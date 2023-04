Documental en Catarroja sobre el impacto medioambiental de la explotación animal

El próximo 16 de Abril a las 11:00, el refugio antiespecista El Rebrot de la vida proyecta en Catarroja un documental para dar a conocer a la sociedad todo el impacto medioambiental de las industrias explotadoras de animales que arrasan con todo a su paso. El lugar será la casa de la cultura de Catarroja y se deberá confirmar asistencia mediante el whatsapp 604183753 reservando plaza en este gratuito acto.

Ya conté en un artículo de opinión para este medio, que Youth climate save Valencia, ha proyectado este mismo documental tanto en Chiva como Mislata generando gran impacto en la gente puesto que este tipo de industrias no tienen escrúpulos ni con los animales ni con el planeta que destrozan sin piedad, pero hay un vacío narrativo muy grande respecto al tema.

Te recomiendo no apartar la mirada ante una injusticia y leerte el artículo para conocer información y tomar a continuación las conclusiones que consideres desde tu libertad (libertad que no tienen las víctimas de esta historia).

LA BIÓLOGA ROSA MÁS, NOS CUENTA EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA ANIMAL

Rosa Más, es bióloga y voluntaria en entidades solidarias como Feumve que lucha por algo tan sencillo y coherente como un menú vegano de calidad en todos los colegios y centros relacionados con la infancia defendiendo generalmente los derechos de las niñas y niños veganos.

Tras pedirle detalles del impacto medioambiental de la industria animal, nos explica lo siguiente: "Domesticar a otros animales ha tenido como consecuencia alterar su carácter y crear individuos vulnerables a las enfermedades, lo que vulnera su derecho básico, como seres sintientes, a una vida digna".

Continúa detallando: "La manipulación de los animales en cualquier tipo de extensión obliga al uso de medicamentos que contaminan gravemente el suelo y el agua. Además, la creación y mantenimiento de pastos son unas de las principales causas de deforestación y de incendios forestales provocados y, por último, toda industria que se dedica a la explotación animal, no tiene problema en arrasar con todo a su paso a nivel medioambiental." Indica.

Preguntada respecto a si la industria animal se sostiene por algún lado, nos explica con contundencia que bajo ningún concepto puesto que vulnera los derechos básicos de los animales que deberían nacer y morir en sus hábitats más allá de todo el daño medioambiental que hacen estas industrias por lo que ya vemos que desde sus conocimientos de biología, niega rotundamente que la industria animal tenga sentido en nuestra sociedad.

Es más, en este medio hay otro artículo de opinión en el que el poeta antiespecista Ángel Padilla, entrevista a la bióloga mencionada cuyo artículo se llama: «Ganaderos y agricultores provocan el 75% de los incendios en España», y recomiendo leerlo cuando finalices el mío.

LE PEDIMOS INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA PESQUERA

Sabiendo de entrada que el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca y esto acaba con un montón de animales como tortugas y destroza los océanos, le pedimos que desde sus conocimientos de biología, nos explique el impacto medioambiental de la pesca: "Tradicionalmente, la gestión pesquera ha ignorado los fatídicos efectos de sus prácticas sobre los ecosistemas marinos. Técnicas como el arrastre arrasan los fondos marinos, destruyendo el frágil ecosistema integrado por corales y anémonas; es, además, una de las causas de regresión de las praderas submarinas del alga Posidonia oceánica, hábitat de muchos animales y que protegen la integridad de las playas." Nos explica.

"El grave perjuicio que la pesca causa en el medio marino es la consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos. Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental que ahora estamos sufriendo.

¿A quién le importa la existencia de una humilde sardina? Solo a quienes pensamos que no tenemos derecho a disponer de los individuos de otras especies animales sin la menor consideración por sus vidas. Cada individuo tiene su razón de ser que no es de nuestra competencia, no son objetos al abur de nuestras extravagancias.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad poco o nada dada a profundizar en los asuntos que nos afectan en lo cotidiano y que son los que deberían causarnos una mayor preocupación; sobre todo, cabría revisar la falta de empatía, la arrogancia que supone anteponer los caprichos propios al dolor ajeno.

Podemos desarrollar una sociedad realmente solidaria, considerando derechos básicos para todos los animales; con ellos compartimos la capacidad de sentir, además del hogar. No hay ninguna razón para seguir usándolos y todas para dejar de hacerlo." Concluye.

Es de agradecer que siempre nos envie la información solicitada en cuanto a respeto animal y medio ambiente desde sus conocimientos en el tema.

Recordar que en esta crueldad e impacto medioambiental de la industria pesquera, entran lugares de cautiverio animal como el Oceanográfico y cualquier acuario. Añadir que la mayoría de soja, se destina al ganado y no a los productos veganos.

EL REFUGIO ANTIESPECISTA "EL REBROT DE LA VIDA"

Dicho refugio está situado en Catarroja y alberga a animales como patos, cabras, perros, corderos, ovejas y otros animales víctimas de la crueldad humana, pero que han tenido la suerte de dar con unas personas empáticas y vivir el resto de sus vidas con todo el cariño y libertad que merece cualquier animal sea cual sea su especie.



Yo he estado varias veces (especialmente cuando se rebajaron las restricciones sanitarias en su día) realizando voluntariado en este lugar que da a los animales un trato digno e intenta concienciar de que el veganismo, es justicia y por ello, dicho refugio es antiespecista.

Para quien no lo sepa, el especismo significa la discriminación por especie ya que el sistema da un trato diferente a una vaca si la comparamos con un gato o perro.

Respecto a las personas que dicen que las plantas también sienten, no tienen sistema nervioso ni cerebro y en todo caso, ya dice mucho que tengas que utilizar a las plantas para justificar la muerte de animales y un sufrimiento de toda la vida que tampoco sería nada equiparable y aunque lo fuera, los animales explotados se alimentan de muchas más plantas por lo que otra excusa absurda y obsoleta que se utiliza para no sentirse mal cuando se hace un daño innecesario e incomprensible bajo un punto de vista coherente ya que a la vista está que millones de personas vivimos sin explotar a los animales teniendo nuestras analíticas perfectas.

Si de verdad "empatizas" con las plantas, siendo vegano salvarás muchas y también animales.

¿QUÉ PASARÍA SI EL MUNDO FUERA VEGANO?

1. No traeríamos masivamente animales al mundo para sufrir desde su primer aliento hasta el último en el oscuro y apartado matadero en el que también acaban las víctimas lácteas, del huevo y de toda explotación animal. Esta debiera ser la principal razón por la que ya consideraras injusto traer animales al mundo viviendo una vida de miseria y agonizar en el sangriento matadero.

2. Como se verá en este documental, las industrias explotadoras de animales arrasan con todo sin piedad a nivel medioambiental como también nos ha detallado la experta bióloga. Hay que tener en cuenta que son de las industrias que más agua gastan y contaminan. Te duchas rápido para ahorrar agua y luego gastas un montón de litros para una hamburguesa.

3. La industria animal es responsable de la mayoría de enfermedades y en el documental, se ve todo el mercurio y productos malos para la salud que llevan los productos de origen animal a pesar de que el principal motivo debe ser siempre la ética y no el propio beneficio. Fuentes expertas como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, explican que si se planifica bien, tiene múltiples beneficios para nuestra salud.

4. ¿Os preocupan los niños que mueren de hambre en el tercer mundo?. Normalmente suelen utilizar el miserable argumento de que nos preocupamos por los animales y no por los niños que mueren por ejemplo, en el África. Argumento absurdo desde el principio puesto que para empezar, la persona que lo dice lo único que quiere es hacer daño a las personas que viven sin matar animales y los niños del África no les importan absolutamente nada ya que no hacen nada por ellos.



Si de verdad les importan los niños del tercer mundo, estamos criando animales masivamente y alimentandolos con muchísimos recursos vegetales superando al número de humanos y al destinar tantos recursos, mueren de hambre niños del tercer mundo.

Si no alimentaramos a millones de animales más que humanos, pues nadie moriría de hambre ya que habría recursos suficientes para todo el mundo y la sociedad sería justa para tod@s.

Respecto a las niñas y niños que también pasan hambre en España, ese es uno de los motivos y otro, el dinero que se destinan a espectáculos lamentables como la tauromaquia o explotación de equinos que podían destinarse a la infancia más vulnerable.

Por poner un ejemplo, Ayuso no hizo más que soltar millones de euros a la tauromaquia mientras la infancia más vulnerable de la Cañada real de Madrid, llevaba años sin luz e incluso en temporales como Filomena o olas de calor extremas.

5. Tienes más alternativas vegetales que nunca ya que el veganismo ni es aburrido ni privativo. Además de tener unos sabores deliciosos, puedes incluso imitar los mismos si lo consideras necesario. Unas cosas serán más baratas y otras más caras, pero más o menos queda equiparado. Respetar la vida, la naturaleza y evitar que niños mueran de hambre, creo yo que no tiene precio si tenemos una mínima sensibilidad.

SAQUEMOS CONCLUSIONES

Lo dicho, la industria animal es insostenible a nivel de crueldad, humanidad con la infancia o el hambre en el mundo en general, un futuro planeta en el que vivir y si queremos evitar la mayoría de enfermedades.

Lo que hace el veganismo, es precisamente respetar a todo el mundo evitando la explotación animal y uso mediante la alimentación, vestimenta, entretenimiento o sádica experimentación de tortura animal.

Tras leer este artículo, puedes pasar de todo y seguir tu vida haciendo todo el daño posible de manera egoísta o no, puedes sentir compasión y evitar todo este sufrimiento a los animales y las personas.

Ya que dedico mi poco tiempo libre voluntariamente a hacer llegar ese tipo de información, intento que para la misma aparezcan fuentes expertas como son las entidades que corroboran la alimentación vegana o la bióloga que entiende que no hay ningún motivo para seguir abusando de los animales y nunca lo ha habido, pero también explica sus consecuencias medioambientales. Las redes sociales del colectivo, son "El rebrot de la vida".

Ahora, ya depende de ti y en todo caso, siempre es bueno tener información y ver documentales por lo que apúntate el domingo a las 11:00 para ver el documental en la casa de la cultura de Catarroja. Confirma asistencia mediante el whatsapp 604183753 y elige una vida compasiva, empática y justa.