Tezanos no es el culpable de que España ya no sea católica

Los tiempos que vivimos, nos obligan a los católicos a dar la cara y no callar. El tan traído y llevado Tezanos puede favorecer a los que crea conveniente, pero si España ya no es católica no es por su culpa.

Estoy harto de repetirlo; si en el año 1975 España en su práctica totalidad era católica, la principal causa de esta deserción de los católicos, lo ha promovido la propia Iglesia Católica. Desde que los progresistas que actualmente gobiernan la Iglesia, muchos católicos se marcharon. La nueva iglesia se mundanizó y se desacralizó. Y un dato actual, con el debido respeto, veo en una foto al Presidente y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, , vestidos con traje mundanos, ¿Por qué no se visten sus vestiduras eclesiásticas? Aunque no sea nada más que por respeto, por favor, monseñores, vístanse de lo que son. ¿Cómo no va a disminuir el número de católicos? Ya sufrimos bastante los que hemos permanecido fieles.

El Padre Pio decía a Pablo VI, que la Iglesia es la Iglesia y el mundo el mundo. Apártense de la mundanidad y recuperen lo sagrado. Y como colofón de este escrito, y de manera irónica pero real, descifro la palabra democracia, que hasta los mismos obispos apoyan: (DEMO, demonio Y CRACIA “CRAC” todo se hace añicos).