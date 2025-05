Schaeffler presenta casquillos de fricción respetuosos con el medio ambiente y duraderos: libres de mantenimiento para ejes de rueda y articulaciones de chasis en maquinaria para la construcción

Nuevo concepto para reemplazar los rodamientos lubricados con grasa por casquillos de fricción libres de mantenimiento con lubricante sólido. Rodamientos especialmente respetuosos con el medio ambiente, ya que no requieren un reengrase. Resultados muy positivos en los ensayos de resistencia En la maquinaria para la construcción, los rodamientos se utilizan, por ejemplo, como rodaduras para ejes de rueda y articulaciones de chasis. Estas rodaduras, que se someten a fuerzas elevadas y fuertes cargas por impacto, se caracterizan en particular por sus movimientos basculantes a bajas velocidades. En estas condiciones de funcionamiento, se puede producir en los rodamientos el "falso efecto Brinelling", un fenómeno de desgaste debido a la falta de lubricación en el contacto de rodadura. Hasta ahora, el uso de casquillos de fricción había fracasado a menudo debido al elevado índice de desgaste y a los intervalos de reengrase excesivamente cortos.

En la feria bauma 2025 de Múnich (Alemania), Schaeffler introdució un nuevo concepto para reemplazar, uno por uno, los rodamientos de rodillos cónicos montados en ejes de rueda y articulaciones de chasis por casquillos de fricción libres de mantenimiento para funcionamiento en seco. Estos rodamientos patentados están equipados con la capa deslizante de alto rendimiento Elgoglide. Elgoglide resiste incluso las presiones superficiales altamente dinámicas de hasta 300 N/mm2. Los ensayos de resistencia llevados a cabo con los nuevos casquillos de fricción en condiciones realistas han demostrado una tasa de desgaste extremadamente baja. En consecuencia, resulta muy fácil alcanzar las duraciones de vida útil exigidas por los fabricantes de maquinaria para la construcción. Gracias a la precarga adecuada del rodamiento, se evita el desgaste habitual de la fase de rodaje en los rodamientos Elgoglide, donde las partículas sólidas del lubricante se transfieren desde la capa deslizante a la superficie de contacto metálica. Una vez superado el período de rodaje, los rodamientos funcionan sin juego y con un par de rozamiento muy bajo.

Timo Linkert, del departamento de Application Engineering de Schaeffler, ha comentado lo siguiente sobre los nuevos casquillos de fricción: "Vemos un gran potencial para nuestros rodamientos Elgoglide en ejes y suspensiones de rueda, puesto que en estos componentes se producen mayoritariamente movimientos basculantes, ante los cuales los rodamientos Elgoglide han demostrado su aptitud, incluso bajo cargas mecánicas elevadas. Asimismo, la estructura de la capa deslizante Elgoglide absorbe perfectamente las cargas por impacto". Por otra parte, estos casquillos de fricción de Schaeffler funcionan en seco, por lo que no requieren ningún reengrase periódico ni cantidades considerables de grasa lubricante, lo que a su vez protege el medio ambiente, ya que no hay grasa lubricante que pueda verterse en el suelo. Las medidas exteriores de los rodamientos presentados en la feria bauma son idénticas a las de los rodamientos de rodillos cónicos, lo que facilita sustancialmente las pruebas con componentes de serie y la actualización de la serie actual. En general, estas rodaduras se desarrollan con una estrecha colaboración entre los ingenieros de Schaeffler y los de cada cliente particular.