Hannover Messe 2023: TXOne Networks muestra cómo salvaguardar y fortalecer la Industria 4.0 frente a las crecientes ciberamenazas

OT Zero Trust: una metodología centrada en los dispositivos que garantiza la fiabilidad operativa y la seguridad digital de los entornos OT/ICS TXOne Networks, líder en ciberseguridad industrial, presentará sus soluciones integrales de ciberseguridad OT (tecnología operativa) para infraestructuras críticas en Hannover Messe 2023 (del 17 al 21 de abril de 2023). En el stand A04 del pabellón 16, TXOne demostrará cómo resolver los problemas de ciberseguridad en redes OT sensibles, centrándose principalmente en escenarios de las industrias manufacturera, automovilística y farmacéutica. De acuerdo con su estrategia de protección del ciclo de vida de los activos, la empresa presentará su solución integral de ciberseguridad OT, que comprende la inspección de seguridad, la protección endpoint y la seguridad de red.

Tal y como afirma TXOne en su informe Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022, recientemente publicado, cuando se trata de ciberseguridad, la tecnología avanza a un ritmo acelerado e imprevisible, por lo que las amenazas que presentan los adversarios malintencionados permanecen en el horizonte solo brevemente antes de convertirse en una triste realidad. Actualmente, muchos sectores tienen que hacer frente a la evolución de la extorsión disruptiva mediante ransomware y a los ataques a las cadenas de suministro, así como a los activos de infraestructuras críticas. Para proteger a los sectores atacados y repeler estas ciberamenazas, se requieren soluciones integrales. TXOne Networks ofrece productos basados tanto en la red como en el endpoint para proteger la red OT y los dispositivos de misión crítica en tiempo real y con una defensa en profundidad gracias a su metodología OT Zero Trust. Esta arquitectura garantiza que cada equipo esté cubierto al menos por una contramedida de seguridad durante su ciclo de vida útil.

Fiel a su lema «Keep the Operation Running» (mantener el funcionamiento operativo), TXOne ofrece soluciones completas de seguridad para la cadena de suministro, antimalware para endpoints y protección de redes industriales. La empresa está interesada en abordar las limitaciones de seguridad de múltiples verticales OT y proteger minuciosamente los activos críticos a lo largo de todo su ciclo de vida, ya sean modernos o heredados, con medidas multicapa.

"En TXOne Networks, abogamos por la metodología OT Zero Trust, que promueve tanto un proceso de verificación continua como un enfoque centrado en los dispositivos que abarca todas las fases del ciclo de vida útil de estos. Cada pieza del equipamiento debe inspeccionarse antes de ser enviada a la línea de producción, y todos los componentes del equipamiento deben supervisarse y protegerse continuamente mientras prosiguen las operaciones de fabricación. Los equipos de TI pueden estar dispuestos a comprometer temporalmente una parte de la disponibilidad del servicio en favor de mejorar las medidas de seguridad durante un periodo determinado. Sin embargo, el personal de tecnología operativa (OT) probablemente priorizaría la disponibilidad del sistema por encima de la seguridad y haría concesiones en sentido opuesto para mantener un rendimiento óptimo", afirma el Dr. Terence Liu, CEO de TXOne Networks.

Visitar TXOne Networks en el stand número A04 del pabellón 16 de Hannover Messe 2023

TXOne Networks presentará un conjunto completo de productos y soluciones OT nativas para los visitantes que busquen formas fiables de proteger sus entornos OT/ICS. Entre lo más destacado de la exposición se incluye:

Portable Inspector

La nueva herramienta de inspección de seguridad no requiere instalación y, por tanto, es fácil y rápida de desplegar, además de especialmente intuitiva. Genera informes libres de virus para el cumplimiento normativo y analiza las vulnerabilidades del sistema para la evaluación de riesgos. La nueva consola de gestión ElementOne, que ofrece una visión detallada de la seguridad de los activos, garantiza el máximo nivel de seguridad y visibilidad.

EdgeIPS 103

TXOne Networks ha actualizado el motor de segunda generación (Edge V2) del sistema de prevención de intrusiones, lanzado recientemente, para proteger máquinas de misión crítica y garantizar el funcionamiento continuo y sin problemas de las líneas de producción. TXOne ha mejorado muchas características de EdgeIPS 102. La velocidad de transmisión es cuatro veces superior a la de EdgeIPS 102, y el nuevo sistema contiene un puerto de gestión fuera de banda y funciones a prueba de fallos mejoradas.

Además de las últimas novedades, se presentará una cartera de productos todoterreno para mostrar cómo TXOne Networks ofrece una protección exhaustiva para los entornos OT. El stand de TXOne contará con directivos y expertos en seguridad para atender y responder a todas las preguntas sobre cualquier aspecto relacionado con la ciberseguridad OT.

Seguir a TXOne Networks en su blog, Twitter y LinkedIn.

Acerca de TXOne Networks

TXOne Networks ofrece soluciones de ciberseguridad que garantizan la fiabilidad y seguridad de los sistemas de control industrial y entornos de tecnología operativa a través de la metodología OT Zero Trust. TXOne Networks colabora tanto con fabricantes líderes como con operadores de infraestructuras críticas para desarrollar enfoques de ciberdefensa prácticos y que faciliten las operaciones. TXOne Networks ofrece productos basados tanto en la red como en el endpoint para proteger la red OT y los dispositivos de misión crítica en tiempo real y con una defensa en profundidad. www.txone.com