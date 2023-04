​Se ha cumplido un año del fallecimiento de una beluga confinada de por vida

"Me hice vegana hace 6 años, cuando empecé a implicarme en la lucha antitaurina, al darme cuenta que no estaba siendo coherente luchando por unos animales mientras comía a otros. Me di cuenta que todos los animales son seres sintientes que merecen derechos básicos y ser tratados con respeto", explica Myca, una de las activistas de València Animal Save que daba voz a las víctimas frente al oceanográfico el pasado sábado.



Así, el colectivo València Animal Save realizó una línea silenciosa allí en conmemoración del año desde la muerte de Kairo, el 27 de abril. Kairo fue un macho beluga cuyo fallecimiento en esas instalaciones se produjo tras 26 años de cautiverio.

"Los acuarios son cárceles de animales: ningún animal debería ser apartado de su hábitat y vivir preso entre cristales”, afirman desde el colectivo que intenta concienciar del respeto a todos los animales sin distinción entre especies mediante el veganismo.

Desde el colectivo añaden que la infancia es la principal clientela del Oceanográfico y participan de esta actividad sin ser conscientes del sufrimiento de esos animales que viven allí en cautividad. Un extrabajador hizo llegar a las activistas las crueles prácticas a las que se somete a estos animales pudiendo aguantar solamente unas semanas gracias a su empatía. Además de los animales marinos, tienen también aves secuestradas dando vueltas en una gran jaula fuera de su hábitat.

Myca continua explicando: "También llevo 6 años haciendo activismo por los derechos animales porque al concienciarme sobre toda la crueldad y explotación animal en el mundo, quise hacer algo para cambiar las cosas. Es muy importante nuestro trabajo como activistas para concienciar al público sobre la realidad de la agricultura animal porque es una industria que la oculta y la mayoría de la gente no sabe cuales son las prácticas estandarizadas en los mataderos y granjas y las consecuencias medioambientales." Indica.

"También es importante educar al público sobre el cautiverio animal, y mostrarles que todos los animales marinos deberían vivir en su hábitat natural y no en espacios pequeños como en los acuarios. No existen para nuestro entretenimiento, su hogar es el mar donde deben estar, les afecta psicológicamente estar en espacios pequeños tanto, que se ha visto que se autolesionan. Y por eso nos concentramos fuera de Oceanografic de forma regular ya que es uno de los acuarios más grandes de Europa." Zanja la activista.

Las palabras de la activista, son confirmadas por la bióloga Rosa Más que pertenece a colectivos como Feumve en defensa de la infancia vegana y por un menú vegano de calidad en todos los centros educativos. “Feumve colabora en este acto porque muchos centros escolares organizan visitas a este tipo de lugares, donde los animales viven en cautividad para servir de entretenimiento. Esta no es la forma de conocer su modo de vida ni su comportamiento.

Es imposible replicar la complejidad del medio oceánico en una caja de cristal, de modo que los organismos acuáticos sufren condiciones que en nada se parecen a las originales, sobre todo de ruido y de alteraciones de los parámetros marinos. Además, muchos de ellos son capturados con el consiguiente daño al ecosistema. Debemos educar a las niñas y niños en la empatía hacia los demás; mostrarles que delfines o sardinas son juguetes o comida envía el mensaje de que hay excepciones a la consideración que debemos a los demás, que es todo lo contrario a lo que debería ser el proceso de aprendizaje en los centros escolares” zanja con contundencia.

Casi el 50% de plástico en el mar, proviene de las redes de pesca con las consecuencias que conlleva para el medio ambiente que estamos destruyendo sin piedad y para todos los animales que mueren a causa del plástico y el egoísmo humano ya que parece ser que lo que no me afecta personalmente, no existe.

Sinceramente, el veganismo es justicia ya que además de evitar el infierno de millones de animales, evita el brutal daño medioambiental, enfermedades y hambre en el mundo por el egoísmo de criar a millones de animales para la explotación superando en número a los humanos. La misma ONU llega a decir que este tipo de alimentación, es necesaria para evitar el hambre en el mundo. Avalada y con múltiples beneficios en cualquier etapa de la vida como confirma la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre muchísimas otras.



Creo que llega el momento de dejar de buscar excusas, que al fin y al cabo, sólo son una forma de salir del paso para hacer algo que sabes que tiene consecuencias terribles para los animales y las personas.

La activista Olivia Mandle, una adolescente considerada la "Greta Thunberg española", acudió este jueves al Congreso de los Diputados para entregar las más de 150.000 firmas que ha recogido para pedir que se prohíba el cautiverio de delfines en España. Me produce vergüenza ajena la codiciada de los políticos y que Podemos excluya a estos y otros millones de animales en su ley de desprotección animal. Resulta que una adolescente tiene más empatía y humanidad que los adultos para pensar en los demás.

"Que poco respetamos a los animales, que poca dignidad les damos, que egoistas somos pensando solamente en nuestra diversión, que poca empatía y amor real les tenemos, porque si de verdad amas a los animales, no contribuyes con esto, y más aún cuando hay opciones para verlos libres y de manera ética y moral. Así se les quita su libertad que es de las cosas más importantes que tendrá un ser vivo en su vida, siendo humano o animal" opina Vanessa Ramírez, activista que también participó frente al oceanográfico.

Continúa diciendo: "Gracias a la Sociedad estos acuarios siguen abiertos y gracias a la Sociedad sigue habiendo animales encerrados en contra de su voluntad, porque ellos, NO LO ELIGEN. Me duele ver el sufrimiento animal porque los animales son mi pasión de cada día. Me gusta concienciar y poner mi granito de arena, con tal de que una sola persona sea consciente de esto y cambie su manera de pensar, habrá valido la pena." Termina explicando.

En fin, dedico tiempo a escribir este artículo de opinión para que precisamente, comencemos a buscar información veraz y pensando en una vida digna para humanos y no humanos.

El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida que cualquier persona con una mínima sensibilidad, debería asumir ya que además de todos los beneficios mencionados anteriormente, no es nada privativo puesto que podemos disfrutar hasta de los mismos sabores y otros nuevos.

Sólo unos pocos de los animales considerados “de granja” pueden sentirse afortunados. Aquellos que son rescatados por los santuarios. Aquellos que pasan de ser basura a formar parte de una familia. Aquellos que pasan de ser un número a tener un nombre y a pesar de ello, las industrias explotadoras de animales tendrán todo tipo de ayudas para maltratarlos e utilizarlos a su antojo, pero no dispondrán de ayuda los centros que dan la dignidad, libertad y cariños a estas criaturas sintientes.

El 29 València Animal Save participa en la concentración contra els bous al Carrer que organizamos desde la plataforma antitaurina de Alfafar frente a su ayuntamiento para cerca de las elecciones, desenmascarar a los políticos que permiten la tortura, despilfarro de dinero público y desprotección brutal a la infancia.



Para participar en este acto, deberás escribirme al WhatsApp 691093886 ya que es necesario recibir las pautas de funcionamiento, normas de obligado cumplimiento y si fuera posible, una mínima implicación en la organización del acto.

En cuanto al colectivo convocante, puedes seguir su labor mediante el Instagram "València Animal Save" ya sea para participar como activista o empezar a leer información alejada de la que el sistema quiere normalizar.

Desde el colectivo se ha acudido a mataderos de cerdos y pollos para documentar el vacío narrativo de la industria cárnica y cómo llegan esos animales a su muerte.

Añadir que las víctimas del huevo o lácteos, acaban en el mismo matadero y ya se habrá hecho lo mismo previamente con los pollitos machos y terneros al no valer para la producción por lo que toda una vida de angustia, miseria y muerte que en nuestras manos está frenar pudiendo veganizar cualquier receta de toda la vida y disfrutarla de manera compasiva.

El texto de la nueva Ley de malestar animal impulsada por Podemos, no cambia en nada la Ley 31/2003 de zoos, ya que sigue permitiendo la tenencia, el intercambio y la cría en cautividad de animales en parques zoológicos, y respalda completamente, no solo la tenencia de cetáceos, sino su uso en espectáculos, bajo la falsedad de finalidades de investigación y conservación cuando lo que hacen, es justo lo contrario como ha explicado una bióloga.

Que tu paso por este mundo sea para mostrar compasión, empatía y respeto que es justo lo que busca el veganismo.