9), y que afrontó los siguientes diez minutos prácticamente al tran tran.

En el segundo parcial, pese a que Montero y Tyson intentaban animar un poco el juego del Betis, las distancias se mantuvieron sin que ello le costara demasiado esfuerzo al líder. Cada vez que el Betis se acercaba a 14 o 16 puntos la respuesta llegaba a modo de triple culé.

Como hizo Abrines, que anotó dos lanzamientos desde más allá de 6,75 en diferentes momentos en los que parecía que los locales podían animarse. El segundo de ellos sirvió para firmar el 28-47 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación el encuentro parecía seguir abocado a la siesta hasta que el Betis, durante una buena cantidad de minutos, lo sacó de ella. El tercer cuarto vio, de inicio, el despertar inicial de un Mirotic inédito en la primera mitad. Siete puntos del hispanomontenegrino mantenían bien tranquilo a su equipo, que seguía sin encontrar oposición (36-56, min 24).

El Betis le pone picante, pero nada más Pero entonces el Betis reaccionó y, posiblemente ayudado por la relajación visitante, le puso picante al envite. La defensa de los de Luis Casimiro se endureció, y en ataque apareció Gerun, haciendo mucho daño en la zona culé.

Así, pasito a pasito, el Betis llegó a rebajar la desventaja primero hasta los once puntos (51-60 con canasta de Cvetkovic), y poco después hasta los diez, con otra canasta de Gerun segundos antes de sonar la bocina de final de período (55-65, min 30).

Con algo de suerte podía haber partido, y en él se mantuvo el Betis durante la mitad del último período. Cierto es que no aprovechó la situación generada por la antideportiva señalada a Nnaji para recortar más allá de los nueve puntos (63-72, min 34), pero con todo y con eso dio algo de guerra a un Barça que, pese a todo, había optado por ir reservando a hombres como Laprovittola.

Todo ello hasta que Abrines, el "aguafiestas" para el Betis, anotó su cuarto y último triple, seguido de un 2+1 de Mirotic. La renta azulgrana -hoy con su equipación dorada- volvía a los 15 tantos (65-80, a 4:13), y ahí se acabó lo que se daba de un partido en el que, no obstante, el Betis no dejó de luchar hasta el último segundo.

Pasado el escollo del líder, el Betis deberá volver a mostrar intensidad desde el primer minuto durante todos y cada uno de los partidos de la semana clave comentada al principio, si quiere retomar la buena senda que le lleve a permanecer, con la misma o con otra denominación -recordemos que la posible venta del club es un tema que está en el candelero-, un año más en la liga ACB.

Y el Barça, por su parte, a rematar en Kaunas su pase a la "Final Four" de la Euroliga continuando en cabeza de la competición doméstica.

77- BETIS BALONCESTO: Pargo (9), Bertans (4), BJ Johnson (9), Tyson Pérez (16), Gerun (16) -cinco inicial-, Cvetkovic (6), Montero (6), Almazán (-), Maronka (5), Báez (2), Fischer (2) y Pasecniks (2). 85- BARÇA: Laprovittola (6), Satoransky (12), Kalinic (11), Mirotic (10), Sanli (7) -cinco inicial-, S. Martínez (5), Kuric (2), Tobey (7), Abrines (12), Jokubaitis (7), Vesely (6) y Nnaji (-). PARCIALES: 10-28, 18-19, 27-18 y 22-20. ÁRBITROS: Conde, Zamorano y Sánchez. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 30ª jornada de la liga ACB. Pabellón San Pablo (Sevilla). 3592 espectadores.