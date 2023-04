Tenemos un problema con la naturaleza, con la naturaleza de Dios y con nuestra naturaleza. Con la naturaleza de Dios porque le queremos convertir en una excusa, en un cómplice, en una coartada. Tenemos un problema con Dios porque como no se aviene fácilmente a nuestros manejos, lo apartamos de la ecuación en la forma en la que vivimos, ut si Deus non esse, o lo hemos desnaturalizado haciendo entender que Dios es una especie de buen propósito que legitima una utopía, un descargo de nuestra conciencia, o un dios que se convierte en deseo de una voluntad que alienta las revoluciones y legitima la violencia.



Prometeos con sus manos puestas en nuestra naturaleza, la del hombre y la de la mujer. Ahora lo que importa ya no es la biología, como sustrato biológico, lo que importa es la orientación que le demos a aquello de lo que no podemos prescindir, porque no lo hemos decidido nosotros, lo hemos recibido. Orientamos y nos orientamos como norma de recreación. Así definimos lo más elemental de nuestra identidad y de nuestra experiencia.