​Éxito en el documental proyectado en Catarroja sobre el impacto medioambiental de la explotación animal

El Rebrot de la vida es un refugio antiespecista que alberga animales rescatados sin distinción de especies y proyectó el domingo un documental llamado «Eating Our Way to Extinction» en el cual se pone de manifiesto información relevante respecto al impacto medioambiental de la industria animal.







El acto al que pude acudir, comenzó sobre las 11:00 en la casa de la cultura de Catarroja generando un gran impacto entre las personas asistentes por la dureza del mismo.





«Queremos visibilizar todas las consecuencias que tiene para nuestro planeta el consumo animal que a día de hoy podemos sustituir por una larguísima lista de alternativas vegetales contribuyendo a evitar financiar a industrias de las más perjudiciales para el planeta y millones de animales» explican en un comunicado.





Unos 3.000 animales mueren cada segundo para consumo humano sin contar a los marinos por ser imposible hasta tal punto que las redes de pesca llegan a suponer casi el 50% de plástico en el mar muriendo lentamente asfixiados mediante una tremenda angustia y repercutiendo el plástico en destrozar el medio marino y la muerte de una barbaridad de tortugas entre otros seres discriminados por el humano.





"Las víctimas de la industria láctea y del huevo, también acaban en el matadero después de una vida miserable y tanto terneros como pollitos machos, mueren al principio de forma tremendamente cruel tras no servir para la producción" señalan.





ACTIVISTAS PARTICIPANTES CONTRIBUYEN A UN MUNDO MEJOR





Laura Sosa es una joven activista que estuvo ayer presenciando el documental y se hizo vegetariana con 16 años y 2 años después, daría paso al veganismo el cual también rechaza los derivados de animales cuyas víctimas, acaban igualmente en el matadero después de una "vida" completamente cruel.





"El hecho de cumplir la mayoría de edad, me dio más libertad a la hora de tomar las decisiones que en este caso, fue por los animales tras ver un documental" explica.





Laura es una de las personas que tuvo que soportar comentarios negativos de su entorno llegando a decir que se moriría sin consumir animales cuando la realidad es totalmente la contraria puesto que bien planificado, puede llegar a prevenir muchísimas enfermedades según fuentes expertas como "nutricionistas veganos" (Instagram) y otros que citamos más adelante.





Total, ahora lleva 6 años siendo completamente vegana y evidentemente, sigue viva y con una salud que cuantos quisieran. Su principal motivo, fue no contribuir a las industrias sádicas con los animales, pero a raíz de ir leyendo, se fue dando cuenta que a nivel medioambiental y de salud, estas industrias tampoco tienen piedad alguna.





Laura acudiría con 3 personas más que albergaban dudas por el vacío en narrativo que hay a nivel de nutrición, pero que esta charla les habrá ayudado a despejar sus dudas ya que cada vez más gente, se alimenta de manera ética y está de salud mejor que nadie siendo un testimonio importante el que nos cuenta como persona que lleva años con esta filosofía ética de vida que rechaza la alimentación, vestimenta, entretenimiento y la sádica de alimentación animal.





Ahora, hace activismo antiespecista cuando puede con València Animal Save y la última protesta a la que acudió, fue frente al oceanográfico en repulsa al cautiverio animal, entrenamientos infernales para los animales y la crueldad absoluta que ejercen los acuarios contra animales que deben estar libres en su hábitat natural.





UNA BIÓLOGA EXPLICA EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA ANIMAL





En opinión de la bióloga Rosa Más, la industria animal es insostenible al mostrar un nulo respeto a las diferentes especies de animales y arrasar con todo a nivel medioambiental.









"El destino de los animales domesticados en cualquier tipo de explotación es el matadero, lo que resulta inaceptable teniendo en cuenta que hasta la legislación los reconoce como seres sintientes. En el caso de las explotaciones extensivas, la creación y mantenimiento de los pastos arrasa grandes superficies de masa vegetal, siendo una de las principales causas de deforestación. La domesticación y la selección de los animales más idóneos para su uso por parte del ser humano a lo largo de los siglos ha generado individuos vulnerables a los agentes patógenos, por lo que deben ser tratados con diferentes sustancias que acaban en el suelo y en el agua incluso en refugios y santuarios." Explica.





"La realidad de la explotación de los demás animales responde siempre a un planteamiento extractivista, que considera el medio como un surtidor de recursos ilimitado. La única diferencia es que la industria no tiene el menor reparo en arrasar todo lo que encuentra a su paso mientras que muchas organizaciones "ecologistas" abogan por una explotación supuestamente sostenible.





Sostenible es un término muy elástico, que solo significa que una determinada práctica puede ser mantenida en el tiempo; es decir, una parte de los ecosistemas puede ser esquilmada siempre y cuando se tenga en cuenta dejar una porción intacta para que puedan seguir siendo explotados a lo largo de los años. De este modo, asistimos a situaciones sorprendentes como protestar porque el plástico que envuelve a un pez atenta contra la biodiversidad, pero no se considera la posibilidad de dejar de usar a los peces como comida. Solo se muestra preocupación para que la continuidad del uso y abuso de los recursos sea posible." Zanja la bióloga que pertenece a colectivos como Feumve el cual defiende los derechos de la infancia vegana y un menú vegano en todos los centros escolares.





Tal y como explica siempre, las industrias explotadoras de animales, son las que más impacto medioambiental generan y vulneran los derechos de los animales a vivir sus vidas en paz sea cual sea su especie y lo hace como experta en biología.





UN DOCTOR EN FÍSICA TAMBIÉN PARTICIPÓ EN ESTE ACTO





David es doctor en física y también apoyaba ayer el acto organizado por El Rebrot de la vida al que ha acudido en ocasiones para hacer voluntariado con las diferentes especies de animales que allí permanecen.





"El veganismo llegó a mi por una vertiente que parece poco ortodoxa pero muy efectiva para ciertas personas, la lógica. ¿Porqué consumimos y explotamos animales? La principal razón, hablando en este caso de los animales "para consumo", es el sabor y la costumbre o la cultura donde nos hemos criado. Esta era la conclusión a la que llegaba siempre que escuchabas la pregunta de, ¿por qué no eres vegano?, en ese punto, y ante la balanza de la vida del animal vs el sabor de su carne, elegía siempre la vida, como el 99.99% de la gente pero no era consecuente con mis pensamientos. ¿Por qué creo que los animales merecen vivir, pero me los como? Como ya he dicho, cultura (salir con los amigos, las comidas que hacen tus padres, tu entorno en general) y el sabor, nadie quiere renunciar al sabor de algo que le gusta, y menos si no somos la mano ejecutora del animal que va a morir." Explica.





Continúa diciendo: "En este punto, solo quedan 2 opciones: seguir como si nada consumiendo animales y no estando alineado con tus pensamientos, o pasar a la acción y dejar de ser parte del sistema. La primera parte es la fácil, la que todo el mundo suele elegir, ¿para que voy a hacer tal cambio en mi vida si no va a mejorar el mundo?, pero lo que no pensamos en ese momento es que todo cambio empieza con alguien oponiendose a lo establecido, y eso es lo que hice yo. Consideré que los animales merecían como MÍNIMO el respeto a la vida, y con esa premisa y junto a la ausencia de necesidad REAL de alimentarnos de animales, decidí empezar a cambiar mi relación con los animales en mi día a día. Fue gradual y en el trascurso de 2 meses pasé de ser una persona que hacía concurso de comerme una hamburguesa de ternera o kebabs de 1 KG, a ser vegano."





Para terminar como conclusión explica: "Sobra decir que es la mejor decisión a nivel personal que he tomado en mi vida, me abrió un mundo nuevo, algo hizo clic y empecé a plantearme muchas cosas, pero la más básica de todos fue, ¿para que estamos en esta vida? Yo creo que estamos para ayudar a los demás (siempre que tengamos nuestras necesidades cubiertas y una salud física y mental estable), y eso es lo que intento hacer, intento ayudar a todo animal, humano y no humano que puedo, para hacer de este mundo, un mundo un poco mejor".





REFUGIO ANTIESPECISTA EN CATARROJA





El Rebrot de la vida, es un refugio en el que animales como cabras, patos o ovejas entre muchos otros, viven sus vidas en paz y con todos los cuidados que necesitan al contrario que en este tipo de industrias.





Desde el refugio nos explican que el especismo es la discriminación por especie y es lo que nos lleva a dar un trato diferente a los demás animales sin parar a pensar que sienten igual que un perro o un gato.





Las alternativas vegetales, no son insípidas ni aburridas ya que existe muchísima variedad e incluso productos que llegan a imitar la textura y el sabor de los originales.









"Millones de animales son criados en este tipo de industrias para vivir una vida miserable desde su primer aliento hasta el último, son industrias que arrasan con todo a nivel medioambiental tal y como demuestran este tipo de documentales e incluso la bióloga participante en este artículo.





Si hablamos de salud, la industria animal es responsable de muchísimas de las enfermedades e incluso en el tercer mundo no morirían niñas y niños de hambre si lleváramos una alimentación vegetal puesto que hay que tener en cuenta que se dedican indecentes recursos vegetales para alimentar a millones de animales más que personas" zanjan desde el colectivo.





La academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre muchas otras, avalan este tipo de alimentación en cualquier etapa de la vida e indican que siempre que se haga correctamente, tiene beneficios muy destacables en cuanto a salud.





Para seguir la labor social y actividades de este colectivo antiespecista de Catarroja, puede hacerse mediante las redes sociales "El Rebrot de la vida".





¿ME PRIVO DE ALGO SIENDO VEGANO?





Si hablamos de sabores, en el mismo pueblo de Catarroja, existe un restaurante que hace los croissants veganos para todo el mundo y nadie más que las víctimas, notan la diferencia.

En dicho local al que acudiría antes del documental, afirman que no ponen que el croissant es vegano por los prejuicios de que no va a estar bueno cuando al no ponerlo, la gente no nota nada de diferencia y en el rato que estuve allí nada más abrieron, ya vendieron varios de estos croissants hechos a base de margarina (de la que de verdad es vegetal) y Agar Agar qué es gelatina vegetal ya que la otra, lleva todos los desechos del matadero como cartílagos, pezuñas y todas las sobras que se lanzarían a un contenedor de basura al igual que con tartas de origen animal o chucherías que ya nos ponen bien bonitas para que ni pensemos su procedencia, pero hay cada vez más alternativas vegetales e igual de deliciosas o más.





El lugar, ha incluido una hamburguesa vegana de quinoa, bebidas vegetales y otras opciones por encargo como la deliciosa tortilla de patatas vegana cambiando el huevo por harina de garbanzo mezclada con agua.





Por eso insisto en que la alimentación vegana no es nada privativa puesto que descubro nuevos sabores e incluso, puedo disfrutar ocasionalmente de los mismos en la carne, pescado, dulces o cualquiera de ellos ya que el veganismo es tomar acción ante algo que no es justo, pero no es necesario privarnos de nada si se puede obtener de manera compasiva.





La mayoría de soja y plantas, son destinadas a los animales traídos para explotar masivamente y superando en millones a los humanos por lo que también estamos hablando de despilfarro brutal y las consecuencias medioambientales o en el hambre en el mundo como explicamos en parte del artículo.





Antes de usar la excusa anacrónica de las plantas, no tienen sistema nervioso ni cerebro, no sienten, no son traídas masivamente para vivir una vida miserable y en todo caso, la mayoría se destinan a cebar a los animales en lugar de destinarlas a los humanos para una alimentación ética, saludable y sostenible.





También sabiendo que podemos obtener un mismo sabor de los vegetales, lugares como el ministerio de consumo, podrían hacer muchísimo más de lo que hacen.





Aquí se puede hablar de cómo beneficia a la salud, el planeta u otros aspectos, pero el principal motivo, es acabar con la mafiosa actividad dedicada a una explotación horrible e infernal para millones de animales.





CONCENTRACIÓN ANTITAURINA Y CONCLUSIONES





El próximo acto, será la participación del refugio en la concentración contra els bous al Carrer el próximo 29 de Abril a las 17:30 frente al ayuntamiento de Alfafar para lo que se deberá confirmar asistencia a la organización de la misma mediante mi whatsapp 691093886.





Podemos contribuir a un mundo justo para todas las personas y todos los animales que vivirían en sus hábitats sin ser criados masivamente para sufrir desde su primer aliento hasta el último, dejaríamos de destrozar el planeta, no existiría de ninguna de las maneras el hambre en el mundo (corroborado por la ONU) y encima, evitaríamos muchas enfermedades sin privarnos de nada por lo que busca empatía y humanidad pensando en las VÍCTIMAS junto a la injusticia que atraviesan y de la que no te gustaría ser protagonista.





Ya habéis leído que cada vez más gente deja de mirar para otro lado y se posiciona ante una injusticia e incluso fuentes biólogas o profesionales en nutrición, corroboran la información proporcionada.





El veganismo, lejos de ser un movimiento extremista, es un movimiento que se opone a una injusticia real y precisamente, busca contribuir a hacer algo humanitario cuya información proporcionada en este artículo, debería hacernos reflexionar y buscar sensibilidad, sentimiento y empatía en nuestros corazones.





Espero vuestro whatsapp para la concentración frente al ayuntamiento de Alfafar y cualquier información adicional sobre esta filosofía ética de vida.