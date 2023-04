La milenaria bota de vino se reinventa

La empresa ubicada en Albacete, The Botihappy Company, patenta y lanza al mercado una nueva bota de vino, fabricada en España, apta para cualquier bebida, sostenible, congelable y con un diseño innovador, con el objetivo de llevar la bota a un público más amplio y de que "no se pierda esa forma, tan nuestra, de echar un trago" "[…] quiérola tanto que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos". Pocas declaraciones de amor se pueden encontrar en la literatura más bellas que esta que Cervantes dedicó a la bota de vino en el Quijote, dando muestra, hace más de cuatro siglos, de que la bota ya era uno de los objetos más queridos de la cultura, una bota cuya historia se pierde en la noche de los tiempos, ya en el siglo VIII a.C. Homero la menciona en la Odisea.

Aplicando a los objetos la teoría de Darwin sobre la supervivencia de las especies, estos también deberían adaptarse para sobrevivir. Así, desde The Botihappy Company, con el objetivo de que la ancestral bota de vino sobreviva, y con ella, "esa forma nuestra de echar un trago", divertida y especialmente útil al aire libre, han llevado a cabo una adaptación de la bota a los nuevos tiempos y a un público más amplio.

Fabricada enteramente en España, la Botihappy nace con alma de bota de vino tradicional, pero prestaciones actuales, entre las que se ha puesto especial atención a la sostenibilidad, seguridad, diseño y funcionalidad.

En cuanto a la funcionalidad, cabe destacar que la Botihappy es congelable, lo que permite mantener la bebida más tiempo fría. Es duradera, resistente, es la única bota del mercado que no lleva costuras, atados ni bolsas interiores, para evitar problemas de goteos, fugas o roturas. Es apta para cualquier bebida, y con ello, para cualquier edad. Así, gracias a la técnica novedosa con que se realiza, la empresa ha obtenido una patente de diez años (modelo de utilidad).

El diseño también es esencial en la Botihappy, se ha buscado que sea especialmente atractiva y agradable a la vista y al tacto, con llamativos colores traslúcidos y empleando un material que le aporta un tacto suave. También se ha cuidado su forma, inspirada en la bota tradicional curva, adaptada a criterios de diseño como el de la proporción áurea.

Como no puede ser de otra manera, la sostenibilidad es uno los objetivos fundamentales. La Botihappy es reciclable y reutilizable (certificada por laboratorio independiente). El hecho de que sea reutilizable y duradera contribuye a reducir residuos de recipientes de un solo uso. Además, para contribuir a su reciclado, facilitándolo y abaratándolo, se ha evitado el uso de materiales coextrusionados, optando por materiales monocapa.

Igualmente, la seguridad alimentaria e higiene, es otro objetivo esencial, para ello se realiza en materiales libres de BPA y Ftalatos, que cumplen la normativa comunitaria de recipientes alimentarios reutilizables, también, a estos efectos, ha sido ensayada en laboratorio independiente. Además, es fácilmente lavable.

Sobre The Botihappy Company: Empresa con sede en Albacete, dedicada a la fabricación y comercialización de Botihappy. Para más información:

Web: www.botihappy.com

Video demo: https://youtu.be/HuTFlgTdbls

