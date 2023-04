Resumen mensual:



-Deben ser alucinaciones pero tras 500 días encerrada salgo de la cueva, y lo primero que me encuentro es al Dalai Lama.

-No, es que entro yo ahora.

-Hola, vengo a sumar a todos los que no resten. ¿Qué os parece la idea?

-Divide y vencerás.

-Multiplícate por cero.

-Hola, soy una IA particularmente empática, y vengo a rogarte que abandones sin finiquito tu puesto de trabajo.

-Por lo menos no me subrogas.