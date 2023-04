Conservar la lluvia: depósitos pluviales contra la sequía

En abril de 1995, uno de los años más secos de la historia de España, el total de lluvia acumulada en el país se situó en 23 l/m2. Este año, ilustrando uno de los síntomas del cambio climático, la lluvia de abril en el país tan sólo ha reunido 3 l/m2. Para contrarrestar la sequía, muchas CCAA han impuesto ya restricciones al uso del agua. Y sus usuarios valoran aprovechar al máximo la venidera lluvia con recuperadores de agua pluvial.

El 27% de España en alerta por la falta de lluvia

El cambio climático es un hecho demostrado. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situaron que 2022 fue uno de los años más cálidos y secos en la historia de España. Los cuatro años más calurosos que ha vivido el país tuvieron lugar a partir de 2015. Y aunque es relativamente común en nuestro territorio, la actual sequía ha puesto en alerta parte de la Península. En concreto, el 27%, según AEMET.

Mientras la agricultura se resiente y muchos municipios han impuesto ya restricciones al uso del agua, esperar la deseada lluvia para aprovechar este recurso natural es lo único que puede hacerse por ahora. Y es que la apuesta por las renovables en el país pasa también por el uso de recuperadores de agua pluvial. En la web de Cuve Expert podemos hallar muchos modelos de estos tanques. Pero, ¿cuándo lloverá en España?

¿Habrá tregua pluvial para la sequía extrema?

En Catalunya, las restricciones por la sequía afectan ya a millones de ciudadanos. Y es que las zonas más próximas al Mediterráneo son las que más están sufriendo los estragos. Con pantanos como el de Sau ya vacíos, el agua se está suministrando con cubas y siendo transportada en camiones. Algo que está sucediendo en localidades de Cantabria o Huesca por las mismas razones. Y, por ahora, la lluvia sigue sin caer.

Entre el 29 de marzo y el 4 de abril, según la AEMET, tan sólo ha llovido en cuatro Comunidades Autónomas: Galicia, ciertas zonas de Asturias y Cantabria y, en las Islas Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, entre octubre de 2022 y abril de 2023, las precipitaciones se han reducido un 21% a nivel nacional. No obstante, la AEMET advirtió de un posible cambio, a favor de la precipitación, hacia finales de mes.

Entre los doce primeros días de abril, a pesar de que el periodo en 1995 es su antecesor más seco con 23 l/m2, la lluvia acumulada en España tan sólo reunió en su conjunto 3 l/m2. La AEMET prevé que entre el 20 y el 25 de abril las precipitaciones se dejarán ver en alguna zona del país. Una lluvia escasa, pero venidera,según datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) que mostró la agencia.

Una segunda vida para el agua de lluvia

Esperando que, en un futuro desafortunadamente próximo, las restricciones por sequía vayan a más, las futuras precipitaciones podrían aprovecharse para recoger agua de lluvia para usos agrícolas y domésticos. Si bien el agua pluvial ya no es potable en ningún lugar del mundo a causa de la contaminación, según un estudio de la Universidad de Estocolmo, su uso puede destinarse para el riego, la lavadora o los WC en casa.

No obstante, para almacenar agua de lluvia correctamente no basta con cualquier tipo de recipiente o tanque convencional. Si no que es precisa la instalación de un depósito de aguas pluviales. Éste, emplazado al aire libre, y a menudo enterrado, resulta ideal tanto para particulares como para empresas, agricultores y, en definitiva, usuarios que necesiten grandes cantidades de agua disponible. Ya que su capacidad es variada.

Instalación sencilla, uso permanente

Además de ser una herramienta para el aprovechamiento de recursos, los colectores de agua pluvial son una inversión sostenible y económica. Por lo general, estos tanques, bidones o depósito suelen instalarse en el exterior, conectado a canalones o desagües e incorporando a menudo un filtro para quitar las impurezas. Añadiendo un grifo o un sistema de tuberías según su suministración, directa o a través de una red de cañerías.



Respecto a su capacidad, en el mercado podemos encontrar recuperadores de entre 300 e incluso 13.000 litros de capacidad. Todo depende del uso que quiera darse a este sistema de recogida de agua pluvial —un inodoro, por ejemplo, ya consumo entre 7,5 y 26,5 litros de agua en cada descarga, según la Fundación Aquae. En definitiva, un sistema totalmente sostenible para aprovechar hasta la última gota de nuestra lluvia.