Lucha internacional para paralizar la granja de pulpos (especismo)

"Nos hemos unido para mostrar nuestro rechazo a la apertura de la primera granja de pulpos del mundo que pretende abrir la empresa nueva pescanova en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria" se escuchaba en el manifiesto leído por PACMA en pleno ayuntamiento de Valencia tras convocarse en un acto internacional el pasado domingo por la apertura de una granja de pulpos que traerá consecuencias terribles de sufrimiento animal e impacto medioambiental que en todo caso, no habría forma ética de hacerlo por mucho que sufrieran menos o se hiciera de otra manera. Te recomiendo leer hasta el final ya que es necesario para que puedas sacar tus propias conclusiones.





Al el acto convocado por PACMA en Valencia, se uniría València Animal Save y Denia Animal Save como colectivos antiespecistas que luchan por la liberación de todos los animales de forma coherente y eso es posible solamente mediante el veganismo que es la única manera que existe de respetar la vida, la libertad y los derechos de los animales.

Entre diferentes voluntarias de PACMA, se encontraba Elena García, actual coordinadora del partido en la ciudad y candidata a la alcaldía de Valencia.

La doctora Elena Lara, señala la inexistente legislación que protegería el bienestar de los pulpos en las granjas, dejándolos totalmente desprotegidos frente al sufrimiento y a los crueles métodos de sacrificio.

Sin embargo, no puedo estar de acuerdo al completo ya que toda explotación animal es un horror por igual se haga de forma intensiva o extensiva ya que al final estás criando, privando de su libertad y matando a un ser vivo que no quiere morir cuando es completamente innecesario.

"Toda explotación animal es contraria a la ética, pero hacerlo en una situación de desamparo legal es dar totalmente las palabras de una sociedad que camina hacia la defensa de los derechos de los animales" escuchamos durante el manifiesto leído por el partido animalista con el medio ambiente. La ciencia rechaza con contundencia esta granja que se pretende abrir, pero personas expertas como la bióloga Rosa Más, siempre nos indica que no hay ningún motivo para seguir usando a los animales y todos para dejar de hacerlo.

Con estas palabras coherentes, reconoce con total seguridad que los animales tienen derecho a vivir sus vidas en paz y por ello, defiende desde sus conocimientos que el veganismo es la única forma de respetar a los animales y el medio ambiente.

VAN SALIENDO LA LUZ ALGUNOS DETALLES SOBRE LA GRANJA DE LOS HORRORES

La BBC ha tenido acceso a documentos confidenciales en los que se detalla en profundidad las características y los objetivos de la granja. Al parecer el objetivo principal es criar alrededor de un millón de pulpos al año para ser consumidos como alimento alrededor del mundo. Los documentos exponen las condiciones inusuales en las que las criaturas, que nunca han sido criados de forma intensiva, “vivirían”. Ya son varios los científicos que catalogan de “cruel” al método propuesto para matarlos. Concretamente, se pretende acabar con su vida utilizando agua helada de hasta -3 grados. Una vez más, lo que le indigna a la ciencia es que el método sea muy cruel, pero si se queda simplemente en cruel, parece ser que ya es ético hacerlo.

Nueva Pescanova quiere producir 3.000 toneladas de pulpo al año, lo que se traduce en un millón de ejemplares. Los planes de la empresa española, revelados a través de los documentos, son que los pulpos, que son animales solitarios acostumbrados a la oscuridad, se mantengan en tanques con otros de la misma especie bajo una luz casi constante. Unos 10-15 pulpos viviendo en cada metro cúbico de tanque, según informa el grupo ambientalista Compassion in World Farming (CiWF).

Ya en febrero de 2022, Iris Sánchez, portavoz del partido animalista Pacma en la provincia de Las Palmas y vegana, defendió que los pulpos “son animales sintientes, inteligentes, muy creativos y solitarios” y que se les va a “condenar a vivir en un espacio reducido y limitado junto a otros individuos, con todos los daños psicológicos y físicos que les puede ocasionar”.

Lo que me indigna es que se esté buscando la forma de matar, explotar y privar de su libertad a los animales de otra manera un poco más "ética" y no se considera la posibilidad de fomentar todas las alternativas vegetales que hoy en día nos permiten hasta disfrutar de un mismo sabor como si hace PACMA en sus redes sociales a menudo.

HAY QUE FOMENTAR EL VEGANISMO, PERO EVIDENTEMENTE TAMBIÉN CONSEGUIR QUE NO SE ABRA ESTE INFERNAL LUGAR

"Desde Dénia Animal Save mostramos nuestro rechazo a la construcción de la primera granja de pulpos en Gran Canaria. Estos seres son increíbles, y sumamente inteligentes. Como establece la primera demanda del Tratado basado en plantas, no deberíamos construir nuevos mataderos o granjas de animales, sino renunciar a las instalaciones de agricultura animal y no empeorar el problema" explica su portavoz Álvaro cuyo colectivo, ha estado en mataderos como el de sueca que pone el certificado de bienestar animal en pollos que llegan en condiciones lamentables siendo la friolera de 120.000 por día.

Próximamente, organizarán diferentes concentraciones contra la tauromaquia pudiendo enterarse en las redes sociales "Denia Animal Save".

València Animal Save que pertenece al mismo grupo internacional, se expresaba de la siguiente manera: "Los pulpos son animales inteligentes con tres corazones, con sintiencia y capacidad de experimentar emociones como el miedo, el estrés y el dolor como cualquier animal de otras especies incluida la especie humana".

Continúan: "València Animal Save hemos apoyado el acto internacional contra la granja de pulpos porque supone una crueldad extrema, porque consideramos injusto e innecesario usar a los animales para el consumo humano así como cualquier otra forma de explotación animal y por ello, invitamos a seguir una alimentación vegana respetuosa con la vida de todos los seres sintientes agradeciendo a PACMA su dedicación y su trabajo para defender a los animales y a nuestros compañeros de Dénia Animal Save por haberse desplazado hasta Valencia y estar a nuestro lado".

La actividad que desarrollan por la liberación animal, puede verse en las redes sociales "València Animal Save" y además, si has conseguido sentir compasión ante lo que voy contando, puedes firmar en su web contra la apertura de esta granja de horror animal: https://vlcanimalsave.org/pulpos/ .

CREO QUE NO HACE FALTA EXPLICAR QUE TODOS LOS ANIMALES SIENTEN

El Gobierno inglés ha reconocido oficialmente a los pulpos y langostas como seres sensibles tras la publicación de un estudio que confirma que pulpos, calamares, camarones, langostas y cangrejos disponen de un sistema nervioso central complejo y son capaces de experimentar dolor, placer, hambre o sed.

El Partido Animalista PACMA ha entregado ante la Dirección General de Pesca y la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias un dossier de alegaciones en relación a una evaluación de impacto ambiental (EIA) que, considera, "evidenciarían los numerosos cabos sueltos" que presenta la futura granja de pulpos de Nueva Pescanova en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué pasa con el resto de partidos políticos?. Pues que no se van de rositas ya que los partidos que ahora mismo tienen el poder y se declaraban de izquierdas o progresistas, han permitido que salga adelante una ley nefasta para los animales en el que evidentemente, los pulpos quedarán excluidos entre millones de otros y esa ley está al servicio de todo maltratador o explotador. Todo esto viene corroborado por biólogos, protectoras, abogados, santuarios de animales y veterinarios.

El ministerio de consumo si de verdad tiene la preocupación que dice por el planeta y la salud de las personas, tardando está en fomentar la larga lista de alternativas vegetales y deliciosas.

Cuando se habló de las macrogranjas, como siempre se daba el mensaje de que los animales están para explotar, criar masivamente y matarlos de forma sádica por hombres violentos.

A cualquier matadero que vayas a grabar las condiciones, verás animales angustiados con unas condiciones terribles por lo que esto que hizo el ministerio de consumo no es más que venirnos a decir que los animales vienen al mundo para ser egoístamente explotados y usados a nuestro antojo.

¿SABÍAS QUE EXISTE HASTA EL PULPO VEGANO CON EL MISMO SABOR?

Yo no considero que sea más importante mi paladar que la vida y libertad de un animal por lo que ya de entrada, no considero que para dejar de explotar a los animales, tengan que ofrecerme el mismo sabor en versión vegetal, pero evidentemente, estoy a favor de ello puesto que eso ayuda a que cada vez más gente cambie.



¿Provocar un sufrimiento y angustia tremendo destrozando el planeta pudiendo disfrutar de manera compasiva?

Hasta en las fiestas de froilán de Lugo que es el lugar donde más típico es comer pulpo, hicieron un menú con pulpo vegano por 10€ durante octubre de 2022.

Unas personas lo hacen por no parar a pensar hasta que alguien les cuenta esto y por lo tanto, no conoce esto puesto que el sistema ya trabaja para manipularnos, pero sin embargo, hay gente que lo sabe y le da igual todas las consecuencias.

Una vida muy diferente tienen los animales en los santuarios que reciben toda la dignidad, libertad y cuidados que este egoísta sistema no quiere darles. Aun así, sobreviven con las ayudas de gente solidaria mientras que las industrias dedicadas a la explotación animal, reciben millones por todos los lados.

PACMA VALENCIA EXPLICA POR MEGAFONÍA MÁS DETALLES

"Condenar a estos animales a vivir en un tanque, aislados, sin estímulos, afectaría gravemente a su desarrollo y bienestar general. Los pulpos poseen una gran sensibilidad, sienten dolor y emociones similares a las de los humanos.

Son seres solitarios, no podemos ni debemos hacinarlos en tanques para luego ejecutarlos. No podemos condenarlos a esta miseria" era parte de lo que PACMA explicaba durante el acto en plena plaza del ayuntamiento situada en el centro de Valencia.

Por ello y ante la evidencia incluso científica, PACMA junto a otros colectivos, exige la inmediata paralización de esta granja de miseria a los animales marinos.

La actividad pesquera hace que nos estemos quedando sin planeta hasta tal punto que casi la mitad de plásticos en el mar, provienen de las redes que usan los pescadores arrasando con todo sin piedad y cuyos animales, mueren con una tremenda angustia mediante la asfixia, pero a nadie le importa puesto que aquí priva el egoísmo y el interés propio pareciendo que lo que no nos afecta directamente, no existe ni tenemos por qué mostrar empatía hacia ello.

El filósofo Luis Tovar explica que esta polémica está mal planteada ya que coincidiendo con lo que digo durante mi artículo, no es relevante si las condiciones son mejores o peores y sí lo es que abusemos sin piedad de ellos como si fueran objetos.

"Ellos poseen los mismos intereses básicos que nosotros. No es justo vulnerar sus intereses porque nosotros obtengamos un beneficio de ellos. Además, no necesitamos utilizar de comida a los pulpos así que ni siquiera la necesidad sirve de excusa" ha explicado públicamente haciendo una vez más hincapié en lo que es el especismo (discriminación según la especie).

CLARO QUE ES FÁCIL Y VIABLE

Las personas expertas en biología o filosofía que si piensan desde un punto de vista empático, dejan claro que el especismo es injusto te cargues y explotes al animal de una manera o de otra y cada vez más personas se unen a la filosofía ética del veganismo que para nada es privativa puesto que además de descubrir nuevos sabores, puedes disfrutar absolutamente de todos los productos del mar, dulces, sustitutos a la carne o en definitiva, a cualquier receta de toda la vida sea la que sea. La ética nos define como especie y sabiendo que lo que contribuimos es injusto y cruel, ya ningún motivo más que este, debería hacernos revisar nuestros privilegios inmediatamente cambiando nuestra próxima lista de la compra en la que excluyamos la alimentación, vestimenta y experimentación animal a base de tortura puesto que el veganismo precisamente lo que busca es hacer el bien.

Luego ya podríamos hablar de otros temas de cómo son las industrias más contaminantes ya que parece ser que la gente es ecologista hasta que le hablas de que la industria animal es la que más plástico en el mar provoca, incendios, más arrasa con todo a nivel medioambiental e incluso usando barbaridades de litros de agua y luego supuestamente nos preocupa la sequía mientras financiamos todo esto.

Nos preocupan los niños que mueren de hambre en el África e incluso los utilizamos para atacar a los veganos diciendo que no tienen preocupación por ellos hasta que nos explican que estamos alimentando a millones de animales más que humanos y por eso, mueren de hambre en el tercer mundo como incluso ha tenido que reconocer la ONU.

Ahí parece ser que ya hay que victimizarse y no nos importan tanto los niños que mueren en el tercer mundo de una causa tan triste como la malnutrición que utilizan a su antojo cuando no hacen nada por evitarla más que aprovecharse de la miseria ajena para atacar a los demás por prejuicios e ignorancia.

Y después vienen las idioteces que tenemos que soportar de que nos vamos a quedar sin proteína cuando hasta la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, dicen que siempre y cuando se planifique bien, la alimentación vegetal tiene múltiples beneficios para la salud e incluso evita un montón de enfermedades.

Si hablamos de la infancia, además de que lo dicen los expertos, les estamos educando en que todas las especies de animales tienen su razón de ser y la empatía tiene que incluir a cualquier animal sin distinción y de esta manera, creamos una infancia educada en valores ya que nos acusan de adoctrinamiento cuando es completamente al revés ya que les ponen productos de origen animal sin decirles en ningún momento de dónde vienen y explicarles de principio a fin evitando así que una niña o niño pueda generar empatía como si se le permite a la infancia que es partícipe del activismo antiespecista o educada en la verdad.

CONCLUSIONES: LIBERACIÓN ANIMAL

Si has llegado hasta el final, tienes empatía y ganas de cambiar el mundo por lo que recuerda firmar en https://vlcanimalsave.org/pulpos/ para que se paralice la apertura de esta granja de pulpos y mira todas las alternativas vegetales para que puedas disfrutar sin financiar la angustia de millones de animales, destrozar el planeta sin piedad, hacer que mueran de hambre niños del tercer mundo o tener problemas de salud.

PACMA se presentará a las elecciones por todos los animales sin distinción, medidas serias por el medio ambiente ante la urgencia climática que atravesamos y también, la defensa de todas las personas mediante la justicia social.



El próximo acto en el que estarán visibles, es la concentración que la plataforma antitaurina de Alfafar organizamos en ese pueblo a las 17:30 del próximo sábado 29 de abril pudiendo confirmar asistencia mediante el whatsapp que pongo en el cartel para poder dar las pautas (dicho cartel lo pongo por el final del artículo).

Luchamos para acabar con els bous al Carrer, subvenciones y desprotección de la infancia. Ya en la mayoría de tiendas, supermercados o restaurantes, tienes cada vez más alternativas veganas y deliciosas e incluso locales que se dedican cada vez más exclusivamente a la comida vegana u otros temas como sería la cosmética.

Que la lectura de este artículo sea el principio de una vida compasiva en la que salves vidas cada día y descubrirás que se puede vivir perfectamente y disfrutar pensando en los demás. 3.000 animales están muriendo cada segundo en el Holocausto animal sin poder contabilizar a parte, los marinos.

Gracias por leer mi artículo y espero que mi tiempo sirva para que en el día de hoy, comiences a buscar información veraz pensando en los demás.