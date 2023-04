Globamatic lanza una calculadora online para digitalizar material audiovisual de formatos antiguos a formatos más actuales

Todos conocen el formato de video VHS, uno de los formatos más utilizados en los años 80 y 90 y probablemente el formato donde la mayoría de personas conservan recuerdos valiosos de la infancia, las vacaciones, y los familiares y amigos. Una empresa digitalizadora de estos formatos introduce una calculadora para conocer el coste de digitalizar el material audiovisual en los formatos más comunes en menos de un minuto Recuperar recuerdos y películas de las cintas VHS, VHSC, DIGITAL 8, MINI DV, SUPER 8, BETAMAX, CD/DVD y diapositivas es uno de los objetivos más frecuentes en la actualidad, donde estos formatos quedan obsoletos y los recuerdos corren el riesgo de perderse. No obstante, recuperar estos recuerdos no es una tarea sencilla y no cualquiera puede hacerlo. Globamatic Media, una empresa digitalizadora que recupera los momentos importantes de la vida de las personas y que ofrece una máxima garantía de calidad al contar con alta tecnología, pone a disposición de sus clientes una calculadora digital capaz de dar un presupuesto en menos de un minuto.

Globamatic es una empresa que cuenta con la tecnología más puntera y de última generación para la conversión de cualquier formato audiovisual antiguo a formatos audiovisuales actuales y accesibles para sus clientes. Con más de 20 años de experiencia, éxito y formación en este sector, Globamatic garantiza la máxima calidad de los materiales audiovisuales convertidos y ofrece total privacidad. "Con nuestra calculadora digital online, que se puede encontrar en nuestra web, se puede elaborar un presupuesto personalizado según la cantidad de material y el tipo de material que se necesita digitalizar. Con un par de clics y en menos de un minuto nuestro cliente recibirá un presupuesto de lo que le costará digitalizar sus recuerdos", explica Globamatic Media.

Entre las grandes ventajas del servicio que ofrece Globamatic, se puede destacar que tiene una opción de entrega tanto en los dos laboratorios donde operan, como a domicilio del cliente si así lo desea. Por lo tanto, el cliente puede elaborar su presupuesto en un momento y aplicando grandes descuentos y, posteriormente, realizar su pedido en el mismo apartado de la página web. Globamatic Media explica que el siguiente paso es simplemente rellenar los datos personales y escoger el servicio de transporte si se desea la recogida y entrega desde la comodidad del domicilio o acudir al laboratorio.

Por lo tanto, Globamatic también da la opción de entregar el material audiovisual directamente a los laboratorios que el cliente puede encontrar en Valencia y Madrid. En ambos casos, el cliente puede disfrutar de un servicio exprés en caso de que desee digitalizar su material audiovisual con máxima rapidez. Sin embargo, generalmente el servicio de digitalización que ofrece Globamatic es rápido en caso de que se trate de hasta 10 cintas.