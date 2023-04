​El 64% piensa que ChatGPT puede ser utilizado para difundir información errónea o engañosa, según una encuesta

El pasado marzo, Fullanchor iniciaba una encuesta para saber la postura de la sociedad sobre la innovación tecnológica que ha dado de qué hablar en los últimos meses: ChatGPT.



Ante la inmensa cantidad de personas que usan ChatGPT a diario en su trabajo, estudios o negocios, nos preguntamos si el chatbot de Open AI podría sustituir a las personas en algunos campos laborales, como la redacción de contenido. También si afectará a la educación y si tendrá consecuencias negativas o positivas en un futuro cercano.

Algunas de las conclusiones obtenidas fueron:

● El 64% piensa que ChatGPT puede ser utilizado de manera malintencionada para difundir información errónea o engañosa. El 70% de los que han usado ChatGPT lo piensa tras su uso. ● El 51,4% de los encuestados creen que ChatGPT podrá reemplazar a los humanos en ciertas tareas laborales. El 26% piensa que no. De los que trabajan en tecnología, el 76% cree que ChatGPT puede reemplazar a las personas. Los que han usado ChatGPT, el 60% cree que reemplaza tareas frente al 40% de los que no lo han usado. ● 36% de los encuestados creen que ChatGPT tendrá un impacto negativo para la sociedad. De los mayores de 58 años lo creen el 50%. Y el 66% de la gente que trabaja en educación. ● 58% de los encuestados piensa que ChatGPT puede ser utilizado para cometer delitos o actos ilegales. ● 62% de los encuestados ha usado ChatGPT. Una adopción de más del 60% en tan solo 4 meses. Siendo la mayor adopción por parte de los hombres con casi un 80% de adopción. ● El 73% piensa que las empresas y organizaciones deberían ser transparentes sobre cuándo están utilizando ChatGPT en lugar de un ser humano. ● 46% piensa que ChatGPT es un competidor de Google. ● 69% piensa que puede utilizarse para mejorar la vida de las personas. El 86% de los que trabajan en tecnología creen que puede mejorar la vida de las personas, mientras que solo el 50% de los que trabajan en educación lo piensan. ● 43% piensa que afectará de forma positiva a la educación, frente al 40% que piensa que lo hará de forma negativa. 67% de los que trabajan en tecnología piensan que impactará de forma positiva mientras que el 72% de los que trabajan en educación piensan que afectará a la educación de forma negativa. ● El 53% piensa que ChatGPT puede disminuir la necesidad de que las personas desarrollen habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. En el sector de la educación son el 80% los que lo piensan. En tecnología el 32% piensa que puede afectar al desarrollo de estas habilidades. De los que han usado ChatGPT el 62% piensa que puede disminuir la necesidad de pensamiento crítico frente al 40% de los que no han usado ChatGPT. ● El 29% piensa que ChatGPT podría llegar a tener conciencia de sí mismo y ser considerado como una forma de vida inteligente.