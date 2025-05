El apagón digital golpea al ecommerce: ventas que caen más del 71%, retrasos y cancelaciones de pedidos

El comercio electrónico español ha recibido un duro golpe económico este lunes tras el inesperado apagón digital que afectó a casi todo el país. Según un estudio elaborado por Logistix, plataforma logística para ecommerce líder en envíos en el norte de España según Correos, y FITstore, más de 40 empresas del sector han experimentado una caída del 71% en sus ventas en el mercado nacional en solo 10 horas. La caída de facturación tan solo en el rato que duró el apagón ya se estiman en más de 400.000 euros.



El informe señala que el tráfico nacional en plataformas de ecommerce se desplomó un 89% durante el apagón, que afectó tanto a la navegación como al funcionamiento de múltiples sistemas de pago, pasarelas y redes logísticas. "Era un escenario difícil de prever y sus efectos van mucho más allá de la interrupción momentánea: la incertidumbre, al provenir de causas ajenas al negocio, acaba trastocando la confianza del cliente cuando, al final, es algo totalmente ajeno a cualquier negocio", explica Luis Cañada, CEO de FITstore.es, comercio online de referencia en fitfood.

Sobrecarga logística

Las consecuencias no se limitan al corto plazo. El apagón ha alterado gravemente la operativa logística de muchas compañías, lo que desde el martes está provocando retrasos en los envíos, cancelaciones de pedidos y una creciente incertidumbre entre los consumidores y directivos de comercios online. “Nuestros almacenes funcionan con plena normalidad, pero restablecer toda la red nacional resulta más complejo de lo previsto, ya que la recuperación no ha sido síncrona en todas las zonas”, añade Cañada.

El impacto se ha visto agravado por la coincidencia con el puente del Día del Trabajador, una fecha tradicionalmente activa para las ventas online al coincidir en el arranque del mes, cuando muchos consumidores aprovechan el cobro de sus salarios para realizar compras. “Abril cierra a la baja y el largo puente de mayo puede ralentizar lo que estamos acostumbrados a primero de mes en las tiendas online, pero hoy vuelve la alegría, como si el mercado se recuperara en bolsa”, señala Luis Cañada, CEO de FITstore.es

A nivel internacional, el caos energético también deja sus consecuencias. Las empresas analizadas reportaron caídas superiores al 10% en sus ventas globales. Aunque la afectación fue menor que en el mercado doméstico, las interrupciones en las cadenas logísticas han impactado a los envíos internacionales provenientes de España. “Aunque en el exterior la afectación fue menor, las interrupciones logísticas han dañado la imagen de España sin que podamos controlarlo. Tras tanto esfuerzo, resulta especialmente frustrante”, explica Cañada.

El apagón, cuyas causas aún no han sido oficialmente detalladas por el Gobierno ni por los operadores de red, ha encendido las alarmas en un sector que depende fuertemente de la estabilidad digital. Asociaciones del sector ya han solicitado una investigación urgente y medidas para reforzar la infraestructura tecnológica ante eventos similares en el futuro.

Frenazo de una industria en pleno crecimiento

El momento no podía ser más crítico. Según datos de la CNMC, el ecommerce español superó en 2024 los 80.000 millones de euros en facturación, con un crecimiento sostenido de más del 15% anual. “Este apagón ha ocasionado caídas de facturación de más de 400 000 € en solo 10 horas en los ecommerce de nuestra plataforma logística, y ha minado la confianza en la fiabilidad del mercado digital”, alerta Cañada.

El informe de FITstore sugiere que los efectos del apagón podrían extenderse durante varios días más, a medida que se regularicen los flujos logísticos y se normalicen los procesos de compra. "Esto es un recordatorio de la dependencia digital y la fragilidad de la economía actual", concluye el experto.

Mientras tanto, muchos negocios online intentan recuperar el pulso con diferentes campañas, pero lo que está claro es que este lunes quedará marcado como un día negro para el ecommerce español.