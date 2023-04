​Pol Hernández y Boris Castro consiguen premio a su entrega: llegan por primera vez al cuadro final

Unas finales de previa que echaron humo en el cuadro masculino. Así se puede resumir la jornada de este lunes en la cita de Granada, en la que había cuatro billetes sin dueño, esperando poseedores, objetivo al que todos se entregaron con la mayor de sus intenciones, dejando cuatro partidazos.



Hubo mucha competencia y desgaste, como los dos días previos, síntoma de que la pista está exigente y de que no va a ser fácil llevarse los partidos. La ronda de previas ha dejado el pabellón muy alto, veremos qué ocurre este martes ya con el cuadro final levantando el telón.

Los que más facilidades encontraron en su puesta en escena fueron Daniel Santigosa y David Gala, quienes querían olvidar el sufrimiento de los días previos y por ello, ante Diego Gil y Nacho Sager, decidieron sacar a pasear su versión más resolutiva, la de mayor eficacia en la toma de decisiones y de suma de puntos, logrando un 6-4 y 6-3 ante el canario y su compañero.

Por su parte, Enrique Goenaga y Jairo José Bautista obtendrían un 5-7 y 2-6 ante los verdugos de los números 1, José Luis González y Antonio Varo, a quienes les pasó factura el cansancio del día anterior y puede que también los nervios de estar jugándose un billete a la máxima instancia, porque su rendimiento fue de más a menos y terminaron cediendo en el segundo set demasiado pronto.

Pol Hernández y Boris Castro encontraron premio a su insistencia y se clasifican por vez primera esta temporada (y la anterior en citas que no fueran Challenger) para 1/16 de final. Sus rivales, José Jiménez y Jaime Fermosell, partían con claro favoritismo, pero se encontraron con una gran resistencia por parte de estos dos jóvenes que supieron adaptarse mejor a la pista en el tramo final.

Cierto es que la primera manga resultó muy peleada, sin llegar a sacarse distancia ninguno de los cuatro, y teniendo que ir al tie break a desnivelar la balanza; tras hacerse con él, Boris y Pol perdieron fuelle en el segundo ante el crecimiento de la ''Doble J'', quienes ofrecerían un excelente juego y muchas mejores sensaciones, las cuales tras empatar, desaparecieron, pasando al otro lado de la red y sirviendo para que Hernández y Castro, con una gran recuperación anímica, le diesen la vuelta al marcador y terminasen saliendo por la puerta grande (6-7, 6-3 y 3-6).

Finalizaban las hostilidades con Javier Valdés y Álex Chozas elevando su juego otra vez y dando un importante zarpazo ante una pareja que venía con favoritismo por su mayor tiempo en este circuito, además de por haber eliminado a los segundos cabezas de serie el día anterior, Pablo Castillo y Arnau Ayats.

Pero los suramericanos están de dulce y tras haber conseguido unas previas bastante cómodas, no dudaron en presentar un partido tosco y trabajado, en el que aunaron fuerzas para intentar provocar errores en los oponentes y en el que consiguieron aguantar las embestidas de Castillo y Ayats que, pese al cansancio, en ningún momento bajaron los brazos.

Dos parciales de pura adrenalina que tuvieron que irse ambos al desempate, siendo el primero de ellos sumamente igualado (11-9) pero ambos favorables para Valdés y Chozas que, en su primera participación, ya tienen los dos pies en el cuadro final.

La ronda de 1/16 de final ha iniciado su caminar este martes a partir de las 9:30 horas con el duelo entre Javier García Mora y Javier Glez. Barahona ante Raúl Marcos y Sergio Alba en la pista central.