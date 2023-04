​Vuelve la tortura animal taurina a Moncada

El PSOE, como responsable de la corporación municipal en Moncada, muestra un nulo respeto por los derechos de los animales y por la educación a la infancia acorde al siglo XXI. Por ello, el fin de semana harán el toro en cuerda que torturan por el pueblo para que una minoría, de mayoritariamente hombres, se diviertan de forma sádica. Habrá incluso talleres de emboladores y actividades infantiles para que aprovecharse de las niñas y niños no falte, como siempre.

EL VERDADERO ROSTRO DE LA TAUROMAQUIA

Esta minoría de personas que torturan y revientan animales por perversión, están anclados en otra época, pero gozan de subvenciones de todo tipo e incluso ahora, la sanidad pública asumirá todos los gastos que no lleguen a cubrir las aseguradoras en los constantes accidentes que tienen lugar en estos espectáculos de tortura.

Durante el verano pasado, un montón de niñ@s fueron víctimas de estos festejos sufriendo accidentes y estando en peligro de muerte puesto que esa gente no quiere ni a sus propios hijos. Los máximos expertos en temas de infancia como el comité de Derechos del niño de la ONU, llevan desde 2018 pidiendo al estado español la prohibición de que los menores participen en estos violentos espectáculos haciendo referencia a su salud mental y estabilidad emocional corroborado por varios psiquiatras y psicólogos.

La coalición de gobierno (PSOE/PODEMOS), no quiere proteger a las niñas y niños de la violencia a pesar de que el segundo, lo prometió en su día a través de Sergio García Torres entre la larga lista de trolas que nos ha contado este señor cobrando 80.000€ al año.

Eso sí, el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”, pero todo el mundo mira para otro lado y esto jamás se ha cumplido e incluso en Alfafar, aprendían a embolar toros el año pasado.

A GOLPE DE BILLETES SE MANTIENEN LOS ABERRANTES "BOUS AL CARRER"

La tauromaquia si no fuera por la subvenciones que recibe por todos lados, hubiera desaparecido hace tiempo. La oposición ciudadana a las subvenciones públicas a la tauromaquia aumenta cada año, siendo la más reciente de un 78%. (YouGov, 2018). El 84% de los jóvenes no se sienten orgullosos de vivir en un país donde las corridas de toros sean una tradición (Ipsos Mori, 2015).

Datos de votantes. (Electomanía, 2020): El 81,4% de los votantes españoles no están a favor de la tauromaquia. Pero solo el 46,7% la prohibiría (de izquierdas).

El 52,4% de votantes menores de 35 años sí prohibiría la tauromaquia (una vez más, es un tema generacional).

Hábitos culturales: Solo el 5,9% de la población acudió a una corrida de toros, novillos o rejones. El 7,9% si consideramos todos los festejos taurinos, como los realizados en la calle, donde es muy difícil saber si los que ahí estaban lo hacían o simplemente pasaban por ahí.

Este bajo porcentaje destaca comparado con el porcentaje de población que ha consumido otras expresiones culturales: un 87,2% música, 57.8% cine, 50% museos, 46,7% galerías y exposiciones, 26,8% bibliotecas.

Lo más sorprendente es que estos últimos datos son del ministerio de cultura que sigue protegiendo la tauromaquia a pesar de saber de sobra el rechazo que tiene en una sociedad algo avanzada según sus propios datos y que este supuesto gobierno "progresista", podía haberla desprotegido.

EL "ARTE" DE REVENTAR ANIMALES

Una asociación de abolicionistas de la tauromaquia que reúne a más de 500 profesionales veterinarios, expone con todo detalle el sufrimiento en todos estos espectáculos de pueblos en los que se reunen en este caso, unos pocos de Moncada y otros pocos de toda la comunidad Valenciana que es por lo que vemos algo de gente mientras se revienta y utiliza a un animal que normalmente, muere en el matadero después de la tortura.

¿Qué clase de persona todavía se divierte viendo la angustia de un pobre animal indefenso que intenta huir y no tiene escapatoria de los verdugos?

Todas las infiltraciones de PACMA en estos espectáculos de sadismo, se han traducido en imágenes y vídeos que nos avergüenzan a nivel nacional.

El PSOE desde la alcaldía de Moncada, desde el Gobierno y desde la Generalitat Valenciana, protege y normaliza la tortura animal, el despilfarro de dinero público y la desprotección de la infancia incumpliendo incluso la ley con ayuda de todos sus partidos colegas ya que al final, todos acaban mirando para otro lado salvo en algún pueblo.

A finales de Abril, haremos desde la plataforma antitaurina de Alfafar una concentración frente al municipio intentando acabar con estos festejos haciéndolo allí en representación de todos los pueblos que utilizan animales de manera egoísta mediante el calvario de toros y vacas o en muchos casos, diferentes equinos tal y como publiqué en este medio tras documentarlo en Picassent.

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos cómo hacia constar la periodista Ángeles Sanmiguel en un artículo de opinión el pasado agosto tras venir a nuestra protesta delante del ayuntamiento de Alfafar en el que como testifica en su artículo, un ciudadano fantasma lanzaría un huevo impactando en una niña y otro se cogía los testículos de cara a la protesta comunicada a la subdelegación del gobierno.

Alcasser fue uno de los pueblos en el que el verano pasado, murieron 2 toros por temperaturas extremas y respeto a violencia de estos festejos, no hay más que ir y verla que parasitan encima, la vida normal de la gente de los pueblos siendo en su mayoría, personas avanzadas que tienen que aguantar toda la suciedad, maltrato animal, violencia y hasta no poder salir de sus casas ante una urgencia.

¿CUÁL ES REALMENTE LA POSTURA JUSTA A FAVOR DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE LOS HUMANOS?

La postura coherente en defensa de los animales, debe llevarnos al veganismo que es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida según expertos como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría.

Disfrutas de una comida deliciosa o incluso los mismos sabores, sin criar masivamente a millones de animales para vivir un infierno, destrozar todo a nivel medioambiental, contribuir a la mayoría de enfermedades y el hambre en el mundo por alimentar a millones de animales más que personas cuando esos recursos vegetales, pueden destinarse directamente a los humanos y ningún niño moriria de hambre en el tercer mundo.

El especismo es la discriminación por especie y el veganismo, un posicionamiento ético ante una injusticia.



De nuevo recuerdo que las víctimas de los lácteos y los huevos, también acaban en el matadero después de una vida miserable y tanto los pollitos machos como los terneros, son asesinados al nacer puesto que no sirven para la producción y existe el queso vegano, tortilla de patatas, bebidas vegetales, lácteos o cualquier receta de toda la vida en su versión ética, sostenible y saludable.

El veganismo rechaza toda la explotación animal al ser innecesario en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o laboratorios de sadismo animal cuyos productos puedes mirar que no hayan sido testados mediante el infierno de los animales como vimos en terribles practicas de los laboratorios "Vivotecnia".

¿POR QUÉ HAY TANTA GENTE EN CONTRA DE LA TAUROMAQUIA Y LUEGO NO HACEN ACTIVISMO?

Estar en contra de estos espectáculos violentos, está muy bien, pero de nada sirve si luego no eres capaz de venir poco más de una hora cuando se hace al año una concentración. Si realmente salieran a la calle mediante concentraciones toda la gente que según datos oficiales está en contra de la tauromaquia, sí que se hubiese generado efectividad.

Realmente, toda la gente que dice estar en contra y no hace nada, son cómplices y están favoreciendo a los que revientan animales por los pueblos derrochando el dinero público y convirtiendo a las niñas y niños en personas violentas con total impunidad.



Espero que mi artículo de opinión que redacto voluntariamente en mi poco tiempo libre, te haga reflexionar y en este caso, cumplas tu responsabilidad individualmente con el veganismo y si de verdad sientes que la tauromaquia debe acabarse, escríbeme al WhatsApp 691093886, ya que, la organización del acto, tenemos que dar pautas, información y organizarnos a nivel interno para ver quién hace cada cosa, puesto que pondremos una puesta en escena impactante respecto a los políticos y a los que participan en estos espectáculos anacrónicos.

La protesta era el 22, pero coincide con otro evento en la plaza del ayuntamiento de Alfafar y hoy jueves estaré en contacto con la subdelegación del gobierno para poner nueva fecha seguramente a finales de abril como informaré en otro artículo de opinión.

Lo dicho, mirar para otro lado y hacer como que algo no ocurre mientras sabes que es injusto, no me parece una postura valiente ni sincera por lo que espero tu mensaje para que cuando hagamos este acto, podamos llenar el ayuntamiento de Alfafar por las víctimas de este fin de semana en Moncada y por todos los que sufrieron y sufrirán en estos espectáculos de diversión sádica en pueblos.