Revilla dice cosas

El titular lo dio Antonio Garrigues. Desayuno Nueva Economía Fórum en el hotel Ritz de Madrid. Presentaba a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y candidato para la reelección en las elecciones autonómicas próximas. La prensa santanderina calentaba el ambiente al ocuparse de Revilla: El Gobierno, obligado a retirar la foto de Revilla de la web institucional del 28-M (Diario Montañés). Revilla debiera haber dimitido “por incapaz” y por “no haberse” enterado de la corrupción regional (Alerta).

Como avisaba Garrigues, Revilla decía cosas. A borbotones o pensado, decía, callaba o manipulaba. A su antojo: Cantabria, Siglo VIII en el año 711, mantuvo a una parte de España libre de la invasión árabe (no acorde con la ‘Reconquista contada para escépticos’ de Eslava Galán). El diputado 123 PRC ha ayudado a la coalición PSOE-UP. Es más importante un diputado o senador en Madrid que presidir la autonomía cántabra, “porque aquí se ordeña la vaca”. Este gobierno, de Sánchez, ha sido bueno para Cantabria. El AVE va a seguir. Han pagado lo pendiente en Valdecilla. Nos llevamos bien con los vecinos asturianos y vascos. Superado el aprieto Ibarreche, la cosa ahora va bien, con un lehendakari muy serio (Urkullu). Hay tantos vascos como cántabros. AVE y a buscar la unión con Bilbao. Desacuerdo con Macron sobre la conexión con Francia, (no entiende que la conexión con Europa es de ida y vuelta, desde Portugal a Francia). Sin responsabilidad desde la presidencia en la chapuza de trenes que no caben por los túneles. Engañados, porque en Madrid sabían que los trenes no cabían, pero lo ocultaron; durante dos años “estaban callados, a ver si no nos dábamos cuenta”. “Pensé que era una inocentada”, pidió ceses y echaron a dos personas. Nuevo proyecto, medidas para que los trenes quepan, y oferta del ministerio para corregir en dos años (¿SÓLO?). Cantabria tiene cuatro millones de metros cuadrados de playa (¿?), es donde mejor se come en España (¿?), y hay tantas vacas como personas. Faltaba ampliar el aeropuerto. Ciento cincuenta millones de euros para el Puerto de Santander. Cuatro museos en la bahía santanderina con la mejor colección prehistórica mundial ¡Que tiemble el Guggenheim! Transformación de suelo rústico a industrial, para un Polígono industrial a diez kilómetros del puerto.

Después, buscada por el moderador, la actualidad:

- ¿Qué haría usted con la presión a Ferrovial?: “Pelotear al presidente de Ferrovial”. Igual no le han mimado a este hombre. Estamos en una libertad de mercado y no se puede prohibir.

- Corrupción en Cantabria: Alerta dice que usted no ha pedido perdón. Ajeno a eso. El funcionario tiene que controlar a los políticos, no al revés. Sabemos lo que Alerta dice todos los días. Fue un funcionario entre 25.000.

- Visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo: Dolido con porque le tenía simpatía. Ha hecho por el rey Juan Carlos más de lo debido (que no dice). “Hay dinero por ahí. Afortunadamente la monarquía tiene un rey extraordinario. Estamos en buenas manos”.

- Guerra en Ucrania: Paga Europa, manda USA que nos ha metido en esto. El beneficio es para los que fabrican armas. Con la guerra de Irán se armó, ahora no. Rusia está acostumbrada a Lenin y a Stalin. No va a perder la guerra. Habrá mediación.

- Reforma fiscal: En Madrid es fácil bajar impuestos, en Cantabria es imposible bajarlos y mantener médicos y maestros. Un lujo para Ayuso.

- Fondos UE: Europa nos ha salvado. Solidaridad y vacunas gratis. Los fondos han servido. En Cantabria se usarán en Sanidad.

- Limitación de mandatos: Biden sigue con su edad. Le puede desafiar corriendo.

- PRC sin Revilla: El PRC tiene el mejor equipo. Ahora es un momento delicado en Cantabria, sin él y con pactos posibles.

Quedaba por saber el porqué del candidato Revilla en Madrid próxima la campaña electora. El motivo, escondido, apareció junto al pacto, posible, para un gobierno PP-VOX en Cantabria. Ahí cayó el veterano político cántabro: “Está hecho y el PRC no va a estar en él ¿Cómo vamos a estar con el PP si el PP niega la autonomía?”

Hasta el final, Revilla decía, callaba o manipulaba. Pero, al referirse a la enfermedad de su mujer, bajó la guardia. Flotando en el absurdo, con décadas disfrutando en democracia y con el PP gobernando en algún caso, intentó justificar lo que no dijo, y parecía, el motivo de presencia ante el atril de Nueva Economía Fórum: La excusa injustificable de un candidato que templa gaitas con el gobierno PSOE-UP, en contra del PP, adversario electoral en Cantabria al que tacha de negar el sistema autonómico nacional.

Ridículo, pero no es grave. Garrigues ya lo advirtió: Revilla dice cosas.