¿Y si no hay desaceleración ni bajada de la inflación? Atención a la volatilidad

“Seguimos bajo la narrativa donde la renta variable ignora los riesgos de una recesión y se acopla a la idea de que, ante esa contracción económica, se lograrían frenar los problemas de reducción de productividad, de la inflación y de nuevas alzas de tipos resultantes de la política monetaria agresiva de la Fed.

Si tomamos los datos desde 1960 hasta hoy, vemos como la entrada en recesión consiguió revertir esos tres factores…. Y en esa idea se coloca el mercado hoy. Sin embargo, según las últimas encuestas empresariales en USA (los flash PMIs publicados por S&P Global) se podría interpretar que no hay tal desaceleración económica (al menos como se espera y a fecha de abril) y que, de otro lado, eso pudiera provocar que la inflación se estuviera calentando de nuevo (…). Y de ser esto posible… ¿qué implicaciones podría tener para las Bolsas? Muy sencillo: el ciclo de alzas de tipos por parte de la FED no terminaría en el 5,25% y, mucho menos, tendríamos descensos en 2023. Otra posibilidad pasa por que la FED reconozca que el objetivo de IPC del 2% no es viable y se revisase al alza. Al no coincidir realidad y expectativas asistiríamos a un alza fuerte de la volatilidad”.



Ibex 35

“Desde un punto de vista técnico, hemos vuelto a constatar la fuerte resistencia delimitada por los 9500 puntos. Si ese nivel no es superado, se abre el camino a pasar a una consolidación-bajista con objetivo inicial en los 9250 primero y en los 9000 puntos como soporte relevante. Importante el agotamiento observado a corto plazo en el sector bancario”.

Bitcoin

“Desde un punto de vista técnico y como veníamos indicando, los 31.000 USD representan un muro muy relevante a corto plazo. Los precios no han sido capaces de superar esa zona y las divergencias existentes a nivel de ciertos indicadores, abren un escenario de corrección normal hasta los 26.500-27.000 USD. Ese es el primero de los soportes que, en caso de ceder, hará que los precios vayan a buscar los 25.000 USD. Esa es la última de las referencias que consideramos válidas para mantener la estructura alcista. Perder los 25.000 USD abriría un escenario muy distinto”.

Comenario económico de Javier Molina, analista senior de mercados para eToro