Qué es la placa dental y por qué es importante reducirla

El aliado perfecto para reducirla es Listerine Total Care, que cuenta con 6 beneficios en uno La placa dental es una película que se forma entre el diente y la encía si no se cepillan correctamente los dientes y se pasa la seda a diario. Las consecuencias de la acumulación de placa dental son: caries, inflamación de las encías y mal aliento. Si se usa a diario un cepillo de dientes y una pasta dentífrica fluorada, solo se está cuidando el 25% de la boca (es decir, los dientes). En el 75% restante (lengua y, sobre todo, encías) también se depositan bacterias perjudiciales, responsables de la caries y de la acumulación de placa capaz de formar sarro y derivar en enfermedad de las encías.

Si la placa no se retira, va avanzando por dentro de la encía y comienza el riesgo de desarrollar la enfermedad periodontal. Primero, gingivitis y, después, periodontitis. Además, si se acumula la placa en los dientes, aumenta la posibilidad de desarrollar caries. Por último, la acumulación de placa y bacterias en dientes y otras zonas de la boca provoca halitosis.

El uso de cepillo, dentífrico y seda dental es fundamental para retirar esa placa, pero la cosa no se queda ahí. Estudios recientes han demostrado que cepillado y seda dental tampoco sería suficiente para controlar el problema de la placa o, al menos, que el uso diario de un colutorio especifico, podría multiplicar por cinco la eficacia del cuidado contra la placa.

El objetivo de estos ensayos clínicos realizados en Estados Unidos era demostrar los efectos beneficiosos de usar dos veces al día un enjuague bucal con cuatro aceites esenciales, en comparación con un uso profesional y supervisado de seda dental, además de un enjuague bucal de control negativo (hidroalcohol al 5%) en la reducción de la placa, la gingivitis y el sangrado gingival. Todos los participantes tenían gingivitis evidente.

Otros numerosos estudios de seis meses o más y metaanálisis realizados anteriormente ya habían demostrado la seguridad y eficacia en la reducción de la placa y la gingivitis de un enjuague bucal de las mismas características y que, usado dos veces al día era, al menos, tan beneficioso como el uso diario de hilo dental para reducir la placa interproximal y la gingivitis incluso para reducir la gingivitis interproximal y significativamente más eficaz que el hilo dental para controlar la placa interproximal.

Una mala higiene oral permite el crecimiento de la placa dental sobre la línea de las encías, lo que crea un entorno favorable para la acumulación de bacterias en el espacio entre las encías y los dientes.

Atención al dato, ya que en España, 8 millones de adultos presentan algún tipo de enfermedad periodontal.

¿Cómo se controla la placa?

Es necesario combinar diferentes prácticas de higiene, como el cepillado dental dos veces al día y el uso de seda, además de dentífricos y enjuagues bucales.

El cepillado: ayuda a retirar de la zona donde el diente se une con la encía cualquier pequeña formación de placa dental.

La seda dental: consigue retirar posibles restos de comida o de placa de los huecos interdentales, donde el cepillo no llega y se acumulan las bacterias.

El colutorio: además de aportar un aliento fresco, disminuye la formación de placa, incluso en zonas de difícil acceso, teniendo excelentes características de seguridad y tolerabilidad y esquivando la gingivitis.

LISTERINE® Cuidado Total ofrece 6 beneficios en 1, para una salud bucal completa y ha demostrado ser 5 veces más eficaz reduciendo la placa que el cepillo y el hilo dental solos.

Elimina los gérmenes que causan la placa y la gingivitis. Ayuda a prevenir el sarro para conservar el blanco natural de los dientes. Fortalece los dientes para protegerlos de las caries. Reduce la placa. Mantiene las encías sanas. Proporciona un aliento fresco. LISTERINE®, el enjuague bucal número uno en el mundo, ahora en un packaging más ecológico, su botella es 100% reciclable, excepto el precinto y contiene un 50% de plástico reciclado.

LISTERINE® Cuidado Total colabora con los odontólogos españoles y con la SEPA, Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, avalado por profesionales de la odontología.

PVPR: 5,59 euros

Se recomienda utilizar el enjuague 2 ó 3 veces al día (dependiendo del producto) después del cepillado, durante treinta segundos y sin enjuagar después con agua.

Atención, los enjuagues bucales LISTERINE® eliminan hasta el 99% de las bacterias de la boca que quedan tras el cepillado.